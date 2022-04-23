‫معرض كانتون ال 131: منتجات إبداعية مميزة للصحة والترفيه

غوانغزهو، الصين، 23 أبريل 2022 / PRNewswire / — انطلق معرض كانتون 131 لمدة 10 أيام عبر الإنترنت في 15 أبريل. يلفت قسم الصحة والترفيه، من بين مجموعة واسعة من المعروضات، انتباه المشترين العالميين. تم عرض أكثر من 260،000 معرض عبر الإنترنت من قبل ما يقرب من 3،600 شركة في القسم، بدءًا من الأغذية والأدوية والمنتجات الصحية والآلات الطبية إلى المنتجات الرياضية والسياحية والترفيهية ولعب الأطفال والقرطاسية المكتبية.

أقلام الجل، على سبيل المثال، ليست سهلة الكتابة بها فحسب، بل هي أيضا مضادة للبكتيريا وتخفيف التوتر. لتلبية الاحتياجات الصحية للمستهلكين، تفتح شركات القرطاسية المكتبية أسواقًا جديدة بمنتجات مبتكرة. قلم جل TrueColor الفضي الأيوني المضاد للبكتيريا الذي تعرضه قرطاسية Shanghai Lotus له تأثيرات مضادة للجراثيم ومضادة للبكتيريا عن طريق تعطيل توازن المنحل الكهربائي البكتيري مع IONPURE ، وهو جسيم زجاجي قابل للذوبان مع أيونات معدنية مضادة للبكتيريا. قلم الجل التي طرحته Wenzhou Aihao لتجارة الأقلام لديه تصميم هيكلي جميل. مصنوع من رغوة الذاكرة، ويوفر هذا العنصر شعورا مريحا وناعما باليد حيث يرتد ببطء بعد الضغط عليه.

في عصر ما بعد الوباء، حيث أصبح البقاء في المنزل هو القاعدة، أصبحت المعدات التي تلبي احتياجات اللياقة البدنية المهنية دون شغل مساحة كبيرة الخيار الأفضل للتمارين المنزلية. تحتوي دراجة Shanxi Yeekang Fitness Products على نظام HSR عالي التقنية، والذي لا يقلل فقط من الوزن الإجمالي وحجم المنتج، ولكنه يضمن أيضًا أن المقاومة مساوية لمقاومة المعدات الكبيرة. أصبح تطوير ألعاب أطفال جديدة آمنة وصديقة للبيئة وتفاعلية للغاية اتجاهًا شائعًا. تستخدم كتل البناء الناعمة المغناطيسية EVA من منتجات Chifeng Surf Foam خلات الإيثيلين والفينيل الجديدة عالية التوسع ( EVA) ، وتفي بمعايير الاختبار الدولية. يمكن أن تنضم الكتل المغناطيسية معًا في جميع الاتجاهات وهي ليست ممتعة فحسب، بل تعليمية أيضًا. سكوتر ديزني 3D الذي يحمل علامة تجارية مشتركة من Mesuca Sports Guangdong له رأس على شكل ميكي ماوس وارتفاع قابل للتعديل، ويوفر سلامة القيادة، مما يضمن النمو البدني المنسق للأطفال.

ووفقًا لآلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمعرض كانتون، تحتل الشركات الصينية مكانة مهمة في السوق من حيث المنتجات التي تلبي متطلبات الحياة الأساسية، مثل المنتجات الغذائية والطبية، فضلًا عن المنتجات الرياضية والترفيهية والمكتبية التي تعمل على تحسين نوعية حياة الناس. جمع معرض كانتون هذا مجموعة متنوعة من المنتجات الإبداعية المختارة، على أمل أن يجلب للمستهلكين تجربة صحية وإبداعية.