موبيليوم تشتري سيجوس

رواد السوق يتحدون لتقديم تحليلات واختبارات شاملة لتقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء

كوبيرتينو، كاليفورنيا، 13 يوليو 2020 /PRNewswire/ — شركة موبيليوم أعلنت شركة موبيليوم اليوم عن شرائها شركة سيجوس. جدير بالذكر أن موبيليوم من الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال التجوال المعتمد على التحليلات المنطقية وأمن الشبكات وحلول إدارة المخاطر. ويمثل ذلك عملية الشراء الثالثة الذي تتمها شركة موبيليوم بعد شرائها شركة WeDo Technologies في أغسطس 2019 وشركة Evolve Intelligence في أكتوبر 2018.

تعمل شركة سيجوس على تزويد عملائها بحلول شاملة وفعّالة فيما يتعلق بالاختبارات المحلية واختبارات التجوال لتحسين أمن الشبكات وجودة الخدمة بالنسبة لشبكات الاتصالات المتنقلة منذ عام 1989، فهي تجري عملياتها على مستوى عالمي وتمتلك مقرات في وادي السليكون (سان ماتيو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية)، ومدينة جنت (بلجيكا)، ومدينة نورمبرج (ألمانيا) فضلاً عن سنغافورة. تضم محفظة أعمال شركة سيجوس أكبر نظام سحابي لاختبارات التجوال والتوصيل البيني الذي يغطي جميع دول العالم تقريياً. وبالإضافة إلى الاختبارات الفعالة، تقدم سيجوس لشركات الاتصالات المتنقلة حلول خدمات خاضعة للإدارة لمكافحة عمليات الاحتيال مع ضمان تحقيق إيرادات. كانت شركة سيجوس مملوكة سابقاً لشركة توما برافو وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة وتركز على قطاع الخدمات التقنية والبرمجيات.

وفي هذا الصدد صرح السيد بوبي سرينيفاسان، الرئيس التنفيذي لشركة موبيليوم، قائلاً: “شركة سيجوس من الشركات الرائدة التي تقدم خدماتها لأكثر من 500 من مشغلي الشبكات في 156 دولة، ومنهم أفضل 100 شبكة للاتصالات المتنقلة. وقد طورت الشركة مجموعة رائعة من تاحلول التقنية ومنتجاتها بما يحقق قيمة كبيرة لشركات الاتصالات على مستوى العالم” .وأردف: “إنالشركة متحمسة لمشاركة سيجوس وتقديم الدعم لها في مسعاها نحو النمو في المرحلة المقبلة. وتجتهد الإدارة كي تواصل مساعدة موبيليوم في تحقيق نمو داخلي ونمو على مستوى السوق على حد سواء وسوف تساعدنا سيجوس في تحقيق هذا الهدف عن طريق الاستفادة من مجموعة منتجاتها بالغة الفاعلية وبنيتها التحتية الفريدة للاختبارات، فضلاً عن خبرتها الفنية الهائلة وانطباعات العملاء عنها، ما يمكننا من زيادة نطاق خدماتنا وتحسين القيمة المفترضة لعملائنا”.

كما صرح عادل كايا، الرئيس التنفيذي لشركة سيجوس، قائلاً “بصفتنا شركة رائدة في الاختبارات الشاملة والفعالة لجودة الخدمات والشبكات، ولاسيما الكشف الفعال عن عمليات الاحتيال والتحقق من صحة الفواتير، فإننا نعبر عن بالغ سعادتنا لمشاركة موبيليوم خطوتنا التالية الأساسية ضمن رحلتنا في تشغيل عمليات الجيل الخامس. وسوف يؤدي الجمع بين منتجات الشركتين والكفاءات اللتان تتمتعان بهما إلى تحقيق قيمة كبيرة لشركات ومشغلي الاتصالات المتنقلة خلال فترة حاسمة بالنسبة لهم إذ يعملون في الوقت الحالي على تنفيذ عمليات البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس وتوسيع نطاق خدماتهم المتعلقة بإنترنت الأشياء”. وأردف: “نرى أننا نحظى بمكانة فريدة تتيح لنا تقديم الدعم خلال هذه الرحلة بفضل قدرتنا على توفير اختبارات فعالة وضمان جودة فائقة للشبكات بالتوازي مع حماية شبكات عملائنا ومصادر عائداتهم”.

كما صرح تشب فيرنيج، أحد الشركاء في شركة توما برافو: “يمثل تعاوننا الناجح مع سيجوس على مدى السنوات الستة الماضية المبادئ الاستثمارية الرئيسة التي تتبعها شركتنا، وقد أسهم في تحقيق هذه النتيجة الكبرى التزامنا بالعمل مع الإدارة الحالية وتنفيذ أفضل الممارسات التشغيلية ودعم موردي البرامج من رواد السوق”.

عملت شركة مويبليوم على تطوير مجموعة خدماتها التحليلية بصفة مستمرة خلال السنوات التي تلت شراء شركة أيوداكس برايفت إكويتي إياها في عام 2016. اعتمدت شركة موبيليوم على خبرتها في مجال الاتصالات المتنقلة على مدى 19 عاماً من الريادة في مجال التجوال لتطوير منصة “أكتف انتيليجنس” التي توفر رؤى آنية قابلة للتنفيذ في مجالات التجوال والكشف عن الاحتيال ونطاقات أمان الشبكات. وسوف يؤدي الجمع بين حلول الاختبارات والمراقبة المدعومة بالفريق الهندسي لشركة سيجوس ومنصة التحليلات المتقدمة التي صممتها شركة موبيليوم إلى إنشاء إطار عمل مبتكر وفعال لخدمة شركات الاتصالات خلال مسعاهم نحو مواصلة جهودهم في تطوير شبكاتهم والعمل بتقنيات ونماذج أعمال جديدة.

