Press Release

‫منظمة PraSaga للبلوك تشين غير الهادفة للربح تبدأ مزاولة أعمالها كمؤسسة

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زوغ، سويسرا، 13 يوليو 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم منظمة PraSaga ، وهي منظمة غير هادفة للربح تعمل على تطوير الجيل التالي من شبكات البلوك تشين من الطبقة الأولى (الطبقة الأساسية)، عن اعتمادها رسميًا كمؤسسة سويسرية ( Swiss Foundation ). وتأتي هذه الخطوة المهمّة لمنظمة PraSaga في نهاية النصف الأول من عام 2022 والذي كان حافلًا بالعديد من الأنشطة التي أنجزتها المنظمة، والتي كان من بينها مشاركتها في قمّة البلوك تشين التي عقدتها غرفة التجارة الرقمية في واشنطن العاصمة بهدف المساهمة في تحديد التوجهات المستقبلية في قطاع التشفير، وكذلك مشاركتها في مؤتمر Consensus 2022 الذي عُقد في أوستن بولاية تكساس لعرض لغتها البرمجية SagaPython -وهي امتداد جديد للغة البرمجة الشهيرة بايثون ( Python )- المدمجة في شبكات البلوك تشين الخاصّة بها.

ويعني اعتماد PraSaga كمؤسسة سويسرية أنّ إدارة منظومة عملها -من الآن فصاعدًا- ستتم من خلال الاحتكام إلى رأي الأغلبية. وستُتخذ القرارات فيها بناءً على سلطة الأغلبية أو أصوات الأغلبية المطلقة، وهو ما يعني أنّه لن يكون بإمكان أيّ كيان منفرد السيطرة عليها؛ وهو ما سيساعد PraSaga على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء شبكات بلوك تشين تُسهم في إيجاد مستقبل أفضل، وزيادة شفافية الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة أداء الأسواق، وتوفير حماية فعّالة من التهديدات.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال مايكل هولدمان، مؤسس PraSaga ورئيسها التنفيذي: “نحن ندرك حجم المسؤولية المترتبة على إنشاء شبكات البلوك تشين والعملات المشفرة من الطبقة الأولى. وإنّ تقييد عملنا بهوامش أرباح والتحكّم فيه من خلال سلطة مركزية لا يتوافق مع الأهداف التي نعتزم تحقيقها في PraSaga ، لكنّ مزاولة أعمالنا كمؤسسة سيمكّننا من النجاح في تحقيق هدفنا الأسمى المتمثل في تحسين الأحوال المعيشية للأفراد في جميع أنحاء العالم؛ وذلك من خلال تمكين كل فرد من التحكّم في البيانات، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الأداء في مجالات متنوّعة مثل العمل على تحقيق الشفافية في تتبع الانبعاثات الكربونية ومعالجة أوجه القصور في سلاسل التوريد العالمية”.

تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة PraSaga قد قطعت شوطًا طويلًا في استيفاء جميع اشتراطات اللوائح الحكومية لكي تُعتمد كمؤسسة سويسرية، لكنّه كان أمرًا يستحق العناء؛ وذلك نظرًا لأنّ سويسرا تُعدّ مركزًا ماليًا فريدًا بفضل استقرارها القانوني والسياسي وتركيزها على الابتكار، كما أنّ القطاع المالي السويسري يشتهر عالميًا بإرثه المصرفي الكبير. وعلاوة على ذلك، تواصل سويسرا سعيها الحثيث لتوسيع آفاقها الاستثمارية، وتعمل على تبني الابتكارات الحديثة مثل التكنولوجيا المالية والتمويل المستدام؛ وهو ما يجعلها بيئة عمل مثالية للمؤسسات ذات الرؤية المستقبلية مثل PraSaga .

عن مؤسسة PraSaga

PraSaga هي مؤسسة سويسرية تعمل على تطوير الجيل التالي من شبكات البلوك تشين من الطبقة الأولى، ويسهم حل ™ SagaChain التكنولوجي لمؤسسة PraSaga في تخطي الكثير من القيود التي تواجه الجيل الأول من شبكات البلوك تشين من الطبقة الأولى؛ حيث يعمل هذا الحل بنجاح على تخفيض رسوم المعاملات، وزيادة قابلية سلاسل التوريد للتوسيع، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف التطوير بدرجة كبيرة.