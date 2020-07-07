منحة مشتقات البترول السعودية لمحافظة المهرة اليمنية تدخل سنتها الثالثة

المهرة، اليمن، 7 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — سلم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أحدث دفعة من تسليمات منحة البترول السعودية التي بدأت في العام 2018، التي اشتملت على 4,800 طن من الديزل ووصلت ميناء نشطون في محافظة المهرة اليمني يوم الأحد المنصرم. وقد ساعدت المنحة البترولية السعودية على زيادة قدرة توليد الكهرباء في محافظة المهرة منذ الربع الرابع من العام 2018، إذ تم توصيل 4,800 طن شهريا في الصيف و3,600 طن في الشتاء، ما أوصل مجموع ما تم توصيله حتى الآن 50,400 طن سنويا.

وقد مكنت هذه الإمدادات 11 محطة كهرباء مركزية في محافظة المهرة من العمل بالشكل المناسب والمستمر، ما يضمن وصول الكهرباء إلى 82 مجتمعا ريفيا وتشغيل 24 مشروعًا تقدم الخدمات الأساسية مثل إمدادات المياه ومرافق التوزيع والمستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد محافظ المهرة محمد علي ياسر – الذي استقبل شاحنة الوقود إلى جانب مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنفي المهرة المهندس عبد الله باسليمان، ومدير شركة المهرة للنفط محسن علي وآخرون، على أهمية المنحة في مساعدة المستشفيات وغيرها من مرافق الخدمات الأساسية على العمل. وأعلن أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنسيطلق قريباً مشاريع لإنشاء محطة طاقة بقدرة 40 ميغاوات وشق طريق عبر مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية، لتكملة دعمه للخدمات والتطوير في قطاعات الطاقة والتعليم والصحة والمياه والزراعة ومصائد الأسماك والنقل.

كان للمنحة أثر كبير على استقرار التيار الكهربائي وتحسين الوصول إلى المياه في جميع مناطق محافظة المهرة، وكذلك تخفيف العبء المالي على السلطات المحلية لناحية شراء الديزل. كان انقطاع التيار الكهربائي المستمر حقيقة من حقائق الحياة اليومية للناس في المحافظة قبل المنحة، ولم يكن عمل محطات الكهرباء متوفرا إلا لبضع ساعات في اليوم لمعظم الناس. ولكن الكهرباء في المهرة متاحة الآن بسهولة لكل من المقيمين في المحافظة والنازحين إليها.

وقال المهندس باسليمان “إن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنهي مظاهر حية لجدية المملكة العربية السعودية في مساعدة اليمن وبناء مستقبل أفضل لمواطنيها.” وأوضح “نحن نعمل على توفير كل ما يحتاجه المواطن اليمني في المهرة وعبر المحافظات اليمنية”، مضيفاً أن المنحة تهدف إلى ضمان “استمرار خدمات الكهرباء واستقرار التيار الكهربائي وتحسين الاقتصاد ومستويات المعيشة، وزيادة فرص العمل “.

ينظم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن توزيع منحة المشتقات النفطية في محافظة المهرة من خلال لجنة الاستلام والتسليم، وذلك بالتعاون مع شركة المهرة للنفط، والمؤسسة العامة للكهرباء، والسلطات الحكومية، والمنظمات المدنية.