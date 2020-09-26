مواصلة تقدم عجلة الاقتصاد العراقي أثناء الجائحة بفضل ازدياد المعاملات المنفذة عبر بطاقات كي كارد بمقدار ثلاثة أضعاف

تتيح عروض شركة كي كارد للخدمات النقدية المتنقلة للعراقيين وسائل رقمية لإتمام المعاملات المالية بطريقة آمنة وخالية من المخاطر

بغداد، العراق, 26 سبتمبر / أيلول 2020 /PRNewswire/ — أصدرت شركة كي كارد الرائدة في مجال حلول الدفع الإلكترونية وصاحبة بطاقة الخصم/الائتمان المتداولة على مستوى العراق اليوم تقاريرًا عن حجم المعاملات من قبل مستخدمي تطبيقها الإلكتروني، وأشارت التقارير إلى ارتفاع حجم معاملات تحويل الأموال الرقمية بمقدار ثلاث أضعاف مقارنة بالأشهر السابقة، الأمر الذي يبين مدى تزايد اعتماد المستخدم على التطبيقات الإلكترونية بفضل ميزتي الأمان والأريحية اللتان توفرهما عروض خدمات كي كارد.

هذا وتظهر هذه الإحصائيات أن العراقيين يطبقون إجراءات التباعد الاجتماعي على القدر المطلوب من الجدية، ويتعلمون أفضل طريقة للتعايش مع الفيروس بفضل السلامة والامان الكامنين في ميزات الدفع عبر التطبيق الإلكتروني التي يوفرها برنامج كي كارد. ويحمل هذا الامر اتجاهًا إيجابيًا حيث إنّ بوسع المواطنين العراقيين تقاسم المدفوعات بين بعضهم بعضًا بأمان ودون أي مخاطر في ظل مواجهة أحد الأزمات الصحية العالمية.

استطاع برنامج كي كارد التابع للشركة العالمية للبطاقة الذكية “ISC” تغيير المشهد المالي والاقتصاد القائم على النقد في البلاد بشكل فعال، حيث قدمت كي كارد نظامًا ماليًا رقميًا للدفع الإلكتروني قائمًا على أحدث التقنيات المالية ومزودًا بآلية التحقق من الهوية من خلال القياسات الحيوية يستخدمه ما يصل إلى 38 مليون مواطن في البلاد. وبإدخال برنامج كي كارد، لم تعد ثمة حاجة لاعتماد المواطنين على إجراء المعاملات النقدية أو زيارة البنوك المحلية بصفة شخصية لإيداع الأموال أو سحبها.

يعمل الشمول المالي القائم على التقنيات الرقمية العصرية على توحيد الشعب العراقي، وباتوا الآن ينعمون بالأمان والسلامة بفضل نمو الاقتصاد الرقمي. تدفع الحكومة العراقية حاليًا رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، واتجهت المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى التحول من النظام القائم على النقد إلى أنظمة الدفع الإلكتروني عبر التطبيقات. انتشرت التكنولوجيا المالية بسرعة بين أوساط السكان ووصلت تقريبًا إلى كل مدينة في جميع أنحاء البلاد واستطاعت أن تربط المواطنين بنظام مالي على مستوى الدولة.

ولمعرفة المزيد عن شركة كي كارد، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.qi.iq

نبذة عن كي كارد

شركة كي كارد هي المؤسسة الرائدة في تقديم حلول خدمات الدفع الإلكتروني في العراق، إذ تستخدم تقنية الاستدلال الحيوي على الهوية للتحقق من شخصية حامل البطاقة. تتولى الشركة العالمية للبطاقة الذكية “ISC” تشغيل وإدارة شركة كي كارد، وتعد هذه الشراكة واحدة من أنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تاريخ العراق. وقد استطاعت الشركة، بمساعدة شريكيها المملوكين للدولة وهما بنك الرافدين وبنك الرشيد، إجراء عملية التوطين المصرفي لأكثر من 7 ملايين مواطن من خلال خطة الدفع ذات المقاييس الحيوية المتعددة للاستدلال على الهوية بنجاح. كما تمكنت الشركة العالمية للبطاقة الذكية، خلال مدة تزيد عن 18 شهرًا بقليل، من صرف قروض بقيمة 5 تريليون دينار عراقي لأكثر من 800,000 مواطن عراقي. وتمتلك الشركة العالمية للبطاقة الذكية حاليًا منظومة تشمل 17,000 نقطة بيع وأكثر من 6,000 تاجر يتسنى من خلالها استخدام نظام Qi لتوفير القسط الفوري الممول من التاجر وأنشطة تجارية أخرى. تقوم الشركة العالمية للبطاقة الذكية بإصدار وشراء بطاقات الدفع نيابة عن أربعة عشر بنكاً لها فروع في العراق. وقد أصدرت الشركة إلى الآن، بفضل عضويتها في ماستركارد، أكثر من 1,8 مليون بطاقة ماستركارد وأصبحت أكبر مقدم لخدمات ماستركارد في العراق.