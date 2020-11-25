معهد توني بلير وشركة أوراكل ينشئان نظام سحابة لإدارة توزيع اللقاحات في أفريقيا

معهد توني بلير للتغير العالمي وشركة أوراكل يتشاركان مع الحكومات الأفريقية لإدارة برامج توزيع كبيرة للقاحات عبر السحابة – أكثر من 73,000 شخص تم تطعيمهم وتسجيلهم في أول 8 أيام في غانا.

لندن وريدوود شورز، كاليفورنيا، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أحضر معهد توني بلير وشركة أوراكل تقنية السحابة إلى أفريقيا لإدارة برامج صحية عامة في القارة. ومبدئيا، ستستخدم غانا ورواندا وسيراليون نظام أوراكل للإدارة الصحية Oracle Health Management System الجديد لإنتاج السجلات الصحية لبرامج التطعيم الخاصة بهذه الدول ضد الحمى الصفراء، وفيروس الورم الحليمي البشري، وشلل الأطفال، والحصبة، وكوفيد -19 فور بدء توزيع هذا اللقاح في إفريقيا. ويجري معهد توني بلير وأوراكل مناقشات مع أكثر من ثلاثين دولة أخرى في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية التي تقوم بتقييم استخدام نفس النظام السحابي لإدارة برامج التطعيم ضد كوفيد-19.

وقال الدكتور جون نكينغاسونغ، مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: “منذ شباط/فبراير من هذا العام، عمل الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء بلا كلل معًا لمعالجة تأثيركوفيد-19 على القارة. ومع استمرار جائحةكوفيد-19، تعتبر هذه الشراكات مثل هذه الشراكة معأوراكلومعهد توني بليروالحكومات المختلفة أمرًا بالغ الأهمية لتقوية مؤسسات الصحة العامة في الدول الأعضاء، ليس فقط لإدماج التكنولوجيا المبتكرة ولكن للقيام بشكل استباقي وعاجل بتنسيق جمع ومشاركة بيانات الفحوص المهمة عبر القارة “.

يقدم معهد توني بلير المشورة بشأن السياسات والدعم العملي للحكومات الأفريقية في تعاملها مع تحدياتكوفيد-19المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، دخلمعهد توني بليرفي شراكة معأوراكللتقديم التكنولوجيا السحابية لرقمنة البيانات الصحية الوطنية وتوحيدها بدءًا بإدارة اللقاحات. يُنشئ نظام اوراكل للإدارة الصحية سجلًا صحيًا إلكترونيًا في قاعدة بيانات سحابية لكل شخص بعد تلقيحه. يمكن تكوين هذا النظام عالي الأمان بسرعة للتفاعل مع التكنولوجيا الحالية لكل دولة وتلبية متطلبات سيادة البيانات الأكثر صرامة. ستتمكن البلدان المشاركة من الوصول إلى النظام ودعمه مجانًا على مدى السنوات العشر القادمة.

وقال توني بلير، الرئيس التنفيذي لمعهد توني بليرورئيس الوزراء السابق لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية: “هذه مبادرة مثيرة للغاية ومن المحتمل أن تكون رائدة لتسجيل المعلومات حول جميع اللقاحات والعلاجات الخاصة بالأمراض في الدول الأفريقية. على الرغم من أن إفريقيا قد تعاملت بشكل جيد مع كوفيد-19، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى أن تكون جزءًا من الجهود الدولية للسيطرة على المرض، بما في ذلك السفر الدولي. وهذا يعني تطعيم جزء كبير على الأقل من السكان، مما يتطلب نظام بيانات عالي الجودة لكي يتم تسجيل تجربة اللقاح للجميع. يمكن لشركةأوراكلتزويد هذا النظام ببيانات مخزنة ومملوكة بشكل آمن من قبل كل بلد وهي على استعداد للقيام بذلك كجزء من شراكة خيرية عالمية

سنعيش معكوفيد-19 لعدة سنوات، وسيكون تسجيل البيانات الخاصة به أمرًا حيويًا في إدارة تأثيره وانتشاره. وهناك شيء واحد واضح من هذه الأزمة: تطبيق الحلول التكنولوجية الجديدة له تطبيقات لرقمنة الاقتصاد بأكمله وهو أمر حاسم لتسريع التنمية الأفريقية. هذه المبادرة تجربة رائعة، ومعهدنا فخور بأن يكون جزءًا منها “.

وقال رئيس أوراكل ورئيس قسم التكنولوجيا في الشركة لاري إليسون: “يتم استخدام نظام اوراكل للإدارة الصحية حاليًا من قبل الحكومة الأميركية ومؤسسات الرعاية الصحية والبحثية الكبيرة لمراقبة أعراض مرضكوفيد-19والاستجابات للعلاجات وفحص المتطوعين للتجارب السريرية للقاحكوفيد-19 COVID-19 vaccine clinical trials . . من خلال العمل مع توني وفريقه على مدار بضعة أشهر، تمكنا من تقديم نفس تقنية سحابة القرن الحادي والعشرين بالضبط إلى غانا ورواندا وسيراليون. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخزين بيانات اللقاح في سحابة قاعدة بيانات على الصعيد الوطني. وأصبحت أفريقيا بهذا في المقدمة.”

جلب التكنولوجيا السحابية لسجلات الصحة الإلكترونية إلى إفريقيا

تستخدم غانا الآن النظام لإدارة برنامج لقاح الحمى الصفراء وستتبعه بـإدارة لقاح كوفيد-19 بمجرد توزيع هذا اللقاح في إفريقيا.

