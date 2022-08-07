‫مزايا فنية قوية لمنصة TANK، حيث ستجلب GWM TANK300 تجربة ذكية جديدة على الطرق الوعرة

بودينغ، الصين، 6 أغسطس 2022 / PRNewswire / — في 29 يوليو، وصلت آخر دفعة من GWM TANK300 إلى ميناء جدة، المملكة العربية السعودية، مما يوفر للمستهلكين المزيد من الفرص لتجربة والشعور بالقوة الفنية لمنصة GWM TANK .

قال غوتام آرون، مدير الإنتاج في GWM الشرق الأوسط: “تهدف GWM وراء إنشاء منصة TANK إلى توفير تجربة منتج لا مثيل لها للمستهلكين “.

منصة TANK هي منصة عالمية احترافية ذكية على الطرق الوعرة مع تصميم وحدات ذكي تم إنشاؤه بواسطة GWM والذي يدمج الموارد العالمية المتفوقة. تتميز المنصة بالعديد من الميزات الرائعة، مثل القيادة الذكية على الطرق الوعرة، والموثوقية العالية والقوة الهائلة، لصنع منتجات أكثر قوة وذكاء على الطرق الوعرة.

تتيح منصة TANK للمركبات أداءً ذكيًا متميزًا على الطرق الوعرة. يمكن تكييفه مع أنواع مختلفة من التكوينات الذكية على الطرق الوعرة، مثل وظيفة انعطاف TANK (مساعد الدوران عن طريق الكبح) المجهزة بواسطة TANK300 . يمكن أن توفر هذه الوظيفة تجربة قيادة أكثر عملية وملاءمة للمستخدمين في ظروف القيادة القاسية. عندما يحتاج السائق إلى الدوران في منطقة ضيقة، يمكن التحكم في السيارة من خلال الوظيفة تلقائيًا لاجتياز المنطقة بسلاسة مع نصف قطر أصغر.

تعد الموثوقية العالية واحدة من أهم ميزات منصة TANK . استنادًا إلى تحليل الجوانب المختلفة بما في ذلك السيناريوهات والمستخدمين وتقسيم جسم السيارة، يمكن للمنصة رفع قدرة السيارة على التكيف مع البيئة والمتانة ومقاومة التآكل. بالنظر إلى أن درجة التآكل المتغايرة في مناطق مختلفة من جسم السيارة، فقد نفذت المنصة تصاميم متخصصة مضادة للتآكل لأجزاء سهلة التآكل، مثل الغراء والرش بالشمع المضاد للتآكل. مع هذه العمليات الفريدة، لن يتأثر جسم السيارة بالطقس الرطب والممطر والثلجي، مما يجعل السيارة أكثر متانة.

أيضًا، يمكن أن توفر منصة TANK أنواعًا متنوعة من مجموعات نقل الحركة، بما في ذلك ICE و PHEV و HEV ، لإنشاء أنواع مختلفة من المركبات. من حيث الثلج، لديها مركبات مجهزة بمحركات ذات مواصفات مختلفة. على سبيل المثال، تم تجهيز TANK300 بمحرك بنزين تربيني بحقن مباشر 2.0T بطاقة قصوى تبلغ 167 كيلو واط وعزم دوران ذروي يبلغ 387 نيوتنمتر، والذي يمكن أن يساعد المستخدمين على التعامل مع مجموعة متنوعة من سيناريوهات الطرق الوعرة، مع أداء الطاقة واقتصاد الوقود معًا.

فيما يتعلق بنقاط القوة القوية هذه للمنصة، علق PCAUTO ، وهو موقع صيني رائد للسيارات، قائلاً: “يمكن لمنصة TANK التعامل مع ظروف الطريق المعقدة بأداء وجودة ممتازين، والتكيف مع سيناريوهات الطرق الوعرة المتغيرة باستمرار عبر وضع القيادة الذكي. يبدو أن المنصة تمنح مستخدميها “سحرًا” لإرضاء قلوبهم العاطفية والمستكشفة باستمرار”.

حاليا، تم إطلاق GWM TANK300 بالفعل على مستوى العالم. تخطط GWM TANK لتطوير نماذج أكثر تخصيصًا بناءً على هذه المنصة لتقديم مجموعة أوسع من منتجات الطرق الوعرة الذكية للمستخدمين العالميين.