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Press Release

‫مشاركة أكثر من 90 شركة و 60 دولة في معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية

 |  Mar 28, 2022

 برشلونة، إسبانيا، 28 مارس 2022 /PRNewswire/ — ستستضيف مؤسسنة مشيرب قلب الدوحة، من الغد حتى الأربعاء، النسخة الثانية من معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية، وهو الحدث الرئيسي للابتكار الحضري في منطقته. حيث تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة قطر؛ وبدعم من البرنامج المبتكر قطر الذكية، تسمو، الذي تستضيفه مؤسسة مشيرب قلب الدوحة، وتنظمه مؤسسة فيرا دي برشلونة، وسيتناول المعرض التحديات الرئيسية التي ستواجه مدن المستقبل.

More than 90 companies and 60 countries will participate in Smart City Expo Doha.

وسيحدث ذلك عن طريق برنامج كامل للمؤتمرات يشارك فيه أكثر من 70 متحدثًا دوليًا ومحليًا، حول أربعة مواضيع: المدن المستدامة، والاقتصاد العالمي والجهوزية الرقمية، والأحداث الرياضية في مجتمع متصل، والمدينة كمنصة، وإعادة صياغة الخدمات العامة الرقمية. ويمكن متابعة الجلسات شخصيًا وعبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، من خلال Tomorrow.city platform

ومن بين المتحدثين الذين أكدوا مشاركتهم في الحدث هناك أسماء مثل: جوناس كيلبيرج، أحد مستثمري المشاريع، محاضر ومؤلف ومؤسس Nornorm؛ بيتر هيرشبرج، الرئيس التنفيذي – صندوق Catalyst Opportunity Zone Impact Lighthouse.one | شريك مشروع؛ هيفاء العبد الله، مدير الابتكار بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. إيمي هوشادل، مدير مدير الأعمال التجارية العالمية كونكنتد بليس كاتابولت؛ سونيل دوبي، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والبنية التحتية والعلاقات الدولية بجامعة سيدني؛ أيمن الصمادي، مدير الرابطة الدولية للنقل العام (International Association of Public Transport) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وجيف ميريت، رئيس إنترنت الأشياء والتحول الحضري بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

Fira de Barcelona Logo

وسيحتوي معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية أيضًا، بالإضافة إلى جزء المؤتمر، على منطقة عرض تضم أكثر من 90 شركة تمثل أكثر من 60 دولة حول العالم والتي ستُظهر للجمهور الحاضرين التطورات الرئيسية في الابتكار الحضري. ومن بين الشركات المشاركة: أوريدو، بنك قطر الوطني، هواوي، مؤسسة هيوليت باكارد- ميزة، ميكروسوفت، فودافون، مطار حمد الدولي، ديل، سيسكو – Mannai Corporation، GBM، هيئة المناطق الحرة في قطر.

ويعد معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية جزءًا من استراتيجية التدويل لمؤتمر معرض المدن الذكية العالمي، وهو القمة الدولية الرائدة في مجال المدن الذكية والحلول الحضرية التي تنظمها فيرا دي برشلونة، والتي ستعقد دورتها الثانية عشرة في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022 في برشلونة، إسبانيا.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1774223/Smart_City_Expo_Doha.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

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