وقال رئيس غانا، نانا أكوفو-أدو، “لقد تعلمنا العديد من الدروس من هذا الوباء. والأكثر وضوحًا هو أنه يتعين علينا تقوية أنظمتنا الصحية العامة على وجه السرعة. هذه الشراكة الاستراتيجية معأوراكلومعهد توني بليرهي دليل على سعينا إلى رقمنة الأنظمة الصحية في غانا لمصلحة شعبنا “.

وأضاف الدكتور كوامي أمبونسا أشيانو، من البرنامج الموسع للتطعيم، الخدمات الصحية في غانا، قائلا: “الانتقال من سجلات حملة التطعيم الورقية الحالية في غانا إلى إدارة البيانات الرقمية باستخدام منصة أوراكل سيمكن من الوصول إلى بياناتنا بسهولة من قبل الأشخاص المرخصين. ستكون البيانات أكثر أمانًا، ولن يكون هناك قلق بشأن فقدان البطاقات مع تنقل الأشخاص.”

استمع إلى المزيد من أقوال الدكتور كوان أمبونسا-أشيانو على https://bit.ly/3fntnZf.

وأعدت رواندا نظامها لدعم إدارة لقاح فيروس الورم الحليمي البشري بمجرد إعادة فتح المدارس الثانوية، مع خطط لدعم لقاحاتكوفيد-19 وصرف بطاقات مناعة للمواطنين في المستقبل.

ودعا رئيس رواندا، بول كاغامي، إلى نظام صحي مرن باعتباره أفضل دفاع ضد الأوبئة في المستقبل: “سيكون لقاح كوفيد-19أداة حاسمة، ويجب أن تكون إفريقيا قادرة على الوصول إلى نصيبها العادل من اللقاح بمجرد توفره. ستوفر هذه الشراكة سجلاً إلكترونيًا رقميًا مبتكرًا للقاحات يشير إلى استعداد القارة لنشر اللقاح وإعادة فتح اقتصاداتنا بأمان أمام التجارة والسياحة.”

تستعد سيراليون لاستخدام النظام لإنشاء سجلات تطعيم رقمية عند بدء حملتها الروتينية التالية لبرنامج التطعيم الموسع. برنامج التحصين الموسع هو مبادرة عالمية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والدفتيريا، والسل، والسعال الديكي، والحصبة، والتيتانوس. ويقدر أن هذا البرنامج يمنع وقوع ما بين 2 إلى 3 ملايين حالة وفاة بين الأطفال على مستوى العالم كل عام بسبب هذه الأمراض. ويقال إن برنامج التطعيم الموسعفي سيراليون يشمل 95٪ من الأطفال المؤهلين في ذلك البلد.

وأشار كبير مسؤولي الابتكار ووزير التعليم في سيراليون، الدكتور ديفيد موينينا سينجه، إلى أن “حكومة سيراليون ملتزمة باستخدام التكنولوجيا والابتكار – خدمات الرقمنة لتحسين تقديم الخدمات لمواطنيها. وباستخدام خبرتنا من فيروس إيبولا، فإننا تمكنا من وضع خطة استجابة وطنية قوية لـكوفيد-19، والتي تحتوي على التكنولوجيا والبيانات والابتكار كعناصر تمكين أساسية. هذا التعاون معأوراكلومعهد توني بليرمهم ليس فقط للتعامل معكوفيد-19والاحتياجات الصحية الأوسع، مثلتطعيمات برنامج التطعيم الموسع ولكنه سيكون خطوة أساسية في مهمة بلدنا لتوصيل الرقمنة للجميع “.

مع بدء البلدان في تطعيم الأشخاص ضد كوفيد-19، يمكن استخدامنظام أوراكل للإدارة الصحية لإنشاء سجل صحي إلكتروني تلقائيًا لكل شخص يتم تطعيمه. بمجرد أن يتوفر لقاحكوفيد-19، سيتتبع نظام أوراكل للإدارة الصحية عمليات التلقيح ويزود المستلمين برمز الاستجابة الرقمية (QR) . ستساعد رموز QR هذه إفريقيا على إعادة فتح حدودها واقتصاداتها من خلال تزويد المواطنين بإثبات التحصين اللازم للتنقل بحرية للعمل والسفر.

حول معهد توني بلير للتغيير العالمي

تدعم وحدة الاستشارة الحكومية فيمعهد توني بليرTBI’s Government Advisory Practiceالقادة بشكل مباشر في معركتهم على الأرض ضدجائحة كوفيد-19، وتقوم وحدة سياسات المستقبل لدينا بتقديم التحليلات والمشورة لمساعدة البلدان على التخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء، وتوفير المعدات الأساسية، وتسخير قوة التكنولوجيا، وإعداد أنفسهم من أجل إعادة البناء القادمة.

يمكن تسريع الثورة التكنولوجية في إفريقيا وغيرها من البلدان الناشئة والنامية، ليس فقط للتعامل معكوفيد-19، ولكن أيضًا لدمج أنظمة رعاية صحية قوية ستفيد المواطنين، وبعيدا عن الصحة، لرقمنة الخدمات العامة والاقتصاد.

حول أوراكل

تقدم أوراكل مجموعات من التطبيقات المتكاملة بالإضافة إلى بنية أساسية آمنة ومستقلة في سحابة أوراكل. لمزيد من المعلومات حول أوراكل (NYSE: ORCL)، يرجى زيارتنا على oracle.com.

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=k4oZC3yjolI

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