ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن نتائج تجارة بورصاتها في شهر يونيو 2020، وأرقام قياسية لحجم التجارة اليومية وحصة السوق اليومية لمجموعة مياكس إكستشينج

برنستون، نيوجيرزي، 2 تموز/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، اليوم عن حجم نشاطها التجاري لشهر حزيران/يونيو 2020 لمؤشراتها الثلاثة الإلكترونية بالكامل لخيارات الأسهم – مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). وقد نفذت مجموعة بورصات مياكس إكستشينج معا أكثر من 82 مليون عقد من خيارات الأسهم في شهر حزيران/يونيو 2020 بمعدل حجم تجارة يومي بلغ 3,728,639 عقدا، ما يمثل حصة السوق لمياكس إكستشينج غروب نسبة في صناعة خيارات الأسهم الأميركية بلغت 12.60.%.

حجم التجارة لمياكس إكستشينج غروب، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه عقود خيارات الأسهم يونيو – 20 يونيو 19 % التغيير مايو 20 % التغيير يونيو – 20 يونيو – 19 % التغيير أيام الاتجار 22 20 20 125 124 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 651,089,358 340,857,459 91.0% 511,622,104 27.3% 3,249,054,726 2,148,799,987 51.2% مياكس إكستشينج غروب 82,030,056 32,754,753 150.4% 63,216,613 29.8% 381,278,555 212,825,972 79.2% مياكس 32,868,021 12,704,769 158.7% 26,091,147 26.0% 149,342,588 87,339,800 71.0% مياكس بيرل 34,463,389 17,626,201 95.5% 24,860,957 38.6% 156,844,352 115,404,883 35.9% مياكس إيميرالد 14,698,646 2,423,783 506.4% 12,264,509 19.8% 75,091,615 10,081,289 644.9% متوسط التجارة اليومية لخيارات الأسهم يونيو – 20 سونيو – 19 % التغيير مايو – 20 % التغيير يونيو – 20 يونيو – 19 % التغيير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 29,594,971 17,042,873 73.7% 25,581,105 15.7% 25,992,438 17,329,032 50.0% مياكس إكستشينج غروب 3,728,639 1,637,738 127.7% 3,160,831 18.0% 3,050,228 1,716,338 77.7% مياكس 1,494,001 635,238 135.2% 1,304,557 14.5% 1,194,741 704,353 69.6% مياكس بيرل 1,566,518 881,310 77.7% 1,243,048 26.0% 1,254,755 930,685 34.8% مياكس إيميرالد 668,120 121,189 451.3% 613,225 9.0% 600,733 81,301 638.9% حصة سوق خيارات الأسهم لمياكس إكستشينج غروب، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه حصة سوق خيارات الأسهنم يونيو – 20 يونيو – 19 % التغيير مايو – 20 % يالتغيير يونيو – 20 يونيو – 19 % التغيير مياكس إكستشينج غروب 12.60% 9.61% 31.1% 12.36% 2.0% 11.74% 9.90% 18.5% مياكس 5.05% 3.73% 35.4% 5.10% -1.0% 4.60% 4.06% 13.1% مياكس بيرل 5.29% 5.17% 2.4% 4.86% 8.9% 4.83% 5.37% -10.1% مياكس إيميرالد 2.26% 0.71% 217.5% 2.40% -5.8% 2.31% 0.47% 392.6%

الأرقام القياسية لحزيران/يونيو 2020:

مياكس

• سجل شهري جديد للعقود المنفذة

32،868،021 عقد

مياكس بيرل

• سجل شهري جديد للعقود المنفذة

34،463،389 عقد

مجموعة مياكس إكستشينج

• رقم قياسي جديد لحصة السوق الشهرية

حصة السوق 12.60٪

• سجل يومي جديد للعقود المنفذة

5،842،317 في 11 حزيران/يونيو 2020

• سجل شهري جديد للعقود المنفذة

82.030.056 عقد

لمزيد من المعلومات حول ميامي هولدنغز إنترناشيونال ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com ، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com ..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: +1-609-897-1465

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم بيرميودا أيضا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).



مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.



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