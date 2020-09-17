معهد روكي ماونتن يطلق منصة لقياس وتصوير الانبعاثات العالمية

منصة محرك عمل المناخ ستساعد شركات النفط والغاز على خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة عن طريق توفير البيانات لتنوير اتخاذ القرارات وتقييم ما إذا كانت قرارات المناخ تترك أي أثر

بولدر، كولورادو، 17 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أطلق معهد روكي ماونتن بالتعاون مع مؤسسة سفيريكال أناليتيكس اليوم منصة محرك العمل المناخي، وهي منصة جديدة للبيانات والتحليلات التي من شأنها إنتاج بيانات دقيقة وفي الوقت الحقيقي ويمكن التصرف على أساسها بشأن انبعاثات غازات الدفيئة لتنوير الإجراءات والتخطيط المتعلقة بانبعاثات الميثان من صناعة النفط والغاز في حوض بيرميان بولاية تكساس.

وستكون منصة محرك العمل المناخيفي وضع فريد للاستجابة لحاجة صناعة النفط والغاز لجعل الحد من انبعاثات غاز الميثان عمليًا. وفقًا لقياس معادلة ثاني أكسيد الكربون، يأتي أكثر من نصف الانبعاثات العالمية المتعلقة بالطاقة من إنتاج ونقل واستخدام منتجات النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن تقليل انبعاثات الميثان يتزايد أهمية لجميع الجهات الفاعلة والمستثمرين في سلسلة قيمة النفط والغاز. من خلال ربط الصناعة والتمويل وأصحاب المصلحة الآخرين ببيانات عالية الجودة، ستساعدهم هذه المنصة في فهم كيفية تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بشكل تعاوني كما ستساعد في نقل رأس المال لدعم التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وقال تاكو إيدي، المدير في معهد روكي ماونتن: “من خلال الجمع بين البيانات والذكاء والأشخاص معًا في منصة واحدة، يعملمعهد روكي ماونتنعلى تمكين الحلول المناخية لصناعة النفط والغاز التي تعمل لصالح المناخ والشركات والبلدان والأشخاص.”

وقال دان هاربل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سفيريكال أناليتيكس، وهي شركة تابعة لمختبرات كونتيكست: “إن نشرمعهد روكي ماونتنلمنصة بنية بيانات المؤسسة الخاصة بنا، Immutably، سيجلب قوة التعلم الآلي لتوليد بيانات تصنيف الأصول وتمكين الذكاء الاصطناعي لتحليلات درجة الأصول لتوفير رؤى مهمة في المعلومات المناخية.”

سيقدم المشغلون في صناعة النفط والغاز بما في ذلك شل وأوريجين إنيرجي وإكسون وشيفرون ملاحظات قيمة لتشكيل مخرجات منصة محرك العمل المناخي لتحديد واستخدام الحالات للمساعدة في تحديد فرص تقليل انبعاثات الميثان وجعلها تحت السيطرة التشغيلية في ولاية تكساس.

وقال فريتس كلاب، نائب الرئيس لشركة شل في الولايات المتحدة، “إن الجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي على منصة واحدة هو ابتكار يمكن أن يعزز إدارة انبعاثات الميثان لدينا ويدعم طموح شل في أن تصبح شركة طاقة خالية من الانبعاثات بحلول العام 2050 أو قبل ذلك. نتطلع إلى الفوائد الإضافية المحتملة من المشاركة في برنامجمنصة العمل المناخيالتجريبية.”

بمرور الوقت، سيتم توسيع نطاق منصة محرك العمل المناخي لتحديد وتغطية جميع انبعاثات غازات الدفيئة عبر القطاعات الحيوية.

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