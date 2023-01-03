موريا تكشف الستار عن أحدث وأكبر مشاريعها السكنية الفاخرة وأكثرها قبولاً في هوانا صلالة

– أول مشروع سكني من نوعه يقام على مساحة 1 مليون متر مربع في عُمان

– تتسم جميع وحداته السكنية بالفخامة وبإطلالة مائية فريدة من نوعها

– يوفر المشروع مساحات رحبة للمشترين والمستثمرين على حدٍ سواء

مسقط، عمان, 3 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — قامت موريا بتدشين ‘أمازي’، المشروع السكني ذي الإطلالة المائية والأحدث والأكثر قبولاً في هوانا صلالة. وتعاونت موريا، الشركة الرائدة في تطوير أكبر المشروع السياحية المتكاملة والأكثر تنوعاً في سلطنة عُمان، وهي عبارة عن شراكة استراتيجية بين شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، المشهورة عالمياً في تطوير المدن والمجمعات المتكاملة، والشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران)، الذراع التنفيذي لتنمية القطاع السياحة في سلطنة عُمان، مع شركة (SB Architects) في تصميم مشروع ‘أمازي’.



ونظمت موريا فعالية حصرية بحضور المُلاك والمستثمرين والمطورين والشركاء المحتملين وأصحاب المصلحة حيث سلطت أمامهم الضوء على ‘أمازي’، مشروعها السكني الفاخر الجديد الذي يمتد على مساحة 1 مليون متر مربع في في هوانا صلالة. وبفضل إطلالتها المائية الحصرية وتفاصيلها الفاخرة، شهدت مبيعات الوحدات السكنية في أمازي إقبالاً واسعاً من جانب الطامحين في الاستمتاع بأنماط حياة تتناسب مع طموحاتهم في منتجع سكني فريد من نوعه.

وقال تامر دويدار، من شركة أوراسكوم القابضة للتنمية: “من المتوقع أن يقدم أمازي تجربة جديدة كلياً تتسم بالراحة والترفيه والمتعة. ونثق أن فلل أمازي ستكون المكان الأمثل لقضاء الإجازات للمُلاك والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا. كما أن وحدات أمازي تُعد الاختيار الأمثل للمستثمرين والملاك لكونها أفضل استثمار طويل الأمد بعائدات مميزة وكل ذلك بالإضافة إلى ميزة الإقامة في عُمان”. وأضاف: “وينفرد هذا المشروع بتصميمه المبتكر وهو ثمار تعاوننا مع شركاءنا في SB Architects ذات الصيت العالمي في مجال التصميم، والتي شاركت في تخطيط هذا المشروع وذلك ابتداءً من مرحلة وضع التصور الأولي لأحياء ووحدات أمازي ذات الإطلالة البحرية المذهلة”.

وبفضل موقعه الرائع على ساحل المحيط الهندي في جنوب عُمان، من المتوقع أن يوفر أمازي للقاطنين والزوار مناظر طبيعية خلابة بإطلالات رائعة على البحر والشواطئ الرملية البيضاء. وستتميز كل وحدة في أمازي بتصميمها الفريد وموقها المميز وقربها من مختلف المرافق ووسائل الراحة التي تضاهي مرافق المنتجعات، وكل ذلك مع خدمات عالية الجودة تمنح القاطنين شعور متعة الإجازات في كل الأوقات.

ومن جانبه، قال سيف الخولي، رئيس التطوير في شركة موريا للتنمية السياحية : “نهدف في المقام الأول إلى تطوير مشاريع منخفضة الكثافة ومساحات شاسعة لجميع الوحدات لكي نقدم أفضل تجربة ممكنة وتوفير الخصوصية الكاملة للقاطنين”. وأضاف: “ركز مصممو المشروع على الجمال الطبيعي والمقومات التي تنفرد بها عُمان لتقديم تصاميم تدمج بين الفنون المعمارية العصرية والتقليدية بحيث تجمع بين متعة الحياة داخل الوحدة وخارجها من خلال أحوض سباحة محيطية لكي تكتمل هذه التجربة”.

