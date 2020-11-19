مركز الخصوبة الكولومبي يحصل على الاعتماد العالمي للرعاية الصحية

ويست بالم بيتش، فلوريدا، 18 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — حصل InSer (مركز الخصوبة البشرية) https://www.inser.com.co/en/ في ميديلين بكولومبيا، على اعتماد لمدة ثلاث سنوات من قِبل برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي (GHA) ( http://globalhealthcareaccreditation.com/ ) من أجل برنامج خدمات السفر العلاجي الخاص به.

تأسس InSer في عام 1995، وهو مركز رائد للخصوبة في أمريكا اللاتينية مع أربعة عيادات تقع في المدن الكولومبية: ميديلين، وبوجوتا، وقرطاجنة، وبيريرا. تأسس InSer في عام 1995، وهو مركز رائد للخصوبة في أمريكا اللاتينية مع أربعة عيادات تقع في المدن الكولومبية: ميديلين، وبوجوتا، وقرطاجنة، وبيريرا. وتُقدِّم عيادة InSer في ميديلين -والتي حصلت على اعتماد GHA في 12 نوفمبر 2020- عددًا من علاجات الخصوبة المتخصصة، بما في ذلك الإخصاب داخل المختبر، وحقن الحيوانات المنوية داخل الهيولى (ICSI)، والتشخيص الوراثي قبل الزرع (PGD)، والتبرع بالبويضات، وتزجيج البويضات، وغيرها من العلاجات. لقد ساعَدَ InSer آلاف الأزواج من جميع أنحاء العالم على تحقيق حلمهم في إنجاب الأطفال والعيش حياة أكثر سعادة وصحة.

وفقًا للدكتور جوان جيرالدو، مدير InSer، فإن “توفير رعاية جيدة الجودة لمرضانا مع لمسة إنسانية قوية، هي فلسفتنا. لقد التزمنا بهذه الفلسفة منذ 25 عامًا حتى الآن. ومع ذلك، وفي محاولة للتحسين المستمر وتعزيز الخدمات التي لا تشوبها شائبة لمرضانا الدوليين، فلقد قررنا أن نهدف إلى الاعتماد على خدمات السفر العلاجي التي تُقدمها GHA. ولقد كانت تجربة رائعة وبناءة للغاية. وقد وجدنا في GHA مجموعة من المهنيين المتميزين والمطلعين وذوي الخبرة، والملتزمين تمامًا بإجراء تحليل مفصل، ليس فقط لحالتنا الفعلية بل الأهم من ذلك، لإمكاناتنا للتحسين. أعتقد أن كل الجهود والعمل للوفاء بمعايير GHA ستأخذنا إلى مستوى آخر، ليس فقط كخدمة موجهة للمرضى، ولكن كلاعب إقليمي في مجال الإنجاب البشري”.

تم إنشاء برنامج الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA) بهدف تعزيز تجربة المريض للمسافرين للعلاج على طول سلسلة الرعاية أثناء السفر العلاجي بأكملها. وتُوفِّر معايير GHA -المعتمدة من ISQua (من خلال اتحاد التقييم الخارجي للجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية)- قيمة ملموسة وقابلة للقياس للمرضى من خلال ضمان أن المستشفى أو العيادة قد وضعت عمليات مخصصة لاحتياجات وتوقعات المسافرين للعلاج الفريدة وتتم مراقبتها باستمرار من أجل التحسين. بالإضافة إلى ذلك، تُوفِّر GHA لمنظمات الرعاية الصحية فرصة فريدة ليس فقط لاكتساب المهارات والكفاءات المصمَّمة لتعزيز خدمات السفر العلاجي الخاصة بهم، بل أيضًا للتأثير على أداء الأعمال.

صرحت كارين تيمونز، الرئيس التنفيذي لبرنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي، “إن InSer هو أول مُقدِّم رعاية صحية يخضع لاعتماد GHA عبر عملية استقصاء عن بُعد بدأت بسبب جائحة وباء كوفيد-19. وقد تم تطوير عملية الاعتماد الافتراضية من أجل تسهيل الاتصال السلس والملاحظة السلسة ومشاركة البيانات السلسة من أجل زيادة تفاعلات القائم بالاستقصاء والعميل إلى أقصى حد، وتزويد المؤسسات في النهاية بمستوى مماثل من القيمة كما لو كان سيتم تزويده خلال استقصاء في الموقع الفعلي. ونهنئ InSer، أحد مراكز الخصوبة الرائدة في المنطقة، على حصوله على اعتماد GHA وعلى التزامه بدعم احتياجات مرضى السياحة العلاجية”.

حول InSer:

تأسس InSer منذ أكثر من 20 عامًا، وهو مركز الخصوبة الرائد في كولومبيا، بفضل مراكزه الأربعة في بوجوتا وميديلين وبيريرا وقرطاجنة وأكثر من 11 أخصائي في مجال علاج الخصوبة. وحتى الآن، تمت مساعدة أكثر من 20000 أسرة وأكثر من 15000 حالة حمل، ليس فقط في كولومبيا، بل في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد InSer من قِبل “شبكة أمريكا اللاتينية لمراكز الإنجاب”، وهي المنظمة المسؤولة عن التحقق من صحة الإحصاءات والممارسات الجيدة. كما أنه معتمَد أيضًا من الجمعية الأمريكية لاعتماد مرافق جراحة اليوم الواحد (AAAASF) في الولايات المتحدة، وهو عضو في جمعية مراكز الإنجاب البشري الكولومبية (ACCERH).

للمزيد من المعلومات قم بزيارة: https://www.inser.com.co/en/

حول برنامج الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA):

تأسس الاعتماد الدولي للرعاية الصحية لخدمات السفر العلاجي في عام 2016، وهو هيئة الاعتماد الوحيدة التي تُركِّز فقط على خدمات السفر العلاجي. وقد تم تطوير المعايير القياسية الدولية لـ GHA والأعراف المهنية للسفر العلاجي بالتشاور مع خبراء عالميين بارزين في الصناعة، بما في ذلك مقدمي الخدمات وشركات التأمين وأرباب العمل الملتزمين بوضع أفضل الممارسات في السياحة العلاجية والسياحة الصحية، والتي تدعم مقدمي الرعاية الصحية في التحقق من الجودة وتجربة المريض، والرؤية المتزايدة، وتنفيذ نموذج أعمال مستدام لمقدمي الخدمات على طول سلسلة الرعاية أثناء السفر العلاجي بأكملها. كما حصلت GHA على اعتماد اتحاد التقييم الخارجي للجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (IEEA) من ISQua في عام 2019.