مشاريعهواوي الأربعة للبرمجيات الأساسية مفتوحة المصدر تضخ قوة الحوسبة المتنوعة في كل خط من خطوط الشيفرة البرمجية

شنغهاي، 12 تشرين الأول/أكتوبر، 2020/ بي آر نيوزواير / — عقدت شركة هواوي قمة البرمجيات الأساسية لصناعة الكمبيوتر في شنغهاي، لتقديم الإنجازات التي تحققت بعد إطلاق الشركة مشاريع البرمجيات الأساسية مفتوحة المصدر. وقد تم إنشاء نظام أساسي حول برمجياتopenEuler وopenGauss وopenLooKeng وMindSpore.

وقدم جيانغ دايونغ إستراتيجية البرمجيات الأساسية لشركةهواوي، بما في ذلك الابتكار الكامل للبرمجيات والأجهزة، بالإضافة إلى حديثه عن الكيفية التي سرعت بها مشاريع المصدر المفتوح الابتكار لدفع صناعة البرمجيات الأساسية إلى الأمام.

أربعة مشاريع برمجيات أساسية تعزز الابتكار في المجتمعات مفتوحة المصدر

بينما توفر الأجهزة الأساس لقوة الحوسبة، تساعد البرامج الأساسية في إطلاق العنان للإمكانات، وتخلق برمجيات التطبيقات قيمة ملموسة للمستخدمين النهائيين. ستزداد سرعة الابتكار عندما يتم تشكيل دورة فعالة بين شركات بيع الأجهزة وشركات بيع البرامج الأساسية وشركات بيع برمجيات التطبيقات ومطوري الأنظمة ومطوري البرمجيات والمستخدمين.



تعتبر برمجيات المصادر المفتوحة جزءًا مهمًا من استراتيجية نظام الحوسبة فيهواوي. وتقدرهواويالأجهزة والبرمجيات مفتوحة المصدر وتمكين الشركاء. ومن خلال تصدرها مبادرات المصادر المفتوحة، والمساهمة، وتمكين شركاء الأعمال، تدعمهواوي مجتمع أعمال البرمجيات التقنية بالابتكار المستمر.



ومن حيث مساهمات المجتمع، تحتلهواويالمرتبة الثانية عالميًا في أحدث بيان من لينوكس كينيل 5.8. تقودهواويأربعة مشاريع مفتوحة المصدر هي: openEuler ، openGauss، openLooKeng، MindSpore، كما أنها أكملت التكامل المستمر الذي تقوم به مع أكثر من 40 مجتمعًا رئيسيًا. من خلال المساهمة لمجتمعات الاستكشاف والإنتاج للسيناريوهات السائدة، تمكّنهواوي80% من المجتمعات الرئيسية من تقديم الدعم المحلي لشركةكانبنغ. بهذه الطريقة، يمكن لمطوريARM استخدام هذه المكونات مفتوحة المصدر بسهولة. وتساعد كل هذه الجهود في إرساء أساس متين للتعاون الكامل في الأجهزة والبرامج.

الأجهزة الحوسبية هي أساس النظام الأساسي بأكمله، وأنظمة التشغيل هي أساس البرمجيات. أصبحت برمجية openEuler برمجية مفتوحة المصدر رسميًا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، وتم نشر الإصدار 20.03 منها للدعم طويل الأجلفي شهر آذار/مارس 2020. بعد تسعة أشهر من التشغيل، اجتذب مجتمعopenEuler أكثر من 2000 مساهم، وأنشأ 70 مجموعة مصالح خاصة، وتعامل مع أكثر من 60 شركة رائدة في الصين. انضم ستة من كبار بائعي أنظمة التشغيل في الصين إلى المجتمع وأصدروا إصدارات تجارية منه.



الإصدار المبتكر، openEuler 20.09، سيصدر رسميًا في 30 أيلول/سبتمبر 2020. يتضمن الإصدار: 1+8 نظام التشغيل الأساسيبالإضافة إلى ثمانية مشاريع ابتكارية، تشمل برمجية التسريع متعدد النواة، iSula2.0 lightweight VM خفيفة الوزن، الحاوية السحابيةStratoVirt الأصلية، BiSheng JDK، Compass CI، أداة الضبط الذكية A-Tune، السطح المكتبي UKUI، إطار عمل الحوسبة الدقيقة secGear، وبنية قياس التكامل. تجعل بنية 1+8 المبتكرة منopenEuler مجتمع المصدر المفتوح الأكثر حيوية.



قواعد البيانات هي جوهر البرامج الأساسية وجوهر أنظمة عمل العملاء. وهناك فجوة بين قواعد البيانات التقليدية مفتوحة المصدر وتوقعات تطبيقات المؤسسات من حيث الأداء والتوافر والأمان.