وتم تصميم ‘أمازي’ ليشكل ملا ذاً حقيقياً للمياه ونبعاً للسعادة وكل ما هو جميل حيث يتيح للقاطنين وللزوار الفرصة ليكونوا أقرب إلى الطبيعة بفضل مجتمعه المميز ونمطه على طراز المنتجعات. و استلهمت فكرة المشروع من الجمال الطبيعي لوادي دربات في صلالة، وسيتألف من أربعة أحياء سكنية وهي ‘أمازي رايز’ ويوجد على تلة طبيعية، و’أمازي كوف’، ويتسم بقنواته المائية التي تحيط بجميع الوحدات. أما ثالث الأحياء السكنية فهو ‘أمازي آيلاند’، والذي يقدم نمط حياة بإطلالة مائية على شريط من الجزر الصغيرة المتصلة، بينما الرابع هو ‘أمازي بيتش’، الذي يوفر حياة على المحيط وعلى بُعد خطوات من الشواطئ الرملية البيضاء.

جديرٌ بالذكر أن مشروع هوانا صلالة يُعد أكبر الوجهات السياحية المتكاملة وأسرعها نمواً في عُمان. ويضم وحدات سكنية بنظام التملك الحر، ومرسى، وفنادق، ومطاعم، وأنشطة متنوعة إذ يمتد لمسافة 7 كيلومتر على شواطئ محافظة ظفار الخلابة مما يجعله الملاذ الأمثل والأكثر قبولاً للقاطنين والزوار على حدٍ سواء.

معلومات للمحرر:

موريا

تجمع شركة موريا بين الخبرة العالمية والمحلية، حيث تمثّل شراكةً بين أوراسكوم القابضة للتنمية، وهي شركة دولية رائدة في إنشاء الوجهات السياحية المتكاملة بحصة قدرها (70%)، وشركة عُمران، وهي ذراع التنمية السياحية في الحكومة العُمانية بحصة قدرها (30%). ومنذ تأسست الشركة عام 2006 وهي تحقق أداءً ماليًا وتجاريًا متميزًا، باستثمارات تزيد قيمتها عن 750 مليون دولار في تطوير أشهر المجمعات السياحية المتكاملة في عمان، لتلقي الضوء على تاريخ وثقافة السلطنة وتبرز الجمال الطبيعي الذي تتميز به. ‘ لعمان نبني لنثري مجتمعاتنا’ هي الاستراتيجية التي تتبعها موريا في محفظة مشاريعها التي تشمل ‘هوانا صلالة’ و’جبل سيفة’ و’جزيرة السودة’ التي تقع قبالة الساحل الجنوبي لمُحافظة ظفار على مياه المُحيط الهندي.

يقع مشروع هوانا صلالة في مُحافظة ظفار، الوجهة الاستوائية الوحيدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب الشرقي للسلطنة، ويمتد على مساحة 13.6 مليون متر مربع. وسيتضمن هذا المشروع السياحيّ المُتكامل سبعة فنادق، يعمل منها حالياً كلاً من فندق فنار والذي يضم 577 غرفة، ومنتجع صلالة روتانا ذي الـ 422 غرفة، وفندق جويرة بوتيك بـ 82 غرفة، إضافة إلى ‘صولي لودج’ الذي يتضمن 19 كوخاً مطلاً على الشاطئ، ليبلغ إجمالي الغرف الفندقيّة الفاخرة المتاحة في هوانا صلالة حتى اليوم ما يُقارب 1,100 غرفة. كما يتضمن المشروع ‘هوانا بارك’ وهي أول حديقة ألعاب مائيّة في عمان، ومرسى داخليًا للقوارب بـ 170 مرفأ، وعقارات سكنية بنظام التملّك الحرّ وهي متاحة للتمليك والإيجار، إضافة إلى مجموعة من مرافق التسوق والمطاعم والمقاهي العالمية.

ويبعد مشروع جبل السيفة عن العاصمة مسقط 40 دقيقة وتقدر مساحته الإجمالية بـ 6.2 مليون متر مربع. ومن المقرر أن يتضمن خمسة فنادق عالمية يعمل منها حالياً فندق سيفاوي بوتيك وبه 68 غرفة، كما يضم عقارات بنظام التملك الحرّ، ومرسى داخليًا يضم 84 مرفأ ومجموعة كبيرة من المحلات التجارية، والمطاعم والمرافق الترفيهية، فضلاً عن ملعب جولف بـ 9 حفر من تصميم شركة ‘هارادين جولف’ وفقًا لمعايير بي جي إيه العالمية، وهو أول ملعب جولف في مسقط يتيح للاّعبين الاستمتاع بالمناظر الخلابة للبحر والجبل معاً أثناء اللعب.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1976429/Muriya_Amazi_Masterplan.jpg