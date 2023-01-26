‫مركز Dante Genomics للتسلسل الجيني في دبي يتلقى شهادة ISO 15189 للمختبرات الطبية بغرض جلب التسلسل الجينومي السريري الكامل إلى المليار مريض التالي

Press Release

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نيويورك، 25 يناير 2023 (جلوب نيزواير) – أعلنت شركة Dante Genomics، الرائدة عالميًا في الجينوم والطب الدقيق، اليوم عن أن مختبرها في دبي، الذي يمثل مركزًا عالميًا في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، قد تلقى شهادة ISO 15189 للمختبرات الطبية وذلك لجلبه التسلسل الجينومي السريري الكامل إلى المستشفيات وعيادات الأطباء في الشرق الأوسط، وآسيا وأفريقيا.

تصادق شهادة ISO 15189 على جودة نظام الإدارة للمختبرات الطبية وكثيرًا ما تكون شرطًا لتقديم اختبارات التسلسل الجيني السريري أو خدمات التسلسل الجينومي في الصناعة الدوائية الحيوية.

وقد قال آندريا ريبوزاتي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Dante Genomics “لقد أصبحت الشركة عالمية الآن بفضل أكثر من ست سنوات من الخبرة في تقديم التسلسل الجينومي الكامل حول العالم.” وتابع قائلًا “لقد استثمرنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع وصولنا لهذه المناطق الجغرافية وتقديم حلول تسلسل جينومي كامل متخصص إلى المليار شخص التاليين.”

وقد تلقتDante Genomics شهادة ISO 13485 عن الأجهزة الطبية بفضل برنامج Extensa لقراءة الفحوص لعام 2020، لتتجدد في عاميّ 2021 و2022. وشهادة ISO 15189 هي دليل على الجودة المتواصلة في استثمارات الشركة.

طوّرت Dante Genomics نهجًا هجينًا لمختبرات التسلسل المحلية في مواقع استراتيجية بإضافة مختبرات شريكة في عدد من الدول الأخرى بغية تقديم تسلسل جينومي كامل حول العالم في ما لا يقل عن 97 دولة.

وتستفيد قدرات الشركة في التحليل وقراءة النتائج من المنصة التي تملكها Dante في تقديم التقارير ذات الصلة سريريًا إلى جانب نصائح ممكنة التطبيق، بحيث يتسنى للأطباء مساعدة مرضاهم في اتخاذ قرارات مدروسة في مجال الرعاية الصحية التي تؤثر على حياتهم.

نبذة عن شركة Dante Genomics

إنَّ Dante Genomics هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر بناءً على السلسلة الجينومية الكاملة والذكاء الاصطناعي. تستخدم الشركة منصتها لتقديم نتائج أفضل للمرضى، ووقاية وتشخيص معزز وطب شخصي. تتضمن أصول الشركة واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية الخاصة التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، وبرمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح اتباع نهج صناعي لتحديد التسلسل الجيني.

جهة الاتصال:

Laura D’Angelo

نائب مدير علاقات المستثمرين

ir@dantelabs.com

0671 191 0862 39+

www.dantegenomics.com

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