منصة تايدال تعلن عن شراكة مع أم تي أن نيجيريا

نيويورك، 3 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت منصة بث الموسيقى ومحتوى الترفيه العالمية تايدال والشركة الرائدة في تقنية المعلومات والاتصالات، أم تي أن نيجيريا، عن شراكة بينهما تمكن المشتركين في أم تي أن من الحصول على وصول مجاني لمدة 30 يوما لمنصة تايدال. العضوية تتضمن الموسيقى والفيديوهات العالية الجودة والحفلات والمقابلات، وغير ذلك الكثير من محتوى كبار الفنانين عبر العالم. لمعلومات إضافية عن كيفية استعمال هذا العرض يرجى زيارة: tidal.com/mtn-nigeria .

بعد الإطلاق التاريخي لـتايدالوأم تي أنفي أوغندا في العام 2018، تمثل هذه الشراكة توسعتايدالالمستمر في عالم متعدد الأنواع للموسيقى الأفريقية. في ختام عرض الإصدار التجريبي المجاني، يمكن للمستخدمين اختيار الاشتراك في مجموعة من الخطط من ثلاثة أيام إلى سنة واحدة اعتمادًا على الخطة التي تتوافق مع أنماط الاستماع الخاصة بهم:

• دخول لمدة 3 أيام أو أسبوعيًا أو شهريًا أو 90 يومًا أو عام واحد فقط

• الوصول إلى البيانات لمدة 3 أيام أو أسبوعيًا أو شهريًا

وفي حديثه عن الشراكة، قال كبير المسؤولين الرقميين في إم تي إن نيجيريا، سرينيفاس راو، “لطالما كانت إم تي إن داعمة للفنانين المحليين والقادمين. شراكتنا مع تايدال هي بصمة أخرى على كيفية استمرارنا في المساهمة في نمو صناعة الموسيقى. سنستمر في توفير منصات مثل هذه تمكن عملاءنا من استهلاك الموسيقى الجيدة والتواصل مع الموسيقيين المفضلين لديهم “.

وفي حديثه أيضًا، قال ليور تيبون، مدير العمليات فيتايدال، “إنتايدالتنشئ بشكل طبيعي مركزًا للمبدعين من جميع الخلفيات لمشاركة فنهم عن كثب. وينتقل هذا الإطلاق إلى دولة يتولى فيها فنانون صاعدون وراسخون في صناعة الترفيه، ويوفر منتدى للفنانين لتبادل الأفكار وتعزيز النمو “.

يقدم كتالوغتايدالالموسيقي والفيديو الشامل مجموعة متنوعة من المحتوى – أحدثشركاء الترفيه، الوثائقيات، والمقالات المتعمقة. تايدالهو الموقع الأول للمستمعين للتواصل مع الموسيقيين المفضلين لديهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة tidal.com/mtn-nigeria أو mtnonline.com/play/Tidal

حول تايدال

تايدال هي منصة موسيقية وترفيهية عالمية مملوكة من قبل الفنانين تقرب بين الفنانين ومعجبيهم عبر بث المحتوى الأصلي الفريد والفعاليات الحصرية.

وإذ تتوفر في 56 بلدًا، فإن لدى خدمة البث على الإنترنت تايدال أكثر من 60 مليون أغنية و 250،000 مقطع فيديو عالي الجودة في كتالوغها، إضافة إلى سلسلة مقاطع فيديو أصلية وملفات بودكاست وآلاف من قوائم الأغاني المنسقة بعناية كاملة واكتشاف الفنان عبر TIDAL Rising. ومع التزام مالكيها بإنشاء نموذج أكثر استدامة لصناعة الموسيقى، تتوفر تايدال في فئات متميزة و HiFi – والتي تتضمن تسجيلات الجودة الرئيسية المتحقق منها من MQA، وتسجيلات سوني 360 Reality Audio، وموسيقى Dolby Atmos Music.

وفي الولايات المتحدة يمكن لعملاء شركة الاتصالات سبرينت المشتركين في خطة “Unlimited Plus” الحصول على عضوية في تايدال “مجانا للأبد.” لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.tidal.com .

حول إم تي إن نيجيريا