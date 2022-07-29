‫مع الأداء الرياضي القوي، تبدأ HAVAL H6 GT من GWM في الوصول إلى العالمية

باودينغ، الصين، 28 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — في 29 يوليوز/تموز، ظهرت HAVAL H6 GT من GWM لأول مرة في Red Bull Quicksand في جنوب إفريقيا، حيث جذبت اهتمامًا واسعًا.

عرضت GWM ، بصفتها الراعي الرسمي للسيارات لهذا الحدث، HAVAL H6 GT على الجمهور. يُعرف Red Bull Quicksand بأنه أحد أصعب سباقات “الميل الواحد” في العالم، وبالتالي فهو يمثل تحديًا كبيرًا. تتناسب خصائص الحدث مع الأداء الرياضي القوي لسيارة HAVAL H6 GT تمامًا.

لجعل العملاء المحليين يعرفون المزيد عن HAVAL H6 GT ، أنشأت GWM منطقة تجربة لكبار الشخصيات، تجذب جمهورًا كبيرًا لتجربة السيارة. في موقع الحدث، أجرت GWM أيضا استبيان استقصائي. خلال هذا الحدث، عبّر العديد من الجمهور عن حبهم وتوقعهم لسيارة HAVAL H6 GT . في الوقت نفسه، سأل الكثير من الجمهور أيضًا عن تاريخ إطلاق هذا النموذج.

HAVAL H6 GT هي سيارة من نوع SUV جديدة كليًا تعتمد على منصة L.E.M.O.N من GWM . يكمن الأداء الرياضي للنموذج في التصميم الأنيق ونظام الطاقة المتميز وتجربة القيادة الشخصية والجوانب الأخرى.

مظهر HAVAL H6 GT على الشاشة مستوحى من أسماك القرش، مما يخلق إحساسًا قويًا بالرياضة. تتبنى هذه السيارة تصميمًا جماليًا بيونيًا مستوخى من سمك القرش. تم تصميم وجهه الأمامي مع زعنفة سمك القرش كموضوع، مع شبكة سحب هواء كبيرة ماتوحاة من أسنان القرش، مما يخلق تأثيرًا بصريًا قويًا مثل سمكة القرش. تتميز السيارة أيضًا بسقف انسيابي وهيكل بتصميم فاست باك، مع خطوط ناعمة وأنيقة، والتي تبدو قوية جدًا، تمامًا مثل الوضع القوي لسمك القرش.

يجمع التصميم الداخلي لسيارة HAVAL H6 GT بين الأداء الرياضي والشعور بالتكنولوجيا. تدمج السيارة العديد من التفاصيل الأنيقة والذكية، مثل مقبض ناقل الحركة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف مع محول السرعة وشاشة رقمية. يمكن لهذه التفاصيل المميزة أن ترضي سعي المستخدمين وراء السيارات الذكية، وتخلق لهم جوًا داخليًا ديناميكيًا.

يعد نظام القوة الممتاز ومتعة القيادة من أكثر الميزات الجذابة في HAVAL H6 GT . من أجل تلبية متطلبات المستخدمين في ظل ظروف القيادة المختلفة، فهي مجهزة بمحرك 4N20 2.0T مطور. يمكن أن يصل أقصى عزم دوران للمحرك إلى 320 نيوتن متر، مما يوفر للمستخدمين أداء تسارع قوي. بناءً على عادات القيادة للمستخدمين المختلفين، توفر السيارة أيضًا وضع المسار. عندما يتم تنشيط الوضع، لا يمكن للمركبة تزويد السائقين بمزيد من الطاقة فحسب، بل يمكنها أيضًا إطلاق موجة صوتية من العادم مثل السيارات الرياضية. هذا النوع من الميزات يمكن أن يجعلهم يستمتعون، تمامًا مثل قيادة سيارة السباق.

تم إطلاق HAVAL H6 GT الآن في أسواق العراق وأستراليا. تخطط GWM لإطلاق هذه السيارة رسميًا في جنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية وتشيلي وأسواق أخرى في الأشهر التالية لتوفير تجربة متنوعة لمزيد من المستخدمين.