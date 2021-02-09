معرض الصين الدولي للأثاث بغوانزو يعلن عن إعادة بناء جديد للصورة الذهنية

غوانزو، الصين، 9 فبراير/شباط 2021 /PRNewswire/ — أعلن معرض الصين الدولي للأثاث (غوانزو) (“CIFF Guangzhou”) عن عملية إعادة بناء الصورة الذهنية ترتكز على “اتجاه التصميم، التجارة العالمية، سلسلة التوريد الكاملة”، استجابة إلى التطورات المحلية والدولية وكذلك الوضع الحالي للصناعة. من خلال هذه الصورة الذهنية الجديدة، سيواصل معرض الصين الدولي للأثاث بغوانزو رعاية ابتكارات التصميم، وتحقيق التوازن بين أنشطته التصديرية مع التركيز الجديد على تعزيز المبيعات المحلية.

ويتعهد معرض الصين الدولي للأثاث بغوانزو بتحفيز تحول الصناعة من خلال التصميم الأصلي. في يوليو/تموز 2020، في دورته الخامسة والأربعين، أقيم أول معرض لتصميم الأثاث الصيني المعاصر “ربيع التصميم”، والذي ركز على كيفية دمج الفن والتصميم والحياة لإعادة فحص واكتشاف القيمة الثقافية والفنية والنموذجية والتسويقية الفريدة لتصميم الأثاث الصيني المعاصر. إن هذه الفعالية بجانب الأنشطة الأخرى مثل افتتاح أكثر من 2030 مكتب من مكاتب المستقبل الدولي “International Future Office” التي تركز على القطع الأنيقة والمحددة للاتجاهات، تمثل تبني معرض الصين الدولي للأثاث بغوانزو وتنفيذ التصور الذهني الجديد.

في عام 2021، سيركز معرض الصين الدولي للأثاث بغوانزو أيضًا على إنشاء منصة فريدة من نوعها تعمل بكامل طاقتها لتعزيز المبيعات والصادرات المحلية، مع مسارين الأعمال اللذان يكملان بعضهما البعض لتمكين عصر جديد من النشاط الاقتصادي في الصين. وعلى الصعيد المحلي، سيعزز وظيفته التجارية، ويجمع بين العلامات التجارية الرائدة، وتحديد اتجاهات الصناعة الجديدة وخصائص السوق، وربط المعارض والمتاجر، وزيادة وصول المستهلك من خلال التسويق الدقيق. وسيركز على ثلاث خطط رئيسية لتعزيز التجارة العالمية: التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وبرنامج الشركاء العالميين لمعرض الصين الدولي للأثاث “CIFF Global Partners”، ومنصة المعارض عبر الإنترنت.

بصفته معرض الأثاث الوحيد في العالم الذي يغطي سلسلة الصناعة بأكملها، سيواصل معرض الصين الدولي للأثاث بغوانزو الاستفادة من موقعه الفريد لدمج الصناعة في المراحل الأولية والنهائية، مع خطط تنشيط الشبكات لربط متاجر الأثاث والشركات والموزعين والعارضين في المزيد من المدن، ودمج الجمهور وتوجيه الموارد، وتعزيز المقومات الإبداعية، وعقد جولات ترويجية وفعاليات لتواصل المصممين والمؤسسات، فضلًا عن تطوير انفتاحه في قطاع العقارات.

يحقق التواصل لأكثر من 4300 علامة تجارية عالية الجودة مع 300 ألف زائر متخصص من قطاع الصناعة، ومن المقرر عقد دورة معرض الصين الدولي للأثاث بغوانزو السابعة والأربعين في الفترة ما بين 18-21 مارس و28-31 مارس 2021 في مجمع معارض كانتون (Canton Fair Complex) ومعرض مركز بولي التجاري العالمي (PWTC Expo) في غوانزو. وبهدف تعزيز قيمة التصميم وجمع سلسلة التوريد بأكملها معًا، فإنه يسعى إلى تعزيز ثقة الصناعة وتمكين تطوير الشركات المحلية في فترة ما بعد الوباء.

للتسجيل في الفعالية، يُرجى زيارة: https://www.ciff-gz.com/en/visitors/pre-register

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