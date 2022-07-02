‫محرك بحث بيتال سيؤتش يحتفل بنمو استثنائي في ذكرى تأسيسه الثانية

يقدم للمستخدمين تجربة بحث تفاعلية ومخصصة على مدى السنتين الماضيتين

شنجن، الصين، 1 يوليو، 2022 / PRNewswire / — محرك بيتال سيرتش Petal Search التابع لشركة هواوي يحتفي بالذكرى السنوية الثانية لتأسيسها، بالنظر إلى الوراء على القدر الذي نما به محرك بحثها سعيا لتحقيق رؤياها بأن تكون محرك بحث شاملا، الكل في واحد.،

منذ بداية بيتال سيرتش في أيار/مايو 2020، نما محرك البحث مكتسبا قوة جديدة. وحتى عندما يعمل تطبيق بيتال سيرتش على المستوى العالمي، فإنه يستمر في تقديم نتائج بحث محلية مخصصة لمستخدميه. وخلال العامين الماضيين، تحسن محرك البحث بشكل كبير من جميع النواحي. يدعم بيتال سيرتش الآن أكثر من 70 لغة في أكثر من 170 دولة ومنطقة وأصبح محرك بحث شائعًا.،

خلال العامين الماضيين، تحسن محرك البحث بشكل كبير من جميع النواحي. بالإضافة إلى ذلك، يواصل بيتال سيرتش من هواوي إقامة العديد من الشراكات مع أكثر من 3000 شريك حتى الآن، يعملون جنبًا إلى جنب لإثراء منظومته الواسعة.،

2020: بناء قدرات البحث الأساسية للمستخدمين العالميين

مع الأهمية الحيوية لمحركات البحث عبر الإنترنت في حياتنا اليومية وبساطة محرك البحث، يتم توصيل المستخدمين بسلاسة بالمحتوى على الإنترنت. وببساطة عن طريق كتابة الكلمات الرئيسية، يمكن للمستخدمين الوصول إلى كل محتوى ذي صلة ومتاح عبر الإنترنت.،

ومع وضع ذلك في الاعتبار، شرعت هواوي في إنشاء خدمة الهاتف الجوال ومحرك البحث الخاصين بها. بعد فترة من الاختبارات القاسية، أطلقت هواوي تطبيق بيتال سيرتش المثبت مسبقًا على جميع هواتف هواوي الذكية. وخوادم البحث كمحرك بحث أصلي لشركة هواوي لخدمات الهاتف الجوال.،

وبالبناء على استراتيجية هواوي للذكاء الاصطناعي السلسة 1+8+ N ، فإن بيتال سيرتش مبني على قدرات البحث الخاصة بها في السوق العالمية لتزويد المستخدمين بقدرات البحث والاستعلام بناءً على وظائف تقنية محددة والقدرات في جميع السيناريوهات. في تشرين الثاني/نوفمبر، جلب بيتال سيرتش مرة أخرى مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة لمستخدميه. من خلال تقديم ثلاثة مجالات بحث جديدة مثل المواقع القريبة والتسوق والسفر، يوفر بيتال سيرتش خدمة بحث الحلقة القريبة لمستخدميه، ويوجههم مباشرة إلى النتائج دون الحاجة إلى مغادرة الصفحة. يتم أيضًا توفير أدوات فريدة أخرى مثل تحديثات الطقس والآلة الحاسبة وأسعار صرف العملات في الوقت الفعلي للسماح للمستخدم بالوصول السريع إلى هذه الخدمات المطلوبة.،

كانت اتجاهات المستخدم نقطة حاسمة في تطوير بيتال سيرتش. ومع الاستخدام المتزايد لطرق البحث الأخرى على محركات البحث، يوفر بيتال سيرتش للمستخدمين إمكانات بحث متعددة الوسائط تتيح للمستخدمين المزيد من الطرق للبحث عن المحتوى.،

حتى مع التشبع المفرط لمشهد محرّكات البحث، فإن خدمات بيتال سيرتش الفريدة وتجربة البحث المرتفعة التي يتم تقديمها تجذب المزيد من المستخدمين نحو اختياره كمحرك البحث المفضل لديهم.،

2021: التطوير السريع الذي يوفر للمستخدمين نظامًا أساسيًا للبحث متعدد الإمكانات،

وبالتعاون مع أكثر من 3000 شريك، يوفر بيتال سيرتش للمستخدمين مجموعة متنوعة من الخدمات على نظام أساسي واحد يعمل بشكل إضافي على تحقيق هدفه المتمثل في أن يكون محرك بحث متعدد الإمكانات.،

علاوة على ذلك، قامت بيتال سيرتش بترقية واجهة المستخدم الخاصة بها من أجل تفاعل أكثر سلاسة وقدمت Petal GO التي تتيح للمستخدمين الاشتراك في مجموعة متنوعة من المجالات تتراوح بين الأخبار اليومية والترفيه وغيرها الكثير.

