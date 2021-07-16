منظمة ستارت-أب نيشين سنترال تُعين آفي حسون مديراً تنفيذياً جديداً ‎

شغل حسون، المخضرم في العمل بشركتين إسرائيليتين رائدتين في رأس المال الاستثماري، منصب كبير العلماء في إسرائيل والرئيس المؤسس لهيئة الابتكارات الإسرائيلية.

ينضم حسون إلى منظمة ستارت-أب نيشين سنترال في وقت شهدت المنطقة اختراقات دبلوماسية إقليمية. وقد التقى هذا الأسبوع بوزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي والمائي، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، والتي كانت في أول زيارة رسمية لها إلى إسرائيل.

تل أبيب، إسرائيل، 16 يوليو/تمّوز 2021 /PRNewswire/ — ‎ ‎منظمة ستارت-أب نيشين سنترال ‎أعلنت اليوم، المنظمة المستقلة غير الهادفة للربح التي تربط الشركات العالمية والمستثمرين والحكومات بالنظام البيئي الإسرائيلي للابتكارات التكنولوجية، عن تعيين آفي حسون في منصب الرئيس التنفيذي القادم لها.

تمتد مسيرة حسون المهنية إلى أدوار قيادية تنفيذية في قطاعات الأعمال والتكنولوجيا والقطاعات غير الهادفة للربح. شغل منصب كبير العلماء في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، ورئيساً مؤسساً لهيئة الابتكارات الإسرائيلية (IIA)، وهي الكيان الحكومي المكلف بتخطيط وتنفيذ سياسة الابتكار في إسرائيل. قبل خدمته بالحكومة، كان حسون شريكاً عاماً في جيميني اسرئيلي فوندز، إحدى أكبر شركات رأس المال الاستثماري في إسرائيل. عند ترك منصبه في هيئة الابتكارات الإسرائيلية في عام 2017، انضم إلى شركة المشاريع الناشئة إميراج كشريك عام، ويعمل في مجلس إدارة شركة تاور لأشباه الموصلات، كود السهم (NASDAQ: TSEM) – وهي أحد المسابك الرائدة لحلول أشباه الموصلات التناظرية عالية القيمة.

بالإضافة إلى سجله الطويل في الخدمة العامة، ميز آفي نفسه كقائد لبعض المنظمات غير الربحية الأكثر أهمية في إسرائيل. إنه عضو في مجلس إدارة مركز شيبا الطبي، ومنظمة سبيسيال – وهي منظمة تروج للتعليم العلمي والتكنولوجي بهدف هبوط أول مركبة فضائية إسرائيلية على سطح القمر – ومنظمة تحدي إسرائيل للتكنولوجيا، التي تقدم برامج تدريب تقني للتعامل مع الصناعة الإسرائيلية ومواجهة النقص الكبير في المواهب التقنية.

سيبني حسون على خبرته الواسعة في العلاقة بين الاستثمار الخاص والعام والمنظمات غير الحكومية في الابتكارات الإسرائيلية لتعزيز مهمة‎ ‎ ‎منظمة ستارت-أب نيشين سنترال ‎ ‎المتمثلة في تعظيم مكانة إسرائيل كرائدة في الابتكار العالمي.

‎ يأتي هذا الإعلان في لحظة مهمة للمنظومة التكنولوجية الإسرائيلية: ‎

· نمو كبير في النظام البيئي التكنولوجي: فوفقاً لبيانات‎ ‎ منصة ستارت-أب نيشين فيندر ، تعد إسرائيل من بين الدول الرائدة في نمو الاستثمارات التكنولوجية مع زيادة بنسبة 152٪ على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بنمو الاستثمار العالمي بنسبة 112٪ خلال نفس الفترة. فحتى اليوم، حققت الشركات الناشئة الإسرائيلية 38 إنطلاقة ضخمة هذا العام، بعد أن تجاوزت 21 إنطلاقة ضخمة تم تحقيقها في عام 2020 في أقل من ستة أشهر. علاوة على ذلك، كان هناك 39 اكتتاباً أولياً و 4 اكتتابات أولية حتى الآن مقارنة بـ 21 اكتتاباً أولياً في كل عام 2020 و 12 في عام 2019.

· ‎تحديات وفرص رأس المال البشري : كما هو موثق من قبل‎ ‎ منظمة ستارت-أب نيشين سنترال ‎ ‎في‎ ‎ تقرير مشترك ‎ ‎مع هيئة الابتكارات الإسرائيلية، فإن النقص في المواهب التقنية الماهرة يشكل تحدياً كبيراً لمنظومة الابتكار في إسرائيل. تستعد منظمة ستارت-أب نيشين سنترال‎ ‎ومعهد البحوث والسياسات التابع لها لمساعدة صانعي القرار على مواجهة هذه التحديات وغيرها عبر قطاع الابتكار الإسرائيلي.

