‫مراقبة معاملات ThetaRay الآن في Microsoft Azure Marketplace

نيويورك وتل أبيب، إسرائيل, 24 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ThetaRay، المزود لتقنية مراقبة المعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحماية البنوك والشركات المالية من الجرائم المالية، اليوم عن توفر حل لمعاملات البرمجة كخدمة “SaaS” من أجل مكافحة غسيل الأموال (AML)في أسواق Microsoft Azure Marketplace، وهو متجر عبر الإنترنت يوفر التطبيقات والخدمات للاستخدام في Azure.

سيؤدي توفر ThetaRay SONAR في Azure Marketplace إلى تيسير الوصول الشامل للعلامات التجارية الرائدة إلى الحل باستخدام Microsoft Cloud، بالإضافة إلى التوزيع والإدارة المبسطين.

يتيح حل ThetaRay الجاهز لمكافحة غسيل الأموال (AML) لشركات التكنولوجيا المالية والبنوك إطلاق مراقبة معاملات الدفع بسهولة لتأمين المدفوعات العالمية من تعرضها لنشاط غسيل الأموال المستتر داخل المعاملات، بالإضافة إلى إرضاء المنظمين وفتح مصادر جديدة للإيرادات.

يُطبق حل ThetaRay منهجية التعلم الآلي “حدس الذكاء الاصطناعي” من أجل تحليل العشرات من مؤشرات المخاطر ذات الصلة بالجرائم المالية. يرسم نهج الذكاء الاصطناعي صورة واضحة لبيان فِرق الامتثال، كمّا يمكّنهم من اكتشاف النشاط غير الطبيعي ضمن مجموعات كبيرة من البيانات وحساب المعاملات التي تشير إلى وجود أنشطة مشبوهة وبالتالي تحددها بشكلٍ فعال. نتيجة لذلك، يرسل SONAR حوالي 95% من التنبيهات الجديرة بالتحقيق.

ينشر الحل أيضًا الاستشكاف المكدس الكامل، بما في ذلك خيار القواعد التي ينبغي مراقبتها لكلٍ من الأنماط المعروفة وغير المعروفة.

صرح مارك جازيت، الرئيس التنفيذي لشركة ThetaRay “تعمل خدمتنا السحابية القابلة للتوسيع بالكامل على تسريع الوقت المستغرق في تحقيق القيمة، وتقليل تكلفة الاستحواذ، وتمكين الشركات من زيادة الإيرادات بسرعة. وأضاف أيضًا “يُمكّن SONAR نظام المدفوعات من التمتع بالمزايا التشغيلية طويلة الأجل للمعاملات الآمنة عبر الحدود دون الحاجة إلى القلق حول صيانة البنية التحتية الإضافية “.

قال جيك زبوروفسكي، المدير العام، Microsoft Azure Platform في شركة Microsoft Corp. “يشرفنا أن نرحب بـThetaRay في سوق Microsoft Azure Marketplace، حيث سيمنح شركائنا فرصة كبيرة للتعامل مع عملاء السحابة في شتى أنحاء العالم. يوفر Azure Marketplace تجارب ذات جودة عالمية من خلال شركاء عالميين موثوق بهم، بالإضافة إلى حلول تم اختبارها للعمل بسلاسة مع Azure.”

يُعد Azure Marketplace سوقًا عبر الإنترنت لبيع وشراء الحلول السحابية المعتمدة للتشغيل على Azure. يساعد Azure Marketplace على ربط الشركات التي تبحث عن حلول مبتكرة قائمة على السحابة مع شركاء طوروا حلولاً جاهزة للاستخدام.

لمعرفة المزيد، انتقل إلى حل SONAR من ThetaRay على سوق Azure.

نبذة عن شركة ThetaRay

يوفر إجراء SONAR المدعوم “بتقنيات الذكاء الاصطناعي” للبنوك إمكانية مراقبة المدفوعات العابرة للحدود بطريقة آمنة وموثوقة، وهو ما يمكّنها من توسيع أعمالها. كما تحسن البرمجة الرائدة رضا العملاء، وتقلل من تكاليف الامتثال، وتزيد من تغطية المخاطر. وتعد تقنية ThetaRay هي عرض البرمجيات كخدمة المجمع الوحيدة الذي يحلل حركة سويفت ومؤشرات المخاطر وبيانات العميل/الدافع/المدفوع من أجل اكتشاف الحالات المشبوهة التي تشير إلى نشاط غسيل الأموال عبر مسارات المعاملات المعقدة العابرة للحدود. وتستفيد المنظمات المالية التي تعتمد على نظم حيوية غير متجانسة ومعقدة إلى حد كبير من معدلات ThetaRay الإيجابية المنخفضة والمرتفعة في الكشف عن المعاملات.