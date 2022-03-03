‫ منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب يفتح أبوابه

Press Release

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أول منتجع من فنادق ومنتجعات IHG في الإمارة، وقد تم إطلاقه خلال اليوبيل الماسي لعلامة إنتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات.

دبى، الامارات العربية المتحدة, 3 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — أعلنت فنادق ومنتجعات IHG، إحدى شركات الضيافة الرائدة في العالم، عن افتتاح منتجع وسبا إنتركونتيننتال® رأس الخيمة ميناء العرب، أول فندق للعلامة التجارية الفاخرة في إمارة رأس الخيمة.



يقع هذا المنتجع على الساحل المتلألئ لجزيرة الحياة، على بعد 45 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي، ويوفر هذا المنتجع المصنف من فئة الخمس نجوم نمط حياة إنتركونتيننتال في شبه الجزيرة العربية، و يجمع بين أسلوب الحياة المثالي للجزيرة مع كرم الضيافة العربية الأصيلة .

قال سعادة عبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، نحن سعداء بهذه الإضافة النوعية لشركتنا التي تمتلك رصيداً كبيراً في عالم العقارات والفخامة، وجاء منتجع وسبا إنتركونتننتال رأس الخيمة من IHG ، ليضيف قيمة جديدة لعشاق الطبيعة والجمال والأصالة المعاصرة.

وأضاف: “ نحرص دوماً على الارتقاء بأعمالنا ومشاريعنا وتحقيق أعلى درجات الرفاهية والخدمات المميزة ولا يخفى على الجميع المكانة التي وصلت إليها إمارة رأس الخيمة في عالم السياحة عموماً والفنادق والمنتجعات خصوصاً.”

وقال هيثم مطر ، ر ئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و الهند، بمجموعة فنادق إ نتركونتيننتال : “لطالما كانت فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال رائدة في مجال السفر الفاخر في الوجهات الجديدة لأكثر من 75 عامًا ، وتعتبر هذه الوجهة الغير مكتشفة في رأس الخيمة أكثر مثالية وأفضل موقعا لمنتجع انتركونتيننتال. و لقد نمت سمعة رأس الخيمة دوليًا و رسخ مكانها على خريطة السفر السياحية العالمية كأحد اسرع الوجهات السياحية نموا ، وذلك من خلال التركيز على الأنشطة التراثية والثقافية وأنشطة المغامرات، مما أضاف جاذبية قوية للزوار المحليين والدوليين أيضًا. و نحن نتطلع إلى الترحيب بالضيوف و النزلاء في هذا الفندق الرائع وتقديم مستوى رفيع من الضيافة يليق بتفرد هذه المنطقة “.

تصميم المنتجع مستوحى من العناصر الأصلية الثلاث للإمارة، الصحراء والجبال والبحر، ويقدم 351 غرفة تطل على البحر و أجنحة وفيلات بحمامات سباحة خاصة وستة مطاعم و نادي إنتركونتيننتال الحصري ويتميز تصميمه بالأناقة و الحيوية و يدمج وسائل الراحة الحديثة مع الجماليات العربية، من الأقمشة المنقوشة و الأعمال الفنية المستوحاة من المنطقة .

تطل جميع خيارات الغرف على البحر، سواء الغرف الكلاسيكية أو الفيلات العائلية، وتكتمل جميعها بشرفاتها الخاصة ومناطق التراس، وتقدم مناظر بانورامية لدرجات اللون الأزرق للبحر، والتي تقترن بشكل مثالي مع القهوة الصباحية و الأمسيات المشتركة مع الأصدقاء أو العائلة أو الأحباء خلال أجمل أوقات الشفق الكهرماني.

تعد الفيلات ذات المسبح الخاص، المكونة من غرفة نوم واحدة، ملاذًا فاخرًا من الرفاهية و الخصوصية. و تبلغ مساحتها 150 مترًا مربعًا و توفر تجربة رائعة للنوم والمعيشة وتناول الطعام و الإستمتاع بالمسبح في أجواء مبهجة. و يخلق الديكور والتصميم الداخلي وأحدث التقنيات بيئة مريحة للمسافرين وتجربة المنزل بعيدًا عن المنزل .

