‫معرض الصين الذكي 2022 يفتح لتعزيز التعاون الدولي للتكنولوجيا الفائقة في الصين

يقام معرض الصين الذكي (SCE) 2022 في بلدية تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين من 22 إلى 24 أغسطس، حيث تتم مناقشة خطط التنمية وأحدث الإنجازات والمواضيع الساخنة حول تطبيق التكنولوجيا الحدودية للعلوم الذكية على بناء المدينة الذكية. المعرض عبر الإنترنت متاح هنا SCE .

من بين العلماء المشهورين عالميًا الذين يمثلون SCE 2022 الحائز على جائزة نوبل لعام 2010 كونستانتين نوفوسيلوف، والفائز بجائزة تورينغ لعام 2021 جاك دونجارا، والأكاديميين في الأكاديمية الصينية للعلوم والأكاديمية الصينية للهندسة، ورؤساء الشركات المعروفة مثل تشانغان أوتو، ومجموعة علي بابا، وهواوي. ألقوا خطابات بالفيديو لمناقشة التقنيات والتطورات والاتجاهات الجديدة في بناء “المدينة الذكية” في حفل الافتتاح وقمة SCE اليوم.

جمع المعرض أكثر من 50 من شركات Fortune Global 500 و Fortune China 500 ، بما في ذلك Huawei و Bosch و BOE و Inspu ، جنبًا إلى جنب مع الإصدار العالمي من برنامج الحساب الرقمي Beitai Tianyuan V2.0 وإطلاق مخطط التشغيل التجاري المستقل لقيادة Baidu لأول مرة.

بمساحة عرض تبلغ 90,000 متر مربع، يشارك 557 عارضًا من 19 دولة ومنطقة بما في ذلك إيطاليا، ويتم تقديم أكثر من 1560 سيناريو للتطبيق في أكثر من 30 مجالًا، ويستفيدون على نطاق واسع من تكنولوجيا المعلومات مثل العين المجردة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي ( VR ) والواقع الممتد ( XR ).

تسلط SCE هذا العام الضوء على أحدث الإنجازات. يتم تقديم ثمانية وخمسين منتجًا جديدًا مثل ورشة عمل عالية الدقة لفك التشفير والآلة الذكية، و 15 تقنية جديدة بما في ذلك الزراعة الذكية للتنشئة الاجتماعية الصحراوية، و 24 تطبيقًا جديدًا مثل منصة البيانات الضخمة “ City brain” ، و 16 إنجازًا جديدًا يتضمن نظام الرقاقة الدقيقة و IntelliSense ، في هذه الجلسة.

وبالتركيز على “المدينة الذكية” هذا العام، أنشأت لجنة الخبراء الدائمة ضيف مقاطعة الشرف من مقاطعة سيشوان، بهدف تسريع تطوير الصناعات الذكية في تشنغدو وتشونغ تشينغ من خلال التعاون.

يصادف هذا العام العام الخامس للجنة الخبراء الدائمة، مما يساعد تشونغتشينغ على تسريع بناء المدينة الذكية وتعزيز التكامل العميق للتكنولوجيا الرقمية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. مع كون تشونغتشينغ نقطة الارتكاز، سيتم تعزيز تكامل وتبادل التقنيات المتقدمة بين الصين والدول الأجنبية في استخبارات البيانات الضخمة.

لمزيد من المعلومات حول SCE2022 ، يرجى زيارة

https://www.ichongqing.info/special/smart-china-expo-2022/