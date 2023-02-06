‫معرض دلهي وود DELHIWOOD 2023 تستعرض إمكانات الهند في قطاع تصنيع الأخشاب والأثاث

سيجتمع الرائدون من قطاع النجارة وتصنيع الأثاث في معرض دلهي وود DELHIWOOD 2023 في الفترة الممتدة من 2 إلى 5 مارس/آذار في معرض الهند Expo Mart ، نويدا الكبرى (دلهي إن سي آر NCR ) بعد 4 سنوات

نويدا، الهند، 6 فبراير/شباط 2023 / PRNewswire / — ستشهد نسخة 2023 من معرض دلهي وود DELHIWOOD ، التي تنظمها NuernbergMesse الهند، مشاركة من أكثر من 600 علامة تجارية من أكثر من 37 دولة وأكثر من 11 جناحًا ريفيًا.

تطور صناعة الأخشاب، الهند في المقدمة

زاد الطلب على الأثاث الخشبي في الهند. الهند هي خامس أكبر منتج للأثاث على المستوى العالمي ورابع أكبر مستهلك للأثاث. بلغت قيمة السوق 17.4 مليار دولار في السنة المالية 21 ومن المتوقع أن تصل إلى 37.7 مليار دولار بحلول عام 2026.

لويجي دي فيتو، رئيس Eumabois (الاتحاد الأوروبي لمصنعي آلات النجارة)، والمدير العام لمجموعة SCM ومدير قسم الخشب في SCM ، متفائل بشأن نطاق السوق والصناعة الهندية، “تتمتع الهند بمكانة مواتية في السوق الآسيوية، ولديها التكنولوجيا والموهبة وكذلك الطلب. لذلك، وبشكل عام، من المؤكد أنه من المجدي الاستثمار في الهند بالنظر إلى الإمكانات العظيمة التي توفرها البلاد”.

كمنتدى لتبادل المعرفة، سيقدم معرض دلهي وود DELHIWOOD عدة ندوات حول أحدث الاتجاهات والابتكارات التي تنظمها جمعيات صناعية رائدة بالإضافة إلى برامج تطوير المهارات التي ينظمها مجلس مهارات الأثاث والتجهيزات في الهند.

يمكن للزوار بما في ذلك مصنعي الأثاث ومصنعي المطابخ وصناع المناشير ومصنعي الألواح ومصنعي التركيبات والمكونات والتجار والمهندسين المعماريين والبنائين ومصممي الديكور الداخلي أن يتطلعوا إلى أحدث التقنيات والمواد والابتكارات خلال الحدث الذي يستمر لأربعة أيام.

النسخة الثانية من “الخشب في العمارة والتصميم” – المؤتمر الذي سيقام ليوم واحد في الثالث من مارس/آذار سوف يستكشف من خلال حلقات النقاش وعروض الخبراء ودراسات حالة مثيرة للاهتمام تطبيق الخشب كمواد بناء. https://w-a-d.in/

معرض الهند MATTRESSTECH + لوازم المفروشات، الذي يعقد في نفس الوقت، سيعرض أحدث التقنيات لآلات وإمدادات إنتاج المراتب، وآلات ولوازم تشطيب المراتب، وأدوات ومعدات الإنتاج، وتكنولوجيا إنتاج المفروشات، وأنظمة الأسرة، والمواد الجديدة، إلخ.

حول NuernbergMesse الهند

NuernbergMesse هي واحدة من أكبر 15 شركة معارض تجارية في العالم. ويغطي ملفها نحو 120 معرضًاً ومؤتمرًا تجاريًا وطنيًا ودوليًا في موقع نورنبرغ وفي جميع أنحاء العالم.

يتوفر مزيد من المعلومات حول الحدث على https://www.delhi-wood.com/، ، http://www.indiamattressexpo.com /

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

المعارض:

براديب كومار جوبال

البريد الإلكتروني: pradeepkumar.gopal@nm-india.com

الهاتف: ‎+91 80-4674-8888