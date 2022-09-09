مع أكثر من 2500 من المختبرين والمطورين من أكثر من 100 دولة، تجمع الطبعة الأولى من مؤتمر TestMu مجتمع الاختبار معًا

اختتم مؤتمر Testμ (TestMu) عبر الإنترنت بواسطة LambdaTest بنجاح ساحق كمختبرين/مطورين من جميع أنحاء العالم، وأكثر من 30 متحدثًا، و 17 شريكًا في الصناعة متصلين للتحدث عن مستقبل الاختبار.

سان فرانسيسكو ونويدا، الهند9 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — اختتمت LambdaTest، المنصة السحابية الرائدة لاختبار الجودة المستمرة، بنجاح الطبعة الأولى من مؤتمر TestMu. عُقد الحدث المجاني عبر الإنترنت لمدة ثلاثة أيام بين 23 و 25 أغسطس 2022 وشهد مشاركة من أكثر من 2500 مختبر ومطور من أكثر من 100 دولة أمضوا في المتوسط أكثر من 5 ساعات في المؤتمر. وضم المؤتمر مجتمع الاختبار ومكّن من إجراء مناقشات بشأن مستقبل الاختبار.

مع 47 متحدثًا و 1900 دقيقة من الجلسات المليئة بالاختبارات، شهد المؤتمر جلسات من قادة المجتمع والمبتكرين وخبراء الصناعة. قدم قادة الفكر الرائدون مثل معرة بيهاجارفي، مهندس الاختبار الرئيسي، فيسالا ؛ ريتشارد برادشو، الرئيس التنفيذي لوزارة الاختبار ؛ تشايثانيا كولار، العضو المنتدب وقائد هندسة الجودة، ديلويت الولايات المتحدة ؛ مانيش شارما، مدير العمليات، LambdaTest ، ومانوج كومار، نائب الرئيس لتطوير العلاقات، LambdaTest جلسات رئيسية في مؤتمر TestMu حول مواضيع تتراوح من التكنولوجيا العميقة إلى دور المجتمع في الاختبار. تحدث أكثر من 40 متحدثًا عن مواضيع الاختبار الرئيسية بما في ذلك اختبار الأتمتة، واختبار التحول إلى اليسار، واختبار واجهة برمجة التطبيقات (API) ، و TRIM(S ) ، وقيادة فريق الاختبار، واختبار سهولة الوصول، وتطور أتمتة المتصفح، والسيلينيوم 4.0، والمصدر المفتوح مع السيلينيوم، والاختبار مع السرو، والأبيوم من بين أمور أخرى.

وقالت معرة بيهاجارفي، زعيمة مجتمع الاختبار الشهيرة والمتحدثة الرئيسية في مؤتمر TestMu ، “لقد قدم لنا منظمو TestMu مجموعة مختارة من الموضوعات المتنوعة التي تسد ما نحتاج إلى تعلمه ومن يمكنه تدريسها. إفساح المجال للمحادثات، في الجلسة مع المتحدثين وخارجها في المحادثات القريبة المسموح بها للبحث بنشاط عن الأسئلة التي نبحث عنها. إعداد رائع، أشخاص رائعون، مساحة رائعة للتواصل بين الناس .”

تفاعل الحاضرون مع قادة الفكر العالمي من خلال الأسئلة والأجوبة والمساحات المرنة. Fluid Spaces ، وهي ميزة تمكين محادثة بديهية للغاية من Airmeet ، المنصة الافتراضية التي تم استضافة مؤتمر TestMu عليها، جلبت محادثات مسار الردهة الرائعة التي تحدث خلال المؤتمرات الشخصية. كما شهد المؤتمر مشاركة الحضور في اختبار- ثون، وتحدي الترميز اليومي، وماراثون الشهادة، ولوحة قيادة المؤتمر. كجزء من المؤتمر، تم أيضًا ترتيب جلسات تواصل 1:1 لتشجيع التواصل بشكل أعمق بين الحضور.

“المجتمع هو جوهر كل ما نقوم به في LambdaTest. مع تطور وابتكار صناعة الاختبار باستمرار، تصبح الحاجة إلى إشراك المجتمع والمستخدمين الأساسيين أمرًا محوريًا. من خلال مؤتمر TestMu ، تصورنا فرصة لوضع مساحة الاختبار بأكملها تحت سقف افتراضي. ساعد المؤتمر المجتمع على التواصل على مستوى أعمق مع خبراء الصناعة وقادة المجتمع من ناحية وشركاء الصناعة من ناحية أخرى”.

“نحن ممتنون للغاية لكل مختبر/مطور، والتشكيلة المذهلة من المتحدثين وبالطبع، شركائنا المجتمعيين لكونهم جزءًا من مؤتمر TestMu. وأضاف أسد أن المؤتمر هو خطوتنا الصغيرة نحو بناء مجتمع اختبار مزدهر أكثر تعاونًا وجزء من كل مناقشة جديدة تغير مستقبل الاختبار”.

وشهد المؤتمر أيضًا مشاركة من 17 شريكًا رائدًا في صناعة الاختبار بما في ذلك ACCELQ و Catalon و Practitest و QMetry و Qualitrix و Sutherland و TestingXperts و Virtuoso من بين آخرين، الذين تمت دعوتهم للمشاركة مع الحاضرين.

“كان مؤتمر Testμ 2022 تجربة رائعة لنا جميعًا. كان تنفيذ الحدث من الطراز الأول وجيد الإعداد، مع مجموعة متنوعة من الموضوعات من خبراء اختبار البرمجيات في جميع أنحاء العالم. نحن من ACCELQ سعداء بنفس القدر للشراكة والتعاون. تهانينا القلبية لفريق LambdaTest ، وتطلعًا إلى الطبعة الثانية،” هذا ما قاله جيوسلي أندراديس، مدير المنتج الإنجيلي، ACCELQ .

جمعت LambdaTest مؤخرًا 45 مليون دولار في جولة مشروع بقيادة Premji Invest بمشاركة المستثمرين الحاليين. أطلقت الشركة أيضًا HyperExecute ، وهي منصة تنسيق اختبار ذكية من الجيل التالي تساعد المختبرين والمطورين على تشغيل اختبارات الأتمتة من البداية إلى النهاية بأقصى سرعة ممكنة.

نبذة عن LambdaTest

LambdaTest هي منصة اختبار سحابية مستمرة الجودة تساعد المطورين والمختبرين على شحن التعليمات البرمجية بشكل أسرع. أكثر من 7000 عميل، وأكثر من مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة يعتمدون على LambdaTest لاحتياجات الاختبار الخاصة بهم.

توفر منصة LambdaTest تنسيق اختبار آمن وقابل للتطوير ومتعمق للعملاء في نقاط مختلفة في دورة حياة DevOps (CI/CD) :-

· تتيح سحابة Browser & App Testing للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح وأجهزة حقيقية وبيئات نظام تشغيل مختلفة.

· يساعد HyperExecute العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي نظام أساسي ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت الاختبار عالي الجودة، مما يساعد المطورين على بناء البرامج بشكل أسرع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ، https://lambdatest.com