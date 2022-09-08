‫مخابرات احتيال الدفع تعمل على توسع سحابة معلومات Recorded Future

بوسطن، 8 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Recorded Future ، أكبر شركة استخبارات في العالم، اليوم عن توسيع سحابة الاستخبارات الخاصة بها باستخدام معلومات الاحتيال في الدفع، وهي مصدر واحد للحقيقة لتحديد وتخفيف ومنع الاحتيال في الدفع. تمكّن تقنية معلومات الاحتيال في الدفع أولئك الذين يركزون على الاحتيال في الدفع، بما في ذلك المؤسسات المالية وجهات إصدار البطاقات وموفري التجارة الإلكترونية من تعطيل دورة حياة الاحتيال في الدفع بالكامل من خلال المساعدة في اكتشاف البنية التحتية للكاشطة الإلكترونية و البطاقات المخترقة و محافظ التشفير المرتبطة بالنشاط الضار.

الاحتيال في الدفع هو صناعة بمليارات الدولارات تؤثر على التجار وحاملي البطاقات والمؤسسات المالية، وسيؤدي إلى خسائر تزيد عن 400 مليار دولار على مستوى العالم على مدى العقد المقبل. تاريخيًا، اتخذت الصناعة نهج رد الفعل ، في انتظار حدوث عمليات شراء احتيالية، ثم محاولة الحد من الخسائر، مما أدى إلى مزيد من الأضرار في السمعة والخسائر المالية. تتمتع Recorded Future برؤية لا مثيل لها في البنية التحتية الكاملة للاحتيال في الدفع، مما يمكّن العملاء من تعطيل النشاط الإجرامي من خلال الكشف الاستباقي عن بيانات الدفع التي يتم بيعها على الويب المظلم، والعثور على مواقع التجارة الإلكترونية المصابة بكاشفات الصوت الإلكترونية، ورسم خرائط لآلاف التجار المختبرين الذين يستخدمون للتحقق من صحة البطاقات قبل استخدامها بشكل احتيالي.

تمكن معلومات الاحتيال في الدفع المسجلة فرق الاحتيال في الدفع من القيام بما يلي بشكل استباقي:

اختراق نقاط الشراء المشتركة ( CPPs )

تعزيز نماذج التعرض للمخاطر وتقليل احتمالات الاحتيال

تحسين متوسط مقاييس معدل الاحتيال عبر محفظة البطاقة بأكملها

الكشف عن البنية التحتية للمهاجم التي يتم استخدامها لتخفي بيانات بطاقة الدفع

مع معلومات الاحتيال في الدفع المستقبلي المسجل، يتم تنبيه فريق منع احتيال البطاقات في البنك السويدي تلقائيًا عندما يتم اختراق بطاقاته ونشرها للبيع على الويب المظلم، مما يمكنهم من حظر واستبدال البطاقات بشكل استباقي قبل حدوث الاحتيال.

“يتكامل المستقبل المسجل مع أنظمة الكشف عن الاحتيال لتحسين فعالية خوارزميات الكشف ومسح الويب المظلم بشكل استباقي للعثور على البطاقات المخترقة والكشف عن البنية التحتية للمهاجمين لتحديد العدوى النشطة وفترات التعرض الكاملة. الآن، يمكن للمؤسسات المالية تطوير وتنفيذ استراتيجيات تخفيف فعالة لمواجهة تأثير تنازلات بطاقات الدفع وهجمات الاحتيال اللاحقة قبل أن تحدث الهجمات”. – أندريه باريسيفيتش، نائب الرئيس، حلول الاحتيال، المستقبل المسجل

تعرف على المزيد حول معلومات الاحتيال في الدفع في Recorded Future: https://www.recordedfuture.com/platform/payment-fraud-intelligence

طلب عرض توضيحي لمخابرات احتيال الدفع في Recorded Future: https://go.recordedfuture.com/demo

نبذة عن شركة Recorded Future

Recorded Future هي أكبر شركة معلومات استخباراتية في العالم. توفر Recorded Future’s Intelligence Cloud تغطية كاملة عبر الخصوم والبنية التحتية والأهداف. ومن خلال الدمج بين جمع البيانات والتحليلات الآلية المتواصلة والمتغلغلة وبين التحليل البشري، تُقدِّم Recorded Future رؤية في الوقت الحقيقي للمشهد الرقمي الواسع، وتُمكِّن العملاء من اتخاذ إجراءات استباقية لتعطيل المنافسين والحفاظ على أمان موظفيهم، وأنظمتهم، وبِنيتهم التحتية. يقع مقرها الرئيسي في بوسطن ولها مكاتب وموظفون في جميع أنحاء العالم، وتعمل شركة Recorded Future مع أكثر من 1,500 شركة ومنظمة حكومية في أكثر من 64 دولة. اعرف المزيد على recordedfuture.com .

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