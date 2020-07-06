مركز أبوللو لعلاج السرطان بالبروتون يتلقى اعتماد اللجنة الدولية المشتركة رفيع المستوى

تشيناي، الهند، 6 يوليو 2020 /PRNewswire/ — أعلن مركز أبوللو لعلاج السرطان بالبروتون، وهو أول مركز لهذا العلاج في منطقتي جنوبي آسيا والشرق الأوسط،، عن اعتماده من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCI) وهي الجهة الرائدة التي تحظى بالتقدير على مستوى العالم في مجال اعتماد مؤسسات الرعاية الصحية. يجعل ذلك الاعتماد من مركز أبوللو لعلاج السرطان بالبروتون أول منشأة تُعتمد دوليًا كمركز متطور مخصص علاج السرطان. وقد كان مركز أبوللو لعلاج السرطان بالبروتون، منذ افتتاحه في يونيو 2019، المركز المفضل على مستوى العالم في العلاج بالبروتون وإدارة رعاية مرضى السرطان. يمثل اعتماد اللجنة الدولية المشتركة المعيار الذهبي لاتباع الممارسات العالمية في تقديم الرعاية الصحية المتميزة والآمنة للمرضى.

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فريق الأحلام الذي دعم مركز أبوللو لعلاج السرطان بالبروتون في الهند للحصول على الختم الذهبي من اللجنة الدولية المشتركة

فريق الأحلام الذي دعم مركز أبوللو لعلاج السرطان بالبروتون في الهند للحصول على الختم الذهبي من اللجنة الدولية المشتركة

وفي هذا الصدد، صرح د/ براتاب ريدي رئيس مجلس إدارة مستشفيات أبوللو قائلاً: “لقد تعاظم انتشار السرطان في الهند مع الافتقار إلى مراكز متخصصة لعلاج الأورام ومن ثم كان على عاتقنا جلب أفضل التقنيات المتطورة في علاج السرطان، وتكلل ذلك بإنشاء أول مركز للعلاج بالبروتون في جنوبي آسيا والشرق الأوسط. ويعمل معنا أفضل 10 من اختصاصيي علاج السرطان المؤهلين والمجهزين بتقنية طبية متطورة فائقة الحداثة كي نضمن أن يكون مركزنا للعلاج بالبروتون منشأة علاجية على أعلى مستوى عالمي. وإنه لمن دواعي فخرنا أن يُكرَّم مركز أبوللو لعلاج السرطان بالبروتون بفضل ما يتبعه من معايير الجودة التي تعزز من عزمنا على مواصلة رفع مستوانا في علاج الأورام.”

ومن جانبه صرح بول ويلسون رئيس اللجنة الدولية المشتركة ومديرها التنفيذي قائلاً: “تثني اللجنة الدولية المشتركة على مركز أبوللو للسرطان بفضل التزامه باستيفاء معايير الجودة الدولية ومعايير سلامة المرضى، ما أثمر عن منحه اعتماد اللجنة في خضم الجائحة التي غزت العالم. وقد تحقق ذلك الإنجاز بفضل الاستفادة من عملية الاستقصاء الافتراضي الذي أجرته اللجنة، إذ يتم إجراء تلك الاستقصاءات باستخدام التقنية.”

كما صرحت السيدة/ بريتا ريدي، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أبوللو، قائلة: “لقد نجح مركز أبوللو لعلاج السرطان بالبروتون قي أن يجعل العلاج الإشعاعي الأكثر تطورًا متاحًا لتستفيد منه شريحة كبيرة من المرضى. كان مركز أبوللو لعلاج السرطان بالبروتون هو أول مركز علاج بالبروتون حصولاً على الاعتماد الذهبي من اللجنة الدولية المشتركة في منطقتي جنوبي شرق آسيا والشرق الأوسط، ومن ثم فإن هذا الاعتماد يمثل مرحلة أساسية اجتازها المركز رغم التحديات التي فرضتها تلك الجائحة العالمية، ما يبرز التزام المركز بالجودة وبالرعاية المتطورة التي يقدمها للمرضى.

وقد استطاع مركز أبوللو لعلاج السرطان بالبروتون في أول عام على تشغيله تنفيذ ما يربو على 200 إجراء علاجي بالبروتون وما يربو على 750 جراحة لمرضى من جميع أنحاء العالم. وتضمن برامج إدارة الأمراض بناءً على منهجيات علاج متعددة وخطط مخصصة للرعاية الطبية بالتركيز على معالجة أعضاء معينة من الجسم أن يشعر المرضى بالأمان والراحة وأن يتلقوا خلاصة الرعاية الصحية المخصصة لعلاج الأورام خلال عملية المعالجة من السرطان.

نبذة عن مركز أبوللو لعلاج السرطان بالبروتون

مركز أبوللو لعلاج السرطان بالبروتون هو منارة للتميز كأول مركز يُدخل إلى الهند نظام العلاج بالبروتون. والمركز عبارة عن منشأة علاجية متكاملة تقدم علاجًا متطورًا عن طريق الجراحة والإشعاع والمعالجة الطبية للأورام.

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سوراب بوز، بريد إلكتروني:

saurabh_bose@apollohospitals.com

، هاتف رقم: 7777-360-402(0)0091

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/1200114/Apollo_Proton_Cancer_Centre_Logo.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/1200113/APCC_Team.jpg