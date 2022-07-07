‫ من أجل توسيع السوق العالمي أمامها، جي دبليو أم تانك تعقد مؤتمر ماركتها التجارية في المملكة العربية السعودية

باودنغ، الصين، 6 تموز/يوليو، 2022 / PRNewswire / — يوم 3 تموز/يوليو، عقدت شركة جي دبليو أم تانك مؤتمر ماركتها التجارية في المملكة العربية السعودية، عارضة موديليها المشهورين من سيارات جي دبليو أم تانك 300 وجي دبليو أم تانك 500، حيث تم الكشف عنهما رسميا للعملاء العالميين.

عقد المؤتمر تحت شعار “تجربة بلا حدود”. وقد أنشأت العلامة التجارية تانك فئة سيارات الدفع الرباعي الجديدة للمشترين العالميين. كما قدمت العلامة التجارية للجمهور سمات العلامة التجارية، بما في ذلك الفخامة والتنقل على الطرق الوعرة والذكاء.

ستغطي منتجات تانك جميع احتياجات التنقل وترضي المستخدمين من مختلف المستويات”، كما قال ديفيد شو، المدير العام لجي أم دبليو في منطقة الشرق الأوسط.

“هذا هو الإطلاق الأول خارج الصين لهذه الموديلات. إنه يظهر قبول السوق السعودي والثقة التي تتمتع بها جي أم دبليو في نجاح هذه العلامة التجارية”، كما قال السيد فيصل القرشي، الممثل الكبير للوكالة المحلية لسيارات جي دبليو أم في السعودية.

في الوقت نفسه، تم افتتاح جي دبليو أم تانك 300 رسميًا للطلب المسبق، كما تم الكشف عن موديل آخر من وزن أثقل، وهو جي دبليو أم تانك 500، للجمهور.

تركز شركة جي دبليو أم على الرفاهية والراحة في سياراتها. يعتمد كلا الطرازين في العرض على العديد من مخططات تصميم عزل الصوت وتقليل الضوضاء، التي يمكن أن تسمح للمستخدمين بالاستمتاع بجودة عالية من الهدوء حتى في البيئات الصاخبة. تتميز المقاعد أيضًا بتصميمات مختلفة سهلة الاستخدام، مثل الجلد الناعم والحساس المستخدم للمقاعد في النسخة الراقية من جي دبليو أم تانك 300.

تتميز طرازات هذه العلامة التجارية أيضًا بقدرات قوية على الطرق الوعرة. تم تجهيز كلا الطرازين المعروضين بمجموعة من الأجهزة المتخصصة للطرق الوعرة، مثل القفل التفاضلي الميكانيكي الإلكتروني التحكم للمحاور الأمامية والخلفية. عندما تكون السيارة عالقة على طريق مليء بالحفر وانزلاق إحدى العجلات، يمكن للسائق استخدام الزر الكهربائي لقفل الترس التفاضلي والخروج بسرعة.

تعتبر القيادة الذكية للطرق الوعرة أداءً بارزًا آخر لهذه العلامة التجارية. يتم تصنيع منتجاتها على أساس “منصة جي دبليو أم تانك”. تحتوي المنصة على ثلاث ميزات، بما في ذلك قدرة القيادة على الطرق الوعرة والذكاء والموثوقية العالية. وفي ما يتعلق بميزة الذكاء على الطرق الوعرة، تم تجهيز كلا الطرازين بنظام التحكم في الزحف، الذي يمكن أن يمنح السائقين تجربة قيادة أسهل وأكثر أمانًا. عندما يتم تنشيط النظام، يمكن للسيارة أن تقوم تلقائيًا بالتحكم في الطاقة والفرملة. يحتاج السائق فقط إلى التحكم في اتجاه القيادة لعبور الطريق بأمان وسلاسة.

حاليًا، تُعتبر جي دبليو أم تانك بالفعل خيارًا شعبيا في السوق الصينية منذ إطلاقها. وفقًا لتقرير المبيعات الصادر عن جي أم دبليو، فإن جي دبليو أم الرياضية لديها بالفعل معدل انتشار في السوق يزيد عن 50 ٪ في قطاع سيارات الطرق الوعرة في الصين بعد إطلاقها بعام واحد فقط.

تخطط جي دبليو أم لإطلاق جي دبليو أم تانك 500 في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا العام. سيتم إطلاق كلا الطرازين تانك، جي دبليو أم تانك 300و وجي دبليو أم تانك 500 على التوالي في الأسواق العالمية الأخرى، مثل أستراليا وجنوب إفريقيا وآسيان وأميركا الجنوبية، لإثارة موجات مستمرة من “توجه تانك” في جميع أنحاء العالم.

رابط الفيديو: https://mma.prnewswire.com/media/1853422/Tank300_Final_B_2.mp4