الجناح الرئاسي هو الأكبر من بين جميع فئات الغرف ، و يوفر وصولاً فوريًا إلى مياه البحر و أمواجه خارج الباب مباشرةً. و تلتقي الأناقة بالطبيعة فى هذا الجناح الفاخر، الذي تبلغ مساحته 200 مترًا مربعًا ويجسد بشكل مثالي جمالا لجزيرة المنتجع .

يحصل ضيوف كلوب إنتركونتيننتال على امتيازات رفيعة ويستفيدون من تجربة شاملة مع منطقة تسجيل وصول مخصصة وإمكانية الدخول إلى صالة إنتركونتيننتال الحصرية والمسبح خاص بها، فضلاً عن وجبات إفطار انتقائية و شاي بعد الظهيرة ومجموعة متنوعة من الكوكتيلات المسائية المُعدّة من قِبل متخصصين .

و يعد المنتجع وجهة مميزة للمطاعم، حيث يضم ستة مطاعم جديدة و متنوعة تمامًا، لكل منها قصة فريدة من نوعها .

يقدم “ ليڤانت أند نار “ أطايب شرقية بلمسة عصرية، ويتميز بمطبخ مفتوح ينبثق منه أطيب التوابل العطرية، و التى تمثل جزء جوهري فى هذه المنطقة من العالم، ويُعد تراس المطعم مكانا مثالياً للاستمتاع بتناول الطعام على مهل في الهواء الطلق جنبًا إلى الدفئ المنبعث من المنطقة المخصصة للنار، وإطلالات 360 درجة على البحر ، والليالي العثمانية ذات الطابع الخاص في نهاية كل أسبوع .

يوفر “نوهو” المستوحى من الشوارع الفنية في شمال هيوستن في نيويورك، مكانًا عصريًا ومثاليًا للإسترخاء و مشاركة الأطباق، والاستمتاع بأحدث المشروبات و الكوكتيلات، والترفيه في وقت متأخر من الليل .

يقدم “شاشا” بجانب المسبح الوجبات في الهواء الطلق والكوكتيلات المجمدة وإطلالات شاملة على المحيط، وهو مكان محبب للاسترخاء ومشاهدة غروب الشمس الرائع ، ويتميز موقع “شاشا”بأنه مكانًا متععد الأغراض، منها عروض السينما تحت النجوم، ويوغا مع شروق الشمس، مما يجعله مركزًا حيوياً وجاذباً للترفيه .

سواءً اخترت قضاء ساعات على الشاطئ الرملي الأبيض الذي يطل على اللون الأزرق الملكي للخليج العربي، أو قضاء أيام دافئة مشمسة بجانب المسبح اللامتناهي، أو الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الرياضات المائية أو الاستفادة من برنامج الأنشطة المنسق في المنتجع – فهناك شيء يسعد الجميع، بما في ذلك الأحباء الصغار .

يمكن للضيوف الصغار الاستمتاع بمرافق “بلانت تراكرز” و”تينز كلوب” المجهزة بمساحات داخلية وخارجية. و يوفر”بلانت تراكرز”، المتوفر فقط في منتجعات إنتركونتيننتال محددة، برنامجًا منظمًا لإشراك الأطفال بفعالية وتعزيز رؤيتهم للعالم .

أما النادى الصحى بالمنتجع ، فيتمتع بإضاءة طبيعية و قد تم تزويده بأحدث المعدات، وهو المكان المثالي لممارسة التمارين، مع استوديو منفصل لللياقة البدنية، وملعب تنس خارجي، بالإضافة إلى غرف ساونا منفصلة للرجال والنساء معده على أحدث مستوى لتوفير أجواء للاسترخاء و التجدد .

سيتم افتتاح إنتركونتيننتال سبا في شهر إبريل، وسيزود بمجموعة من العلاجات المتخصصة لمكافحة الشيخوخة والمساعدة على الإستشفاء، إلى جانب العلاجات الحديثة للتخلص من التوتر وتنشيط الحواس ، بما في ذلك الحمام التركي التقليدي. .

