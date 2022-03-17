مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء تتحد في مؤتمر الابتكار والحلول في دبي

تقدم شركة تنظيم الفعاليات الأوروبية الشهيرة، شركة Keynotion، مؤتمرًا لمدة يومين في دبي في مارس 2022 لمشاريع الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) حول القيادة، والتدقيق بعد كوفيد-19، والصناعة 4.0 والاستدامة…

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 مارس 2022 /PRNewswire/ — أصبح النهج التقليدي لإدارة مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء في حالة تطور مستمر. أدت جائحة كوفيد وما تلاه من خسارة اقتصادية صناعية إلى تحول سريع في ممارسات الشركات والتكيفات – التطلع إلى الداخل من أجل التغيير الخارجي. تجمع Keynotion بين اللاعبين الرئيسيين في السوق عبر إدارة مشاريع EPC والقطاعات القانونية، ويستضيف Keynotion مؤتمراً مدته ثلاثة أيام في الفترة من 22 إلى 24 مارس 2022 في دبي، الإمارات العربية المتحدة ( https://key-notion.com/epc-summit/ ) لتغطية الدروس تعلمت خلال الوباء وتقديم تنبؤات وحلول للتحديات المستقبلية – بما في ذلك الإدارة المستمرة لتعافي الصناعة.

في حين أن إدارة مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء ليست جديدة، فقد تحول التركيز الرئيسي اليوم مع التركيز المتجدد على انخفاض التكاليف، وزيادة الأرباح، وتحسين الجودة، وعدم وقوع أي حوادث أثناء تنفيذ المشاريع في مجالات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والمصافي، وتوليد الطاقة، نقل الطاقة ومصانع الصلب والمزيد. قد لا تكون النماذج السابقة والنهج التي أثبتت فعاليتها في الماضي قابلة للتطبيق لأنها تفشل في حساب المخاطر المادية الجديدة التي تسبب فيها جائحة كوفيد-19، بما في ذلك تأثيرات العمل المحتملة لكوفيد-19 على برامج البناء والإنتاجية وقضايا سلسلة التوريد التي تواجه الصناعة على المستوى العالمي، مما يؤدي إلى حدوث تأخيرات وبالتالي خسائر فادحة.

الهدف من المؤتمر خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس هو تحديد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تقلص مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء العالمية؛ التعرف على مدى تأثر محركات المشروع المهمة عند تغيير مستويات التنبيه أو إعادة تعريفها؛ كيف يمكن للشركات التعامل بشكل مناسب مع المقاولين المحتملين؛ وإنشاء نهج جماعي تعاوني متكامل لزيادة نقل المعرفة وكفاءة المشروع. صرحت أريانا لي، المسؤولة عن تنظيم المؤتمر في شركة Keynotion، قائلًا: “من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نجمع قادة الصناعة هؤلاء معًا لمناقشة أفضل الممارسات التجارية للمضي قدمًا وكيف يمكنهم التعاون معًا للتغلب على المشكلات الحالية الموجودة على المستوى العالمي والتأثير الحقيقي الذي نشعر به هنا في المنطقة. من الأهمية بمكان أن نؤسس مساحة لصناع القرار للتحدث بصراحة والانخراط حقًا في هذه القضايا وفي العملية، تطوير فرص شبكات عالية الجودة لضمان مرونة الأعمال القوية والمضي قدمًا”.

من بين المتحدثين الذين يثمنون خبراتهم خلال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام قادة الصناعة مثل: حسام الحاو، المدير العام ومدير المشاريع من مجموعة الجزيرة، وكيريس كوجر، مدير المشروع الأول السابق / مدير خدمة العملاء من GE Power؛ ودانيال أتبير، نائب الرئيس للمشاريع البرية في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (NPCC) ودكتور مارك كولي، نائب رئيس العمليات في شركة بتروفاك العالمية.

وسيعقد المؤتمر لمدة يومين في فندق V دبي، كوريو كوليكشن باي هيلتون في الحبتور سيتي. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الحضور شخصيًا، تقدم شركة Keynotion وصولاً مباشرًا إلى الحدث بأكمله بالإضافة إلى المحتوى القابل للتنزيل والموارد من الحدث بما في ذلك جميع عروض المتحدثين.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://key-notion.com/epc-summit/

نبذة عن شركة KEYNOTION

Keynotion هي شركة تنظيم مؤتمرات ومناسبات محترفة مقرها في أوروبا. تعمل الشركة بشكل وثيق مع المندوبين في تنظيم المؤتمرات الدولية، ويجمعون بين الخبراء والأوساط الأكاديمية والممارسين من مجموعة واسعة من التخصصات لمناقشة الخيارات والاستراتيجيات في مجالاتهم الفردية. وتهدف مؤتمراتها الدولية إلى تزويد المشاركين بتجربة إيجابية ومساعدتهم على أداء مسؤولياتهم اليومية مع التغلب على أي تحديات محتملة.