لإنشاء تجربة مخصصة، يوفر بيتال سيرتش خدمات Box (المربع) المحلية بناءً على متطلبات الخدمة المختلفة للبلدان والمناطق. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين في سنغافورة الوصول إلى مربع “المظلة المشتركة” عن طريق كتابة هذه الكلمات الرئيسية في شريط البحث. سيتم تزويد المستخدمين بالمواقع مع خدمات المشاركة الشاملة. من خلال أكثر من 300 مربع محلي مثل “تأجير العقارات” في مدريد و “الوظائف” في المملكة المتحدة، يتم تزويد المستخدمين بمعلومات فريدة بناءً على الموقع الذي يتواجدون فيه.،

من خلال تقديم ميزاتها وتجاربها الفريدة، ميز بيتال سيرتش نفسه عن محركات البحث الأخرى في السوق.، ،

تدرك هواوي مخاوف المستخدمين عندما يتعلق الأمر بالخصوصية والأمان. مع كل هذه المعلومات الشخصية، يوفر بيتال سيرتش تقنيات الأمان والسلامة المستندة إلى الأجهزة لضمان معايير خصوصية البيانات وأمانها لمستخدمي هواوي مع حماية بيانات ePrivacyseal المعتمدة والامتثال لنظام حماية البيانات العامة. باستخدام مركز الخصوصية، يُسمح للمستخدمين بالاختيار بين أوضاع البحث، القياسية أو الذكية، للمساعدة بشكل أفضل في عملية البحث الخاصة بهم.،

مع تحقيقه نموا كبيرا خلال عامه الأول، يواصل بيتال سيرتش رحلته لتحسين تجربة البحث لمستخدميه.،

2022: تطوير محرك البحث من الجيل التالي، ،

هذا العام، يواصل بيتال سيرتش التزامه بأن يصبح محرك البحث المفضل للمستخدمين على مستوى العالم. وفقًا لمقاييس Statcounter ، تم تصنيف بيتال سيرتش كواحد من أفضل 3 محركات بحث للجوال في أكثر من 18 دولة.،

يستمر بيتال سيرتش في التوسع في تقديم الخدمات الحالية، حيث يوفر أكثر من 500 خدمة Box محلية جديدة وأكثر من 20 فئة بحث عمودية. يواصل بيتال سيرتش أيضًا تحسين نفسه في ظل مستخدميه مع تحسينات في قدرات البحث متعدد الوسائط.،

ومع مواصلة عمل بيتال سيرتش على تعزيز ميزاته ووظائفه، فإنه يواصل التزامه بمساعدة المستخدمين في جميع أنحاء العالم في العثور على ما يبحثون عنه وتنظيم محتوى عالي الجودة، مع الحفاظ على بيانات المستخدمين آمنة وخصوصية ومأمونة. بالإضافة إلى شهادات الأمان، يوفر بيتال سيرتش وظيفة البحث الآمن للسماح للمستخدمين بعرض نتائج البحث بأمان وإخطار المستخدمين في ما يتعلق بمصدر المعلومات لضمان عرض النتائج الأصلية.

مع محركات البحث الحالية التي تطابق المستخدمين مع النتائج التي يبحثون عنها، يهدف بيتال سيرتش إلى تزويد المستخدمين بالمزيد من خلال ربط الأشخاص بالخدمات التي يحتاجون إليها.،

يواصل الفريق المسؤول عن بيتال سيرتش ترقية أداة البحث وتزويد المستخدمين بتجربة بحث محسّنة. من خلال الجوانب الرئيسية مثل التعاون في جميع السيناريوهات والنظام البيئي للخدمة وسيناريوهات المستخدم والاتصالات البشرية وقدرات تفاعل المحادثة، يستمر محرك بحث بيتال سيرتش في النمو والتطور لتقديم خدمة أفضل للمستخدمين من خلال الجيل التالي من إمكانات محركات البحث.،

لتنزيل وتجربة محرك Petal Search ، يرجى زيارة: https://bit.ly/3rpGYGY

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1850278/800_450.jpg