من الرمال الساحلية الرائعة إلى التضاريس الصحراوية البعيدة المدى، فإن برنامج الكونسيرج بالمنتجع – سمة مميزة للعلامة التجارية إنتركونتيننتال – متواجد على مدار الساعة و يمتلك ثروة من المعرفة و المعلومات حول كنوز رأس الخيمة الفريدة وكيفية استكشافها على أفضل وجه، و يقدم البرنامج تجارب فردية لكل ضيف .

يوفر المنتجع أيضًا ما يقرب من 1000 متر مربع من أماكن الاجتماعات الرائعة، بما في ذلك قاعة حفلات واسعة تبلغ مساحتها 360 مترًا مربعًا وغرفتي اجتماعات كبيرتين، مع خيارات مخصصة لتقديم الطعام .

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ملاحظات للمحررين: نبذة عن فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال®

تجعل علامة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال® السفر تجربة غنية بالمتعة والشغف مع خبرة 75 عام في قطاع الضيافة. ويوفر كل من فنادقنا الرائدة ملاذاً رائعاً يعكس تفرّد أسلوب حياة إنتركونتيننتال العصرية. نسعى كعلامة تجارية رائدة إلى تجسيد مفهوم الفخامة العالمي من خلال خدماتنا الممتازة وتجاربنا الاستثنائية ومرافقنا المتميزة. وما يميزنا عن سوانا هو مستوى العناية والاهتمام الذي نقدمه لضيوفنا من خلال الخدمات والمزايا الفريدة المصممة حسب الطلب. نوفر لضيوفنا الكرام خدمات كبار الشخصيات ( VIP ) الراقية من خلال مزايا سفير إنتركونتيننتال® وكلوب إنتركونتيننتال® الحصرية والمخصوصة. كما نبرع في إسعاد ضيوفنا الأكثر شغفاً بكل ما تقدمه الوجهات والمدن من مميزات حتى يستكشفوا معالم وثقافة المكان ويستمتعوا بتجارب سفر لا مثيل لها، تلهم حواسهم وتثري حياتهم. لمزيد من المعلومات وللحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.intercontinental.com أو التواصل معنا عبر فيسبوك www.facebook.com/intercontinental أو إنستغرام www.instagram.com/intercontinental

نبذة عن فنادق ومنتجعات IHG

فنادق ومنتجعات IHG [ LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs) ] هي شركة ضيافة عالمية تسعى إلى توفير ضيافة حقيقية وهادفة.

مع عائلة مكونة من 17 علامة تجارية فندقية وبرنامج المكافآت IHG Rewards ، أحد أكبر برامج الولاء الفندقية في العالم، توفّر IHG حوالي 6,000 فندق في أكثر من 100 دولة، و 1,800 فندق آخر من المقرر افتتاحها خلال السنوات الخمس المقبلة.

– الرفاهية ونمط الحياة: فنادق ومنتجعات وسبا Six Senses ، فنادق ومنتجعات ريجنت ، فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال ، فنادق ومطاعم كيمبتون ، فندق إنديغو

– بريميوم: فنادق ومنتجعات هوالوكس ، فنادق ومنتجعات كراون بلازا ، فنادق إيفن ، فنادق فوكو

– الخدمات الأساسية: فنادق ومنتجعات هوليداي إن ، هوليداي إن إكسبريس ، فنادق أفيد

– الأجنحة: أتويل سويتس ، ستايبريدج سويتس ، هوليداي إن كلوب فاكيشنز ، كاندلوود سويتس

مجموعة فنادق إنتركونتيننتال “ InterContinental Hotels Group PLCl ” هي الشركة القابضة للمجموعة وهي مسجلة في بريطانيا العظمى، وإنجلترا، وويلز. يعمل حوالي 350,000 شخص في فنادق ومكاتب الشركات التابعة لـ IHG حول العالم.

تفضل بزيارتنا موقعنا عبر الإنترنت لمعرفة المزيد عن فنادقنا وحجوزاتنا وبرنامج المكافآت IHG Rewards . لمعرفة آخر أخبارنا، تفضل بزيارة غرفة الأخبار لدينا ومتابعتنا على لينكد إن ، وفيسبوك ، وتويتر .

لشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1704152/IHG_Primary_Centred_Black_RGB_Logo.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1758885/InterContinental_Ras_Al_Khaimah_Mina_Al_Arab_Resort_Pool_Villa_Terrace.jpg