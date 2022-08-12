‫منتجات هايسنس المخصصة للحدث العالمي كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™، تعمل على تطوير التكنولوجيا للحصول على تجربة متميزة

تشينغداو، الصين، 12 أغسطس، 2022 / PRNewswire / — لطالما كان التزام هايسنس المستمر بالابتكار التكنولوجي والتركيز على المستهلك، وتطوير منتجات أفضل وعالية التقنية تعود بالنفع على المجتمع وتخلق أسلوب حياة أفضل للجميع.

ولخلق تجارب معيشية أفضل وتقديم تجربة مشاهدة Perfect Match FIFA للمستهلكين العالميين، ستعرض هايسنس أحدث منتجاتها المبتكرة في معرض هايسنس للمنتجات المخصصة لحدث الإطلاق العالمي لكأس العالم FIFA 2022 على الهواء مباشرة، على قناة هايسنس على اليوتيوب، وتويتر هايسنس، يوم 17 أغسطس الساعة 8 مساء (GMT+1)

إطلاق تفاعلي مباشر يعرض أبرز تقنيات هايسنس الجديدة

لطالما التزمت هايسنس بتطوير تقنيات جديدة. وفي نفس الوقت من خلال التعاون مع FIFA ، خلقت تجربة مشاهدة كرة قدم غامرة لا تُنسى للجماهير في جميع أنحاء العالم من خلال الابتكار التكنولوجي.

وانطلاقًا من تفانيها في التكنولوجيا والتزامها بخلق تجربة مباريات FIFA لا تنسى لمشجعي كرة القدم العالميين، تعمل هايسنس باستمرار على تحسين تقنيتها لإنشاء منتج أكثر موثوقية وتأهيلًا وتقنية عالية، وتقديم نمط حياة متفوق وتجارب منتجات خالية من العيوب للجميع. لذلك، في حدث الإطلاق القادم، سيتم الكشف عن المنتجات المخصصة لكأس العالم FIFA 2022 ، من تلفزيون ULED إلى تلفزيون الليزر، وسيتم عرض الأجهزة المنزلية من هايسنس، وسيتم عرض جميع النقاط البارزة والاختراقات المبتكرة لهذه المنتجات عبر البث المباشر.

ولتعزيز تجربة مشاهدة الجمهور لإطلاق المنتج، صممت هايسنس العديد من أنشطة استطلاعات الرأي التفاعلية والجذابة حول تقنية هايسنس لإظهار ميزات المنتج بشكل أفضل في البث المباشر، حيث يمكن للمستهلكين المحظوظين الذين شاركوا في الاختبارات التفاعلية الحصول على هدية تلفزيونية من هايسنس.

مع اقتراب موعد حفل الإطلاق، أعربت كاندي بانغ، نائبة المدير العام لإدارة العلامات التجارية في مجموعة هايسنس، عما يلي: “ستعرض منتجات هايسنس المخصصة لحفل الإطلاق العالمي لكأس العالم FIFA 2022 تفاني هايسنس والتزاماتها تجاه مشجعي كرة القدم والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ومن خلال تعزيز تقنياتنا، نطمح أن نجعل جميع عشاق كرة القدم والمستهلكين يستمتعوا بالحياة بشكل أفضل وأن نقدم تجربة مباراة مثالية لهم”.

هايسنس هي شركة عالمية رفعت باستمرار من التكنولوجيا المتميزة لتشكيل مجتمع ومستقبل أفضل للعالم. وبصفتها الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ ، تأمل هايسنس في أن تقدم للمستهلكين العالميين مباراة حماسية ومثيرة للإعجاب إلى أقصى حد من خلال المنتجات المتميزة وتكنولوجيا هايسنس.