Press Release

‫معرض كانتون 2022: الابتكار التكنولوجي يوجه الصناعة الطبية نحو العصر الذهبي

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غوانغجو، الصين، 15 نيسان/أبريل 2022 / PRNewswire / — سيُعقد معرض كانتون الـ 131 عبر الإنترنت في الفترة الممتدة من 15 إلى 24 أبريل/نيسان. تم إعداد قسم الصحة في معرض كانتون الـ 131 بشكل كامل في ظل توقع الكثير من الطلبات على ما فيه، حيث اجتذب الكثير من انتباه المشترين العالميين في الجلسة الماضية للمعرض. وقالت ماغي بو، نائبة المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون، قبل افتتاح المعرض مباشرة، إن “الصين نجحت في الحد من كوفيد-19 بفضل الابتكارات في القطاع الطبي، وهذا يؤدي إلى الاتجاه الصعودي لصادرات الأدوية الصينية.”

بصفتها منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للمنتجات الطبية، مرت الصين بتقلبات في الطلب على منتجات الحماية الطبية منذ تفشي كوفيد – 19. وبسبب الوباء، تتجه الصناعة الطبية في الصين، مع تراكم 20 عامًا أو أكثر، نحو “العصر الذهبي.” الأجهزة الطبية المتطورة تعمل على تسريع وتيرة استبدال الواردات.

وقد شوهدت اختراقات مع ظهور أحدث التقنيات، بما في ذلك المغناطيسات فائقة التوصيل، ومسرعات الإلكترونات، ومقاييس الطيف / الترددات الراديوية. 2 متر PET/CT من الجيل الثالث للقلوب الاصطناعية، وأنظمة العلاج بالموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة. يتصدر إنتاج أجهزة مراقبة القلب، والتصوير الشعاعي الرقمي، وأجهزة التحليل البيوكيميائية الآلية وغيرها من المعدات الطبية السوق العالمية. يُباع التصنيع الذكي للصين لأجهزة التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي وغيرها من المعدات الطبية إلى أكثر من 100 دولة. تسارع تكامل المعدات الطبية والـ 5 جي والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والفيديو فائق الدقة، مما أدى إلى التطور السريع لمعالجة الطبية عن بعد والطب الدقيق.

أظهرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أنه خلال الخطة الخمسية الـ 13، قفزت القيمة السوقية لصناعة المعدات الطبية في الصين من 480 مليار يوان صيني في العام 2015 إلى 840 مليار يوان صيني في العام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.8٪. شكلت الصناعة نظام منتجات لأكثر من 1100 فئة في 22 فئة رئيسية، تغطي جميع جوانب الرعاية الصحية. تمثل الشركات الصينية أكثر من 10٪ من الإنتاج الدولي. علاوة على ذلك، شكلت صادرات المعدات الطبية 54.2٪ من الإجمالي في المجال الطبي في العام 2021، بزيادة 1٪ عن العام السابق، مما يشير إلى الاعتراف الدولي بالتصنيع الطبي في الصين.

وفقًا لماغي بو، يمكن للصناعة الطبية أن تمثل أفضل قوة شاملة للبلد. لطالما كان القطاع هو أبرز ما في معرض كانتون. سيزيد معرض كانتون الـ 131 سيزيد معرض كانتون 131 من الجهود المبذولة لتعزيز المعدات الطبية في الصين لتحقيق تنمية أسرع، والمساهمة بشكل أكبر في مكافحة الوباء.

يُرجى زيارة https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index#/foreign-email لمعرفة مزيد الفرص.