تعتبر قاعدة بيانات هواوي openGauss قاعدة بيانات مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات. تعملهواويعن كثب مع الشركاء لإصدار إصدارات تجارية منها بسرعة، ما يلبي متطلبات عملاء الصناعة للأداء العالي والموثوقية ومعالجة الأعمال المتقاربة. أصبحتOpenGauss مفتوحة المصدر رسميًا في 30 حزيران/يونيو 2020، مع التركيز على الأداء المحسن لـكانبنغ. استنادًا إلى خوادمكانبنغثنائية المقبس، توفرopenGauss ما يصل إلى 1.5 مليون tpmC، أي أعلى بنسبة 50٪ من المنتجات السائدة في الصناعة. في غضون ثلاثة أشهر فقط، أصدر ستة شركاء إصدارات تجارية من برمجيةOpenGauss . ويساعد هؤلاء الشركاء أيضًا في تعزيز الاستخدام التجاريلـ openGauss.

تهدف برمجية openLooKeng إلى تشغيل تحليلات البيانات بأقصى قدر من البساطة، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من البيانات الضخمة بسهولة استخدام قاعدة البيانات. ستواصلهواويجهودها في بناء محركات موحدة ونظام أساسي قوي وموثوقية عالية.



تم نشر الإصدارopenLooKeng 1.0 لمجتمع المستخدمين في 23 أيلول/سبتمبر 2020. وهو قادر على القيام بتنفيذ استفسارات تفاعلية عالية الأداء عبر المصادر وعبر النطاقات، وVirtual Data Marts واستفسارات البيانات الموحدة بدون ترحيل أو تحويل. بالإضافة إلى ذلك، يدعم إصدارopenLooKeng 1.0 التحليل المتنوع على محرك موحد، مما يسمح بالتحليل التفاعلي لمئات المليارات من سجلات البيانات في غضون ثوانٍ، والتحليل التعاوني لمئات المليارات من سجلات البيانات عبر مراكز بيانات متعددة.

بناء نظام أساسي كامل للبرمجيات، وتنمية المواهب للنظام الأساسي

لتسريع بناء النظام، ستوفرهواويدعمًا مختلفًا، بما في ذلك التعلم والبناء ودعم الانتقال إلى السوق لمساعدة الشركاء على تحسين قدرتهم التنافسية في الأعمال. بعد عام من الجهود، أصبح لدىهواويأكثر من 1000 من شركاء بائعي البرمجيات المستقلين و 3000 حل في مجال الحوسبة.



الشركاء والمطورون هم أساس النظام الأساسي، والموهبة هي مستقبل النظام. أصدرتهواويبالتعاون مع جامعةتسينغهوا الكتيبين التقنيين لـopenEuler وopenGauss لإضافة المعرفة الأساسية لأنظمة التشغيل وقواعد البيانات إلى مساقات التدريس الجامعية. وفي المستقبل، ستوفر جامعات فودان وتونغجي وهواتشونج للعلوم والتكنولوجيا و 10 جامعات أخرى مساقات تدريسية ذات صلة.

بالإضافة إلى ذلك، تم أيضا إصدار الورقة البيضاء الفنية لإصدارopenEuler 20.09 رسميًا، والتي كشفت عن ميزات ومشاريع جديدة للإصدار 20.09. كما سيتم إطلاق برنامج تراخيص openEuler رسميًا في تشرين الأول/ أكتوبر. سيتم فتح 30 ترخيصا من الدفعة الأولى من تراخيص HCIA لـ openEuler.



وفي هذه القمة، انضم خبراء بارزون من الأوساط الأكاديمية والإعلامية والتجارية إلى دو جنبنغ، المدير العاملقسم أعمال هواوي للسحابة والذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر، لمناقشة العلاقة بين المصادر المفتوحة ومؤسسات الأعمال.

يعتقد وو شنغبو، أحد الضيوف الذين شاركوا القمة، أن المصدر المفتوح ومؤسسات الأعمال التجارية لا يمكن أن تتقدم أكثر إلا إذا عملوا مع بعضهم البعض. وقال إنه في مجال التعليم، فإن المصدر المفتوح هو أفضل وسيلة – فهو يتميز بالحرية والإنصاف.

وقال جيانغ تاو، مؤسس شركة سي أس دي أن، إن الأعمال التجارية لن تعيق تطوير المصدر المفتوح، بل ستعزز المصدر المفتوح. المصدر المفتوح الذي يحتضن الأعمال هو مصدر مفتوح بالمعنى الحقيقي.

وكانت وجهة نظر ضيف مشارك آخر، هان شينغ، هي تحديد نجاح مشروع المصدر المفتوح. تتمثل الخطوة الأولى في خلق القيمة، وتوليد التأثيرات الاجتماعية، والعثور على القيم المضافة في المشاريع مفتوحة المصدر، ثم إنتاج تأثيرات مجمعة من خلال مشاركة الأعمال لتحقيق نجاح الأعمال.



وخلصدو جنبنغ إلى القول إن المصدر المفتوح يسمح للمؤسسات والأفراد بالابتكار وخلق قيمة للصناعة في بيئة مفتوحة وعادلة وشفافة وآمنة.



وإذ تسترشد بعقلية تعزيز نظام أساسي مستدام ومفتوح المصدر للجميع، من قبل الجميع، ولمصلحة الجميع، ترحبهواوي بالشركاء والمطورين والمتحمسين للانضمام إلى صناعة الحوسبة، والعمل معًا لجلب قوة حوسبة متنوعة إلى النظام العالمي لتحقيق النجاح المشترك.