Press Release

‫معرض كانتون 2022: التصنيع الذكي يقود صناعة الأحذية الرائدة في الصين

|

غوانزو، الصين، 15 أبريل، 2022 / PRNewswire / — يفتح الموقع الرسمي لمعرض كانتون رقم 131 في 15 أبريل 2022. يتم تحميل مجموعة من المنتجات المبتكرة المصنوعة من مواد وتقنيات وعمليات جديدة من قبل مصنعي الأحذية. يتم وضع تقنية الرغوة المطورة ذاتيًا والمواد المتخصصة القابلة للتنفس لضمان الخفة والمرونة والمتانة، بالإضافة إلى دوران الهواء الداخلي والخارجي للأحذية، وذلك لتقليل الانسداد والحفاظ على جفاف القدمين. وقد أصبحت هذه الابتكارات معيارًا.

الصين هي واحدة من أبرز اللاعبين في صناعة الأحذية العالمية. بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بفضل ميزتها العمالية، قام صانعو المعارض في الصين ببناء سلسلة صناعية كاملة وتجمعات صناعية متعددة متخصصة في فئات الأحذية المختلفة خلال أكثر من 20 عامًا من التطوير. وتشمل هذه المجموعات قواعد إنتاج الأحذية في قوانغدونغ التي الموجودة حول غوانزو ودونغقوان، وفي تشجيانغ حول ونتشو وتايتشو، وقاعدة لإنتاج الأحذية النسائية حول تشنغدو وتشونغتشينغ وقاعدة فوجيان لإنتاج الأحذية الرياضية حول تشيوانتشو وجينجيانغ.

مع تعميق استراتيجية التصنيع الذكي في الصين، حفز معرض كانتون بصورة فعالة العارضين على مواصلة الابتكار. في السنوات الأخيرة، استفاد المزيد والمزيد من عارضي الأحذية من الابتكار المستقل وتخلصوا تدريجيًا من علامات “الشركة المصنعة للمعدات الأصلية” ( OEM) ، وتحولوا إلى التصنيع الذكي المتطور وتوسيع العلامة التجارية في الخارج.

من بين العلامات التجارية الصينية، ممثلة في ANTA و Li-Ning و Xtep ، حقق بعضها اختراقات في المواد والعمليات للتوسع من سوق الأحذية الرياضية والترفيهية إلى الرياضات الاحترافية مثل الماراثون ورفع الأثقال والملاكمة. تتبنى بعض العلامات التجارية بصورة فعالة اتجاه الابتكار الرقمي، وتعزز تكامل صناعة تصنيع الأحذية بالإنترنت والبيانات الضخمة والروبوتات والتوحيد القياسي، وتقدم خطوط تجميع ذكية متطورة للتحكم في تكاليف التصنيع وتعزيز الكفاءة.

وفقًا لإحصاءات وزارة التجارة، في عام 2021، بلغت صادرات الصين من الأحذية والأحذية طويلة الرقبة 47.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 35% على أساس سنوي، مع احتفاظ أسعار التصدير بالاتجاه الصعودي، بنسبة 15%. وأظهرت صناعة تصنيع الأحذية وسلاسل التوريد زخمًا قويًا، مما ساعد على استقرار التجارة الخارجية.

وقال آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمعرض كانتون: “في معرض كانتون ال 131، سنساعد الشركات على توسيع قنوات جديدة، وتعزيز التداول المزدوج المحلي والدولي، وتمكين الأحذية المريحة التي تحمل علامة تجارية صينية من القيام برحلتها في جميع أنحاء العالم”.