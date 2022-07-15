‫مع انفتاح 80٪ من الناس على شراء الأطعمة المجمدة، تقدم شركة سوار مجموعة جديدة من الوجبات والحلويات في المملكة العربية السعودية مقابل 20 ريالًا سعوديًا فقط

Press Release

|

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 15 يوليو / تموز 2022 /PRNewswire/ —

تفخر شركة سوار وتنشط في مجال الاغذية المجمدة الجديدة، بالإعلان عن إطلاق مجموعة جديدة من الوجبات الجاهزة والحلويات المجمدة. توفر المجموعة الجديدة من الوجبات الجاهزة، التي تقدم نكهات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أطباق الأرز والمعكرونة والحلويات، للشراء في الاسواق أو عبر المتجر الالكتروني ابتداءً من 20 ريالاً سعوديًا فقط.

‎ ‫ أبرز البحث الذي أجرته سوار أن 80٪ من المستهلكين في المملكة العربية السعودية منفتحون على شراء الأطعمة المجمدة، حيث يعتبر الذوق والتنوع والجودة ومعقولية السعر من أهم عوامل الاختيار. يمكن تسخين مجموعة الوجبات اللذيذة في الميكروويف بحيث تكون جاهزة للأكل في غضون دقائق والحلويات.

‎ ‫ وقال لؤي الناهض، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سوار: “تعكس مجموعة المنتجات الجديدة تفضيل الذوق وهوية المستهلكين في المملكة العربية السعودية. وفي وقت تتزايد فيه الأسعار في الاسواق العالمية، عملنا بجد لتطوير وجبات رائعة المذاق باستخدام أكثر التقنيات تقدما للحفاظ على المذاق والنكهة، مع مكونات طبيعية وخالية من المواد الحافظة، وبسعر رائع.”

‎ ‫ تتوفر مجموعة الوجبات والحلويات المجمدة لدى كبار تجار التجزئة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وعبر موقع سوار الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول عبر الإنترنت ومن عدد متزايد من انظمة البيع الذاتية ” شيف ان بوكس” ‫ . فقد تم اطلاق هذه الانظمة في مواقع رئيسية في اماكن مختارة في مدينة الرياض، بما في ذلك الجامعات والمستشفيات وبيئات العمل.

‎ ‫ وأضاف يوسف جيهانجير، رئيس التسويق في الشركة: “يعيش الناس حياة مزدحمة بشكل متزايد ويحاولون باستمرار أن يتناسبوا أكثر مع جداولهم اليومية. مجموعتنا الكاملة من الوجبات الجاهزة في دقائق معدودة، تتيح للعملاء الاستمتاع بأطباقهم المفضلة، دون الحاجة إلى الكثير من الوقت للتحضير أو المساومة على المذاق أو الجودة وبسعر مناسب “.

‎ ‫ حول سوار للأغذية: نحن شركة سعودية جديدة تستهدف سوق الاغذية الاستهلاكية المجمدة ، تركز على إعادة تعريف قطاع الأغذية المجمدة في المملكة العربية السعودية والمنطقة. استنادًا إلى نموذج أعمال سلس، نحن نعمل بجد مع كبار المصنعين لجلب افضل النكهات من جميع أنحاء العالم إلى اسواقنا. كما توفر مجموعة منتجاتنا الموسعة للعملائنا الراحة التي توفرها الأطعمة المجمدة، التي تجمع بين التنوع والذوق والجودة والسعر المعقول. في النهاية، تساعد مجموعتنا من المنتجات القائمة على توفير الوقت الناس على عيش حياة أفضل، دون المساومة على ما هو مهم بالنسبة لهم. نحن نخدم قطاعي التجزئة والمؤسسات، مع وجود قناة شاملة بما في ذلك البيع بالتجزئة، عبر الإنترنت وانظمة البيع الذاتي “شيف ان بوكس” ‫ ، وهي الأولى من نوعها في المنطقة. من خلال التزامنا بالاستدامة ونهج الأعمال الصديق للبيئة، فإننا نفخر بتماشينا مع اهداف رؤية 2030

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1836637/Siwar_Foods_KSA.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1837821/Siwar_Foods_Logo.jpg

Contact:

Yusuf Jehangir

yusuf.jehangir@siwar.com

+966 (0) 53 331 6701