وسوف تؤدي محفظة اختبارات سيجوس الكاملة مدعومة بخبرتها الفنية التي تربو على ثلاثة عقود إلى تمكين شركة موبيليوم من تحسين ما تقدمه من حلول التجوال وإدارة المخاطر والأمن، فضلاً عن زيادة قدرتها على مواجهة التحديات الجديدة وخدمة عملائها في جميع أنحاء العالم.

كما تؤدي عملية الشراء المذكورة آنفًا إلى تعزيز حضور شركة موبيليوم على الساحة الدولية. سيكون لشركة موبيليوم وشركة سيجوس فريق مشترك يضم أكثر من 1800 موظف في أكثر من 30 موقعاً دولياً لخدمة أكثر من 750 من شركات الاتصالات في 180 دولة في جميع أنحاء العالم.

عملت لينكولن الدولية بوصفها المستشار المالي الأوحد لشركتي سيجوس وتوما برافو لإتمام هذه الصفقة فقدمت لهما خبرتها المهنية إضافة إلى إدارة مراحل الإعداد والتسويق والتفاوض والفحص النافي للجهالة.

نبذة عن شركة أيوداكس برايفت إكويتي

مجموعة أيوداكس شركة رائدة في إدارة الاستثمارات البديلة ولها مقرات في بوسطن ونيويورك وسان فرانسيسكو. وقد تمكنت منذ تأسيسها في عام 1999 من جمع رؤوس أموال تزيد عن 26 مليار دولار من خلال شركاتها المتخصصة في الأسهم والديون الخاصة. استثمرت شركة أيوداكس برايفت إكويتي ما يربو على 6 مليارات دولار في أكثر من 130 منصة وأكثر من 850 شركة إضافية، وتستثمر حالياً من صندوقها السادس للأسهم الخاصة البالغة قيمته 3.5 مليار دولار. تسعى أيوداكس من خلال نهجها المنظم في الشراء والبناء إلى مساعدة الشركات المشغلة لمنصات في تنفيذ عمليات شراء شركات أخرى بما يؤدي إلى نمو الإيرادات وتحسين عملياتها إلى الحد الأقصى وزيادة قيمة الأسهم بشكل كبير. ويعمل لدى الشركة ما يربو على 250 موظفاً و100 مختص في مجال الاستثمار، وهي بذلك تمثل شريكًا رأسماليًا رئيسًا لشركات السوق المتوسطة في أمريكا الشمالية. يمكنكم معرفة المزيد عن شركة أيوداكس برايفت إكويتي من خلال تصفح موقعها الإلكتروني www.audax private Equity.com.

نبذة عن شركة سيجوس

تتعمل شركة سيجوس على تزويد عملائها بحلول شاملة وفعّالة فيما يتعلق بالاختبارات المحلية واختبارات التجوال لتحسين أمن الشبكات وجودة الخدمة بالنسبة لشبكات الاتصالات المتنقلة منذ عام 1989، فهي تجري عملياتها على مستوى عالمي وتمتلك مقرات في وادي السليكون (سان ماتيو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية)، ومدينة جنت (بلجيكا)، ومدينة نورمبرج (ألمانيا) فضلاً عن سنغافورة. تضم محفظة أعمال شركة سيجوس أكبر نظام سحابي لاختبارات التجوال والتوصيل البيني الذي يغطي جميع دول العالم تقرييًا. وبالإضافة إلى الاختبارات الفعالة، تقدم سيجوس لشركات الاتصالات المتنقلة حلول خدمات خاضعة للإدارة لمكافحة عمليات الاحتيال مع ضمان تحقيق إيرادات.

شركة سيجوس من الشركات الرائدة التي تقدم خدماتها لأكثر من 500 من مشغلي الشبكات في 156 دولة، ومنهم أفضل 100 شبكة للاتصالات المتنقلة إضافة إلى ما يزيد عن 100 عميل من الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم.

يمكنكم معرفة المزيد عن شركة سيجوس من خلال تصفح موقعها الإلكتروني www.sigos.com

نبذة عن شركة موبيليوم

موبيليوم شركة رائدة في تقديم حلول التحليلات المنطقية للمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات. يعتمد أكثر من 750 من مقدمي خدمات الاتصالات على منصة Mobileum Active Intelligence لزيادة إيرادات التجوال وتحسين أمن الشبكات والحد من المخاطر وعمليات الاحتيال وتحسين العمليات التجارية إلى الحد الأمثل. تتميز شركة موبيليوم بسجلها الحافل من الابتكارات وبقدرتها على استنباط رؤى متعمقة بشأن الشبكات والعملاء وتحويلها إلى إجراءات آنية من شأنها زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وخفض التكاليف. يقع مقر الشركة في وادي السيليكون ولديها مقرات عالمية في كل من الأرجنتين ودبي وهونج كونج والهند والبرتغال وسنغافورة والمملكة المتحدة.

يمكنكم معرفة المزيد عن شركة موبيليوم من خلال تصفح موقعها الإلكتروني www.mobileum.com ومتابعتها على تويتر من خلال حسابها @MobileumInc.

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