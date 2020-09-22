معرض الخمسة الكبار يجمع قادة البناء العالميين في مهرجانه الرقمي

– يقيم معرض الخمسة الكبار العالمي في البناء والتشييد دورته القادمة عبر الإنترنت في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة،22 سبتمبر / أيلول 2020 /PRNewswire/ — يطلق معرض الخمسة الكبار (The Big 5)، الفعالية الأسرع نموًا في مجال التشييد والبناء على مدى العقود الأربعة الماضية، أول مهرجان رقمي لـ معرض الخمسة الكبار العالمي هذا العام.

سيجمع الحدث، الذي سيُعقد عبر الإنترنت بالكامل في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر، مجتمع البناء العالمي لتعزيز القدرة على التكيف وتمكين المتخصصين في الصناعة من تنمية أعمالهم والتعلم من كبار الخبراء في العالم والاستعداد لعالم ما بعد كوفيد-19.

صرحت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة للحدث ومنظمي معرض الخمسة الكبار: “تحظى مشاركة المعرفة وبناء العلاقات مع الشركات المماثلة والشركاء والخبراء والحفاظ عليها بأهمية قصوى للاعبي صناعة البناء والتشييد تكمن في اجتياز هذه الأوقات العصيبة اجتيازًا ناجحًا.”

وأضافت “ولذا، فيُمثل هذا سبب اتخاذنا القرار بإجراء حدثًا رقميًا بالكامل هذا العام وتزويد مجتمع البناء العالمي بمنصة آمنة ومناسبة للوصول إلى التعليم والابتكار وفرص العمل الرائدة.”

يسعى برنامج “إعادة تعريف البناء” الذي يستغرق أربعة أيام، إلى مناقشة استراتيجيات تعزيز صناعة البناء في المستقبل وتحديدها، واستطلاع توقعات السوق وإدارة المشروعات والحلول الذكية والرقمية والاستدامة والهندسة المعمارية والتصميم. كما يستهدف أيضًا تبادل أفضل الممارسات لإدارة المرافق أثناء الجائحة لمدة يومين.

سيشارك أكثر من 60 من أفضل خبراء الصناعة في العالم في برنامج معرض الخمسة الكبار ، بما في ذلك:

· ماريوس سيلفسترسن، مدير برنامج المدينة الذكية، مدينة كوبنهاغن

· جيل كيلي، المدير العام للتخطيط والتصميم الحضري والاستدامة، مدينة فانكوفر

· جوستاف لاندال، رئيس قسم التخطيط والبيئة، مدينة ستوكهولم، السويد

· براندي باريت، نائب مدير الأشغال العامة، مدينة فينيكس، أريزونا

· د. بول توين، مدير الممارسات – الاستدامة، غريمشو جلوبال

· إيان هاتون، كبير مسؤولي الابتكار والاقتصاد، مدينة جولد كوست – استراليا

· سايمون روبنسون، كبير الاقتصاديين، المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)

· آلان واها، رائد عالمي في نمذجة معلومات البناء والتحول الرقمي، شركة Burohappold Engineering، المملكة المتحدة

· آنا كيرالت فوينتيس، مديرة إدارة التصميم الدائري، مؤسسة إلين ماك آرثر

صرحت نوال الهنائي، رئيس تطوير أعمال البنية التحتية في وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، والتي ستتحدث في هذا الحدث: “أتطلع بشدة للتحدث في معرض الخمسة الكبار حول كيفية تخطيط الإمارات العربية المتحدة للتوسع الحضري المستقبلي.”

وأضافت نوال: “سيضم المهرجان أصحاب المصلحة في قطاع البناء والصناعة لدعم الاتصالات الجديدة وتعزيز الحوار وتشجيع الابتكار وتسهيل الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم”.

سيقدم معرض الخمسة الكبار الرقمي (The Big 5 Digital Festival) عرضًا شاملاً للمنتجات لتمكين الموردين والمشترين العالميين من تنفيذ الأعمال بفعالية وأمان. وستقدم أكثر من 500 شركة أحدث حلولها الإنشائية إلى 20.000 شخص متوقع حضورهم على المنصة المصممة لهذا الغرض. سيتيح هذا الأخير إجراء مكالمات الفيديو والمحادثات وتوفير فرص التواصل بين شخصين بدعم من برنامج المطابقة القائم على الذكاء الاصطناعي.

تشكل الجائحة تغييرات لا سبيل إلى إزالتها في كل من سوق البناء ونماذج الأعمال، معرض الخمسة الكبار الرقمي (The Big 5 Digital Festival) وسيساعد، بالجمع بين القادة الدوليين وصناع القرار على منصة رقمية في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2020، أصحاب المصلحة في الصناعة على الاستفادة من هذا التغيير والتكيف والنمو.

يُتوقع أن تعود الاجتماعات المباشرة في معرض الخمسة الكبار في عام 2021، في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

لمعرفة المزيد حول معرض الخمسة الكبار الرقمي العالمي، تفضل بزيارة الرابط https://www.thebig5digitalfestivalglobal.com .

نبذة عن معرض الخمسة الكبار ( THE BIG 5 )

يُمثل معرض الخمسة الكبار الفعالية الأكبر والأكثر نفوذاً في مجال التشييد والبناء الذي يوفر الابتكار والمعرفة وفرص العمل الرائدة للاعبي صناعة البناء في جميع أنحاء العالم للتواصل والنمو والنجاح.

يُقام هذه الحدث سنويًا في دبي منذ عام 1979، وقد ساهم في إطلاق مئات الآلاف من المنتجات سعيًا لتعزيز توسع الأسواق الناشئة. كما ساهم في تسهيل إقامة الشراكات والحصول على المعرفة المتقدمة وأفضل الممارسات الصناعية، بفضل دوره المتمثل في اعتباره بوابةً للشركات الدولية للوصول إلى مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يغطي معرض الخمسة الكبار دورة البناء الكاملة، ولا يقتصر دوره على عرض المنتجات عبر القطاعات المخصصة فحسب، بل يعمل أيضًا إلى جانب تسع فعاليات متخصصة تمكن المتخصصين في الصناعة من إيجاد حلول بناء من جميع أنحاء العالم لكل مرحلة من مراحل مشاريع البناء تتمثل في ما يلي: معرض الخمسة الكبار للمعدات الثقيلة، ومعرض الشرق الأوسط للخرسانة، ومعرض النوافذ والأبواب والواجهات، ومعرض الخليج للزجاج، ومعرض التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد في المنطقة، ومعرض الخمسة الكبار للطاقة الشمسية، ومعرض الشرق الأوسط للأحجار والرخام، ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية، ومعرض إدارة المرافق.

يتضمن الحدث عقد مؤتمرات قمة رفيعة المستوى وندوات عملية وورش عمل معتمدة من التطوير المهني المستمر وجوائز تأثير معرض الخمسة الكبار لتعزيز التعاون ودعم أفضل الممارسات وتقديم حلول فعالة لتحديات الصناعة الحالية.

وينظم معرض الخمسة الكبار شركة دي إم جي إيفنتس ويتيح لجميع الزوار المسجلين مسبقًا الحضور مجانًا.

#Big5Exhibition

www.thebig5.ae