· فرصة اتفاقات إبراهام : لقد بشرت اتفاقات أبراهام التاريخية ببدء حقبة جديدة من الفرص للمنطقة. تتمتع منظمة ستارت-أب نيشين سنترال‎ ‎بموقع جيد لربط الحكومات والنظم البيئية، حيث تعمل كحلقة وصل مركزية حول الابتكار القائم على التكنولوجيا للدول المشاركة. في أبريل/نيسان، شارك سعادة السفير محمد الخاجة، أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل،‎ ‎ منظمة ستارت-أب نيشين سنترال في إطلاق فريق عمل ‎ ‎يركز على تعزيز التعاون بين النظم البيئية التكنولوجية الإسرائيلية والإماراتية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، زارت وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي والمائي، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري،‎ ‎ منظمة ستارت-أب نيشين سنترال ، برفقة السفير، كجزء من زيارتها الرسمية الأولى إلى إسرائيل وأعلنت عن‎ ‎ إطار عمل مشترك ‎ ‎لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي المشتركة. بالتوازي مع ذلك، بدأت‎ ‎منظمة ستارت-أب نيشين سنترال‎ ‎العمل مع شركاء في الإمارات العربية المتحدة والبحرين لبناء علاقات رئيسية.

قال تيري كاسل، رئيس مجلس الإدارة المركزي لمنظمة ستارت-أب نيشين سنترال: “نحن فخورون بالترحيب بآفي حسون لقيادة‎ ‎منظمة ستارت-أب نيشين سنترال. لقد أمضى آفي ما يقرب من ثلاثة عقود في أدوار مختلفة كقائد في منظومة الابتكار الإسرائيلي. إنه مناسب بشكل فريد لقيادة العمل‎ ‎بمنظمة ستارت-أب نيشين سنترال‎ ‎لتوسيع تأثير الابتكار الإسرائيلي على الصعيد المحلي، ومع شركاء جدد في المنطقة وحول العالم. وفي أعقاب الجائحة العالمية والاختراقات الدبلوماسية الكبرى، تتطلع الحكومات وقادة الشركات إلى إسرائيل أكثر من أي وقت مضى لإيجاد حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً. إن منظمة ستارت-أب نيشين سنترال‎ ‎ على استعداد لتلبية هذه الحاجة في ظل قيادة آفي ورؤيتها الاستراتيجية”.

وعلق آفي حسون، الرئيس التنفيذي الجديد لمنظمة ستارت-أب نيشين سنترال: “لا يمكن أن يكون هناك وقت أفضل للانضمام إلى‎ ‎منظمة ستارت-أب نيشين سنترال‎ ‎من الآن – مع تفجر النظام البيئي الإسرائيلي التكنولوجي بإمكانيات غير مسبوقة. تقوم منظمة ستارت-أب نيشين سنترال‎ ‎بعمل أساسي لتعزيز الابتكارات محلياً وتصدير الابتكارات عالمياً، وإنه لشرف عظيم أن أقوم بهذا الدور الجديد. إنني أتطلع إلى العمل مع الفريق في‎ ‎منظمة ستارت-أب نيشين سنترال‎ ‎للاستفادة من علاقات المنظمة الهائلة، وسجل إنجازاتها، والمنصة لتنمية تأثير الابتكارات الإسرائيلية وإمكانيات الوصول إليها”.

سيتولى آفي حسون المنصب في الأول من سبتمبر/أيلول ،‎ 2021.

حول منظمة ستارت-أب نيشين سنترال

منظمة ستارت-أب نيشين سنترال‎ ‎ هي عنوان للشركات والحكومات والمستثمرين للتواصل مع النظام البيئي الإسرائيلي للتكنولوجيا. تحفز منظمة ستارت-أب نيشين سنترال‎ ‎فرص النمو من خلال جلب الابتكارات التكنولوجية الإسرائيلية إلى الأعمال التجارية العالمية والتحديات المجتمعية. تأسست‎ ‎ منظمة ستارت-أب نيشين سنترال‎ ‎في عام 2013 ومقرها في تل أبيب، بإسرائيل، وهي منظمة غير ربحية تمولها الأعمال الخيرية.

حول منصة ستارت-أب نيشين فايندر

منصة ستارت-أب نيشين فايندر ‎ ‎ هي عبارة عن منصة مجانية على الإنترنت لتحديد وإشراك مؤسسات التكنولوجيا الإسرائيلية بناءً على اهتمامات العملاء المحددة. وتُعد منصة أعمال الابتكار هذه مركزاً للمعرفة شامل للشركات الناشئة الإسرائيلية، وللمستثمرين، ومحاور لتعجيل الإنجاز، وللشركات متعددة الجنسيات، وللابتكار القائم على التكنولوجيا المرتبط بالبحث الأكاديمي. كما تُوفِّر المنصة مفتوحة المصدر معلومات محدثة ورؤى حول الآلاف من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية النشطة.

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