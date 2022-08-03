‫منصة تنسيق الاختبار الذكية LambdaTest HyperExecute متاحة الآن على Microsoft Azure Marketplace

سان فرانسيسكو، 3 أغسطس 2022 / PRNewswire / — أعلنت LambdaTest ، وهي منصة سحابية رائدة لاختبار الجودة المستمرة، اليوم عن توفر HyperExecute ، وهي منصة ذكية لتنسيق الاختبارات، في Microsoft Azure Marketplace ، وهو متجر على الإنترنت يوفر تطبيقات وخدمات للاستخدام على Azure . يمكن للعملاء الآن الاستفادة من النظام الأساسي السحابي Azure المنتج والموثوق به، مع النشر والإدارة المبسطين.

LambdaTest’s HyperExecute هي منصة تنسيق اختبار ذكية من الجيل التالي تساعد المختبرين والمطورين على تشغيل اختبارات التشغيل الآلي من البداية إلى النهاية (السيلينيوم والكتابة وغيرهما) بأسرع سرعة ممكنة. إنه أسرع بنسبة تصل إلى 70% من شبكات الأتمتة التقليدية المستندة إلى السحابة.

تُعدّ منصات الاختبارات الحالية التي تعمل بطريقة آلية بطيئة بطبيعتها بسبب حدوث الكثير من القفزات في الشبكة أثناء إجراء الاختبارات. ففي منصات الاختبار التقليدية، تُرسَل سيناريوهات الاختبار المشغّلة إلى المركز، والذي بدوره يرسلها إلى عقدة السلينيوم الأكثر ملاءمة لها. ويترتب على ذلك حدوث تأخر بسبب اشتراك العديد من مكوّنات الشبكة في إتمام العملية بأكملها. كما تتسبّب القفزات المتعدّدة للشبكة وكذلك تشغيل مكوّناتها المستقلة إلى عدم استقرار الاختبارات؛ وهو أحد أكثر العوامل التي تؤخر عملية طرح المنتجات في الأسواق.

باستخدام مراكز بيانات Microsoft Azure في جميع أنحاء العالم، يوحد HyperExecute جميع المكونات في بيئة تنفيذ واحدة تقضي على قفزات الشبكة هذه وتخفض وقت تنفيذ الاختبار. وبذلك تتمكّن الشركات من اختبار الأكواد وإصلاح المشكلات بوتيرة أسرع بكثير؛ ومن ثمّ تسرّع من عملية طرح منتجاتها في الأسواق.

تتمتع منصة HyperTest بميزات عديدة مثل إنشاء سجلات فورية لجميع عمليات الاختبارات المُنفّذة، وتجميع الاختبارات بطريقة ذكية لتقليل مدّة الإنشاء الإجمالية، وإدارة وثائق الاختبارات، وإعداد التقارير التلقائية، وإعادة المحاولات التلقائية في حالة فشل الاختبارات. كما يمكن تشغيل المنصة على أنظمة التشغيل Windows و Mac و Linux .

“لقد عملنا مع Microsoft Azure لإنشاء HyperExecute . إنها منصة تنسيق اختبار ذكية تغير قواعد اللعبة من شأنها أن تضمن حصول المطورين على تعليقات أسرع، وبالتالي تمكين الشركات من الذهاب إلى السوق بشكل أسرع، ” هذا ما قاله مايانك بهولا، المؤسس المشارك ورئيس تطوير المنتجات في LambdaTest . “لقد تلقينا بعض التعليقات المذهلة من عملائنا الأوائل، الذين هم من بين أكبر الشركات على مستوى العالم. لا يمكننا الانتظار حتى يجرب العالم HyperExecute من خلال Microsoft Azure Marketplace .”

وقال جيك زبوروفسكي، المدير العام لمنصة Microsoft Azure ، في شركة مايكروسوفت: “يسرنا أن نرحب ببرنامج HyperExecute من LambdaTest في سوق Microsoft Azure ، والذي يمنح شركائنا تعرضا كبيرا لعملاء السحابة في جميع أنحاء العالم. يوفر Azure Marketplace تجارب ذات جودة عالمية من خلال شركاء عالميين موثوق بهم، بالإضافة إلى حلول تم اختبارها للعمل بسلاسة مع Azure .”

يُعد Azure Marketplace سوقًا عبر الإنترنت لبيع وشراء الحلول السحابية المعتمدة للتشغيل على Azure . يساعد Azure Marketplace على ربط الشركات التي تبحث عن حلول مبتكرة قائمة على السحابة مع شركاء طوروا حلولاً جاهزة للاستخدام.

نبذة عن LambdaTest

LambdaTest هي منصة اختبار سحابية مستمرة الجودة تساعد المطورين والمختبرين على شحن التعليمات البرمجية بشكل أسرع. يعتمد أكثر من 7000 عميل ومليون مستخدم في 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجاتهم من الاختبارات.

توفر منصة LambdaTest تنسيق اختبار آمن وقابل للتطوير ومتعمق للعملاء في نقاط مختلفة في دورة حياة DevOps (CI/CD) :-

· تسمح سحابة اختبار المتصفح والتطبيق للمستخدمين بإجراء اختبارات يدوية وآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام تشغيل.

· يساعد HyperExecute العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي نظام أساسي ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت الاختبار عالي الجودة، مما يساعد المطورين على بناء البرامج بشكل أسرع.

· يساعد Test at Scale (TAS) المطورين في الحصول على تحكم دقيق في جودة الاختبار من خلال اكتساب رؤى عميقة حول تنفيذ الاختبار، وإدارة الاختبار غير الواضحة، وتقليل أوقات التغذية الراجعة من خلال تشغيل الاختبارات المتأثرة فقط، وبالتالي، المساعدة في الحصول على ملاحظات أسرع حول تغييرات الكود. TAS مفتوح المصدر ويدعم أطر عمل اختبار متعددة.

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