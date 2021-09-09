مشروع الرياح المغربي + والحوسبة المستدامة يواصل التطوير تحت اسم جديد

سولونا المحدودة للتكنولوجيا أصبحت الآن تعرف باسم هارماتان انيرجي المحدودة.

نيويورك، 9 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — شركة سولونا المحدودة للتكنولوجيا والمعروفة بمزرعة الرياح ذات الـ 900 ميجاوات مركز حوسبة قواعد البيانات المالية المشتركة blockchain computing center والتي ما تزال قيد التطوير في الداخلة في المغرب، أصبحت الآن تعرف باسم هارماتان انيرجي المحدودة. فقد أعاد الرئيس التنفيذي، جون بيليزاير، تسمية الشركة بعد استحواذ شركة التكنولوجيا الميكانيكية (MTI) على شركة سولونا كومبيوتنج للحوسبة – وهي عملية عرضية تركز على التخلص من إهدار الطاقة المتجددة من خلال استخدام الحوسبة المستدامة – لتتحول الشركة إلى سولونا القابضة في 12 أغسطس 2021. ولم يكن مشروع هارماتان للرياح في المغرب متضمنًا في استحواذ شركة MTI على سولونا.

وستكون شركة هارماتان انيرجي المحدودة هي المسؤولة عن مشروع هارماتان للرياح، وستدير كافة أنشطة تطويره.

وقد صرح بيليزاير: “أن هارماتان قد ألهمت نموذج أعمالنا بالكاملسولونا، وأنها ستشكل دليل إثبات هام باعتبارها أول مشروع متكامل رأسيًا من نوعه لطاقة الرياح وحوسبة قواعد البيانات المالية المشتركة”. “ومن المحتمل أن يكون هذا المشروع هو الأكبر في إفريقيا، من حيث الاستفادة من موارد الرياح الهائلة. يمكن أن يقترح نموذج أعمالنا لتطوير الطاقة المتجددة والمقترن بالحوسبة المستدامة فرصًا اقتصادية في جميع أنحاء القارة “.

ستواصل هامارتان، والتي أطلق عليها اسم الرياح التجارية الشرقية لغرب إفريقيا تطوير مزرعة الرياح على مساحة تزيد عن 10000 هكتار، بما يشمل مراكز البيانات في الموقع والتي تستخدم الطاقة المتجددة لتشغيل حوسبة قواعد البيانات المالية المشتركة. وتعتزم هامارتان انيرجي توليد طاقة نظيفة تستخدم في عمليات الحوسبة عالية الكثافة والقابلة للتقسيم على دفعات. ويحل نموذج العمل هذا مشكلتين متناميتين. أولاً، فهو يخلق استخدامًا مفيدًا للطاقة المتجددة “المقيدة” أو المهدرة. ثانيًا، يوفر مسارًا لجعل الحوسبة كثيفة الاستهلاك للطاقة أكثر استدامة.

وستواصل شركة هامارتان انيرجي المحدودة استكمال الخطط الموضوعة مسبقًا من خلال شركتها الفرعية ايه ام ويند، وسارل (SARL) لتطوير مركز التميز وخلق فرص العمل والشراكة مع أصحاب المصلحة المحليين، والذين يشملون الحكومة والمنظمات المحلية وشركاء المرافق في المغرب.

تحتفظ الشركة بمساهميها الأصليين، شركاء برووكستون. وسيشرف عليها مات ليبمان، العضو المنتدب في برووكستون. وسيعمل السيد بليزير كمدير تنفيذي مؤقت، حتى يتم تعيين بديل. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التطوير بقدرة 100 ميجاوات في عام 2022.

نبذة عن هامارتان انيرجي المحدودة.

تأسست شركة هامارتان انيرجي المحدودة التي كانت تعرف سابقًا باسم سولونا المحدودة للتكنولوجيا في عام 2018، وبعدها أعيد تسميتها في عام 2021. تتولى شركة هامارتان تطوير مشاريع متكاملة رأسيًا على نطاق المرافق التي تجمع بين محطات الطاقة المتجددة الخاصة بها مع مرافق الحوسبة القابلة للتقسيم والتي تركز على تعدين العملات المشفرة وتطبيقات قواعد البيانات المالية المشتركة المتطورة. ومشروع سولونا الرائد، هامارتان ويند، هو مشروع يهدف لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات من موقع في المغرب. تساهم الإنتاجية الضخمة المحطمة للأرقام القياسية للموقع في الوصول إلى طبقة بنية تحتية نظيفة ومنخفضة التكلفة ومستدامة تستخدم في تطبيقات قواعد البيانات المالية المشتركة وتطبيقات التعدين.

تتمثل مهمة هامارتان في تحسين العالم بقيادة فريق عالمي من التقنيين وخبراء الطاقة المتجددة، وذلك من خلال تحويل الطاقة المتجددة إلى مصدر الطاقة الأساسي باستخدام الحوسبة كعامل محفز لهذا المصدر.

يقع المقر الرئيسي لشركة هامارتان في مدينة نيويورك، وللشركة عدة مكاتب ومقرات في بلاد المغرب.