Press Release

‫ مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل يساعد المصابين بأمراض متعددة العوامل والأمراض المزمنة على العودة إلى ممارسة حياتهم اليومية في أقرب وقت

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مزود الرعاية الصحية لإعادة التأهيل الرائد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يوفر رعاية تأهيلية مخصصة تركز على جودة حياة المرضى وأسرهم

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أغسطس ٢٠٢٢

يفخر مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل ، بو صفه المركز الرائد في مجال إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتمثل مهمته في ضمان “استمرارية الرعاية” لمرضاه، بالإعلان عن قصة نجاح أخرى.

ولمشاهدة بيانات المالتى ميديا الصحفية تفضل بالضغط على الرابط الالكترونى التالى: https://www.multivu.com/players/uk/9063951-cmrc-helps-patients-multi-factorial-illnesses-chronic-conditions-return-to-their-activities/

بالنسبة للعديد من المرضى، ليست مجرد حالة واحدة تجعلهم غير قادرين على التعامل مع الأنشطة اليومية التي اعتادوا القيام بها بشكل مستقل. يعاني بعض المرضى من عدد لا يحصى من الحالات المزمنة و / أو الإصابات التي تجعلهم فجأة بحاجة إلى مساعدة مستمرة.

أحد هؤلاء المرضى، محمد البالغ من العمر 65 عامًا، تم قبوله في فرع مركز كامبريدج في أبوظبي في أواخر عام 2021 من مستشفى آخر في أبو ظبي. يعاني محمد من العديد من الحالات المزمنة، بما في ذلك اعتلال عضلي خطير، وارتفاع ضغط الدم، ومرض الكلى المزمن، وفقر الدم، والشفاء من اللوكيميا(سرطان الدم). لقد تركت هذه الأمراض محمد في حالة من الاعتماد على الآخرين للقيام بالأنشطة اليومية. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع ثقب في القصبة الهوائية للمساعدة في التنفس و أنبوب تنظير المعدة عبر الأنف للتغذية.

عند القبول في مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، لم يتمكن محمد ، طريح الفراش ، من التواصل إلا بالكتابة. قام الفريق في مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل على الفور بوضع خطة إعادة تأهيل من خلال برنامج الرعاية طويلة الأمد لمساعدة المريض بنجاح على استعادة قدرته على التحرك بحرية وبشكل مستقل. يتكون الفريق السريري بأكمله من أطباء فيزيائيين ومعالجين وممرضات وخبراء تغذية. قادوا محمد من خلال العلاج الوظيفي لاستعادة القدرة على ممارسة أنشطته اليومية والعلاج الطبيعي لتقوية العضلات الضعيفة التي كانت تحد من حركته وتطلبت منه أن يحتاج إلى مساعدة مستمرة.

قال محمد: “الأعراض التي عانيت منها هي ضيق التنفس بسبب ثقب في القصبة الهوائية للتنفس وأنبوب تغذية عبر الأنف. الحمد لله حالتي تتحسن. خالص الشكر لمركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل “.

أكمل محمد الخطة المصممة خصيصا لإعادة التأهيل في أربعة أشهر. في ذلك الوقت، تم فصله بنجاح بعد الفطام التدريجي عن التنفس الصناعي وتم إزالة أنبوب التنفس تمامًا. كما تمكن في النهاية من استئناف ممارسة أنشطته اليومية دون مساعدة من الآخرين. خرج محمد من المستشفى في مارس 2022 دون أي مساعدة من السرير إلى الكرسي المتحرك، ويمكنه المشي تحت إشراف دقيق وتناول الطعام بأقل قدر من المساعدة.

علق الدكتور هوارد بودولسكي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: “إن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل فخور ومتميز بتقديم رعاية مبتكرة ومتجددة للمرضى مثل محمد. نهجنا الشامل متعدد التخصصات لرعاية المرضى هو شهادة على التزامنا الثابت بتحسين نوعية الحياة لكل مريض نعالجه.”

يتجلى نجاح أفضل الممارسات القائمة على الأدلة في مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل من خلال النتائج الهامة مثل تحسن درجات مقياس الاستقلال الوظيفي الكلي ( FIM ) بأكثر من 30 نقطة عند الخروج ومعدل رضا المريض بنسبة 91٪.

في مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، يستفيد المرضى وعائلاتهم جميعًا من رحلة تأهيلية شاملة مصممة خصيصًا لاحتياجات كل فرد. لا ينبغي أن تكون برامج إعادة التأهيل هي نفسها حيث ان حالات الناس تختلف حتي وان كانوا يعانوا من نفس المرض. يعد مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل منارة الأمل للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية تأهيلية طويلة الأمد في أبو ظبي والعين والمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي بأكملها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع عبر الضغط على الرابط التالي:

www.cmrc.com

حول مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل

تأسس مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل في عام 2012 باعتباره المزود االرائد للرعاية طويلة الأمد وخدمات إعادة التأهيل بعد الحالات الحادة في الإمارات العربية [EF1] المتحدة والمملكة العربية السعودية من خلال تقديم خدمات إعادة التأهيل العالمية ذات المستوى العالمي لقطاع الرعاية الصحية مسترشدين بذلك. خبرتهم في تعزيز رحلة المريض التي تعرف بـ “استمرارية الرعاية”.

مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل هو مجموعة من مرافق رعاية ما بعد الحالات الحادة مع برامج إعادة تأهيل متخصصة للمرضى الداخليين والخارجيين مصممة للبالغين والمراهقين والأطفال في أبو ظبي والعين، في الإمارات العربية المتحدة والظهران في المملكة العربية السعودية. يقدم مركز كامبريدج خدمات إعادة التأهيل متعددة التخصصات لتلبية احتياجات المرضى لمساعدتهم على الوصول إلى أهداف إعادة التأهيل المحتملة. معترف بها ومعتمدة من قبل لجنة إعتماد مرافق التأهيل الدولية واللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية ، يتم إظهار قيمة استثنائية من خلال تحسين رعاية المرضى، وخلق تجربة منزلية ثانية للمرضى وعائلاتهم، وتقليل مخاطر العدوى، وتحسين النتائج من خلال نهج سريري متعدد التخصصات. أسست هذه الرؤية نتائج ناجحة أثرت بشكل إيجابي على جودة الحياة لأكثر من 1200 مريض داخلي متعافي وأكثر من 120.000 مريض في العيادات الخارجية. نظرًا لوجود أعلى معدل خروج للمرضى لدى مركز كامبريدج بين مرافق الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فقد تم خروج المرضى الذين يعانون من إصابات حادة مثل السكتة الدماغية وإصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ الرضحية وحوادث المرور على الطرق بنجاح. يتمتع مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل بمعدل فطام مرتفع للمرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي مما يدل على أن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل يحقق مهمته من تحسين نوعية الحياة لمرضاه وعائلاتهم. يستخدم مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل أحدث الممارسات السريرية القائمة على الأدلة والمقبولة دوليًا والتي تساعد المرضى على التغلب على عقباتهم وتلبية احتياجاتهم في استعادة قدراتهم وتحقيق نوعية حياة أفضل.

مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل مملوك لشركة أمانات القابضة ، وهي شركة استثمارية مدرجة في الإمارات العربية المتحدة وتعتقد أن الاستثمار في مجتمع أكثر ابتكارًا وصحة هو مجتمع أكثر نجاحًا.

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