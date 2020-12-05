ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن نتائج تجارة مجموعة مياكس إكستشينج لشهر نوفمبر 2020

برينستون، نيوجيرسي، 5 كانون الأول/ديسمبر 2020/PRNewswire/ — أعلنت “Miami International Holdings, Inc” (شركة ميامي الدولية القابضة (MIH)) اليوم عن نتائج تداول الخيارات لشهر أكتوبر 2020 لبورصات الأوراق المالية الثلاثة التابعة لها ألا وهم – مياكس (MIAX)®، مياكس بيرل (MIAX PEARL)® ومياكس إيمرالد (MIAX Emerald)® (المشار إليهم جميعًا بـ “مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية” (the MIAX Exchange Group)). نفذت مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية مجتمعين أكثر من 69 مليون عقد خيارات أسهم في أكتوبر بمتوسطحجم تداول يومي مشترك (ADV) يبلغ 3،332،755 عقدًا، وهو ما يمثل إجمالي 10.79% من حصة سوق خيارات الأسهم الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، أكمل مؤشر أسهم مياكس بيرل طرحه لجميع رموز NMS في 20 نوفمبر 2020 ونفذ تداول 6،905،359 سهمًا في 23 نوفمبر. ستبدأ التقارير الشهرية لنتائج تداول الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج في العام 2021.

حجم تداول مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية، الشهر الحالي المقارنة السنوية عقود خيارات الأسهم 20 نوفمبر 19 نوفمبر نسبة التغيير 20 أكتوبر نسبة التغيير 20 نوفمبر 19 نوفمبر نسبة التغيير أيام التداول 20 20 22 231 231 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 640,174,308 357,882,106 78.9% 597,964,688 7.1% 6,284,658,008 4,046,750,305 55.3% مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية 69,070,280 35,880,024 92.5% 73,320,613 -5.8% 747,840,554 403,150,105 85.5% مياكس 24,998,418 15,451,719 61.8% 31,035,089 -19.5% 298,836,167 162,361,564 84.1% مياكس بيرل 21,710,167 17,121,215 26.8% 20,740,055 4.7% 271,063,135 215,287,832 25.9% مياكس إيمرالد 22,361,695 3,307,090 576.2% 21,545,469 3.8% 177,941,252 25,500,709 597.8% إجمالي متوسط حجم خيارات الأسهم اليومية 20 نوفمبر 19 نوفمبر نسبة التغيير 20 أكتوبر نسبة التغيير 20 نوفمبر 19 نوفمبر نسبة التغيير صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 32,008,715 17,894,105 78.9% 27,180,213 17.8% 27,206,312 17,518,400 55.3% مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية 3,453,514 1,794,001 92.5% 3,332,755 3.6% 3,237,405 1,745,239 85.5% مياكس 1,249,921 772,586 61.8% 1,410,686 -11.4% 1,293,663 702,864 84.1% مياكس بيرل 1,085,508 856,061 26.8% 942,730 15.1% 1,173,433 931,982 25.9% مياكس إيمرالد 1,118,085 165,355 576.2% 979,340 14.2% 770,308 110,393 597.8% حصة السوق من خيارات الأسهم لمجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية، الشهر الحالي المقارنة السنوية حصة السوق من خيارات الأسهم 20 نوفمبر 19 نوفمبر نسبة التغيير 20 أكتوبر نسبة التغيير 20 نوفمبر 19 نوفمبر نسبة التغيير مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية 10.79% 10.03% 7.6% 12.26% -12.0% 11.90% 9.96% 19.4% مياكس 3.90% 4.32% -9.6% 5.19% -24.8% 4.76% 4.01% 18.5% مياكس بيرل 3.39% 4.78% -29.1% 3.47% -2.2% 4.31% 5.32% -18.9% مياكس إيمرالد 3.49% 0.92% 278.0% 3.60% -3.1% 2.83% 0.63% 349.3%

تتضمن الأخبار والإنجازات الأخيرة:

ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)

· أعلن أنه فيما يتعلق بالاستحواذ المتوقع لشركة أم آي أتش على مؤشر سلع منيابوليس (أم جي إي أكس)، وافقت هيئة أسهم السلع الآجلة على نقل تصنيف سوق عقود أم جي إي أكس إلى مؤشر سلع منيابوليس، أل أل سي، وهي كيان تم إنشاؤه لأغراض هذه العملية التجارية. بموافقة هيئة تداول السلع والعقود الآجلة، من المتوقع الآن أن تنتهي عملية استحواذ أم آي أتش على أم جي إي أكس في 4 كانون الأول/ديسمبر 2020، وذلك وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.

· أعلن عن شراكة إستراتيجية واستثمار أسهم في شركة فيسيكا تكنولوجيز (فيسيكا)، وهي شركة تكنولوجيا مالية تنتج منتجات وخدمات تجعل البيانات المالية أكثر سهولة وقابلية للتنفيذ للمستخدمين. من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية، سيتم توفير SHIFT SearchSM (شفت) من فيسيكا لبيانات الخيارات والأسهم من خلال موقع ويب مجموعة مياكس إكستشينج، وسيكون الوصول إليه متاحًا لأي مستخدم مجانًا. من المتوقع أن تكون منصة “شيفت” SHIFT متوفرة في الربع الأول من العام 2021.

· ستراتيفي هي عبارة عن منصة واحدة لتحليل مخاطر المحافظ والامتثال في مكان واحد تساعد شركات المستشارين الماليين وإدارة الثروات على إشراك العملاء في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة مع الالتزام بلوائح هيئة الأوراق المالية الأميركية.

لمزيد من المعلومات حول لمجموعة بورصة مياكس، تفضل بزيارة www.MIAXOptions.com أو تواصل مع عمليات مياكس التجارية علىTradingOperations@MIAXOptions.com.

اتصالات الشركات: ناتالي كاي، وكالة كارما nkay@karmaagency.com 215-790-7806

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة بورصة مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) هي الشركة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة (MIAX®)، وشركة مياكس بيرل المحدودة (MIAX PEARL®) ومياكس إيمرالد المحدودة (MIAX Emerald® بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيريل، ومجموعة بورصة مياكس، وهم البورصات الوطنية الثلاثة للأوراق المالية. كما تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة غالبة في بورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة بورصة مياكس جروب لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيمرالد).

تعمل مياكس أوبشنز(MIAX Options® ) كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر التقلب SPIKES® (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR®‎” إس وبي 500 (S&P 500)® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل (MIAX PEARL Equities™)، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز ومجموعة بورصة مياكس www.MIAXOptions.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُعد”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.