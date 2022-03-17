‫‫مع إعلان أوروبا عن تمويل إضافي بقيمة 170 مليار دولار أمريكي لأفريقيا، يستعد المستفيدون للاجتماع في بروكسل لحضور منتدى الطاقة الأفريقية الـ24 في يونيو 2022

“أفريقيا من أجل أفريقيا – بناء الطاقة من أجل الانتقال العادل”

لندن، 16 مارس 2022 /PRNewswire/ — بعد عامين من قيود كوفيد، نحن متحمسون لعودة منتدى الطاقة الأفريقية (aEF) إلى طاقته الكاملة مع عودة المعرض الضخم، الذي يركز على جدول أعمال متعدد البث لمدة أربعة أيام حول الاحتياجات الاستثمارية للقطاع الخاص وتطوير الأعمال. في بروكسل سوف يرحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعودة بأكثر من 2,500 من قادة الصناعة (مضاعفة الرقم الذي رأيناه في لندن العام الماضي)، من حوالي 82 دولة حول العالم؛ هذا صحيح، عاد مجتمع الطاقة الأفريقي “في مكان واحد”، لإعادة بناء أفضل وتسريع صفقات الطاقة والمشاريع.

علق سيمون جوسلينج، العضو المنتدب لشركة EnergyNet، قائلاً “إنه لأمر رائع أن نعود بكامل قوتنا!! نظرًا لأننا نفكر في 24 شهرًا الماضية، يبدو أن العالم قد تكيف حقًا ويتجرأ على أن يكون أكثر مسؤولية في اتخاذ قرارات الاستثمار. ومع ذلك، يجب أن يتماشى الاستثمار المسؤول مع واقع القطاع الخاص الذي لا يمكنه البقاء إلا في عالم ممكَّن من الربح، والسعي وراء مصادر جديدة للإيرادات للحفاظ على عمل قوي ومستدام. لذلك، في منتدى الطاقة الأفريقية في بروكسل، سنبحث في التمويل وحلول الطاقة المختلطة، لتقليل الانبعاثات بشكل كبير عبر المشهد الصناعي، مع الحفاظ أيضًا على إنتاج القدرات والنمو وخلق فرص العمل على نطاق أوسع – الانتقال العادل”

وفي الوقت الذي تظل فيه البلدان في جميع أنحاء إفريقيا من أكبر الوجهات الاستثمارية في أي مكان في العالم، لا يزال قطاع الطاقة مستثمرًا بشكل كبير، ليس بالضرورة بسبب نقص رأس المال، ولكن غالبًا بسبب نقص القدرة على البناء بوتيرة متسارعة وقاعدة صناعية متخلفة. لذلك سيواصل منتدى الطاقة الأفريقية التركيز على بناء قدرات جديدة في أسواق الطاقة وإخلاء تلك الإلكترونات لتمكين الصناعات والأعمال والمنازل التي ستخلق بدورها مناخًا استثماريًا أكثر قابلية للتمويل والاستدامة.

ولأنه منتدى مغلقًا (أي أنه ليس مفتوحًا لعامة الناس)، سيوفر منتدى الطاقة الأفريقية للمستفيدين مرة أخرى وجهة لإجراء مناقشات هادفة حول العوائق في مشاريع محددة، والتعرف على مجالات جديدة للاستثمار مثل الإمكانات البحرية الهائلة للرياح والغاز، وبالطبع تحطيم بعض الحواجز التي تعترض الاستثمار والتي تعوق عدد المشاريع التي تصل إلى نهايتها المالية والتي تقع حاليًا عند نسبة منخفضة إلى حد ما تبلغ 10%.

فانظر من عادوا؛ يسعدنا التأكيد بالفعل على أن عددًا كبيرًا من الرعاة الجدد ومستعدون للإعلان عن عدد من الشراكات الجديدة القوية، ومع ذلك فإن منتدى الطاقة الأفريقية يدور حول الاستقرار وتمكين المشاركة المستمرة مع المستفيدين المهمين لنجاح القطاع الخاص بما في ذلك؛ الحكومات، والمرافق، والمنظمون، وجهات تمويل التنمية، والبنوك التجارية، ومطورو الطاقة، ومزودو التكنولوجيا ، ومشاريع الهندسة والمشتريات والبناء والخدمات المهنية؛ وغني عن القول أن قد عادوا جميعًا….

نراكم في بروكسل.

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للتواصل: هاربريت سوهانبال – مدير التسويق

مواعيد الفعاليات: من 21 إلى 24 يونيو 2021

مكان الفعاليات: Taxi & Tours, Brussels, Belgium

المنظمون: EnergyNet

للتواصل: AEF@energynet.co.uk +44(0)2073847955/

الموقع الإلكتروني: www.africa-energy-forum.com

البيان الصحفي: https://www.energynet.co.uk/article/europe-announces-additional-us170bln-finance-africa-stakeholders-prepare-gather-brussels