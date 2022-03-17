‫ميامي الدولية القابضة تعلن عن اختيار فيرميكيولاس للتقنيات المالية لتوفير حل مقاصة في الوقت الفعلي لبورصة مينيابوليس للحبوب

برينستون، نيوجيرسي، 17 مارس 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم ميامي الدولية القابضة مالكة ميامي الدولية للأوراق المالية (MIAX®) ومياكس بيرل (MIAX Pearl®) ومياكس إميرالد (MIAX Emerald®)، وبورصة مينيابوليس للحبوب ‎(MGEX)، وبورصة برمودا ‎(BSX)، عن اختيار شركة فيرميكيولاس للتقنيات المالية (Vermiculus Financial Technology AB (Vermiculus)) لتقديم حل مقاصة في الوقت الحقيقي لبورصة مينيابوليس للحبوب، وهي سوق للعقود الآجلة المعيّنة (DCM) ومنظمة لمقاصة المشتقات (DCO). سيوفر النظام خدمات المقاصة القائمة على VeriClear™، وهو نظام مقاصة في الوقت الحقيقي قابل للتطوير يعمل بالذكاء الاصطناعي ومدعوم من فيرميكيولاس.

وصرّح توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مياكس، قائلاً: «يوفر نظام VeriClear™ المرونة التي نطلبها لتقديم التداول والمقاصة لمجموعة من المنتجات الجديدة المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للصناعة المالية العالمية». وأضاف «سيوفر لنا حل المقاصة الجديد منصة قوية لدعم الإدراج والتداول والمقاصة لمجموعة واسعة من قطاعات الأصول بما في ذلك المنتجات الجديدة المالية ومن العملات المشفرة والمنتجات البيئية والمتعلقة بتغير المناخ»

وقال دوغلاس إم شيفر جونيور، رئيس مكتب المعلومات في ميامي الدولية القابضة «تسعى ميامي الدولية القابضة إلى إنشاء نظام مقاصة حديث لبورصة مينيابوليس للحبوب باستخدام بنية الخدمات المصغرة الأصلية السحابية الجديدة من فيرميكيولاس، والتي ستسمح لميامي الدولية القابضة بتوسيع نطاق عروضها الامتلاكية المستقبلية وتوفير وظائف وقدرات مقاصة أكثر تطورًا» وأضاف «ستوفر هذه التكنولوجيا المتطورة لبورصة مينيابوليس للحبوب إمكانيات للمقاصة في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى إدارة المخاطر وتوفر قابلية التوسع التي نحتاجها لدعم متطلبات عملائنا.»

VeriClear™ هو حل مقاصة متعدد الأصول قائم على الخدمات المصغرة والذي يمكّن غرف المقاصة من مراقبة وإدارة المراكز والمخاطر في الوقت الفعلي عبر العديد من الأسواق المنظمة وغير المنظمة (أي المتداولة خارج البورصة والمتداولة داخل البورصة). ويأتي VeriClear™ مزودًا بواجهات برمجة التطبيقات وقدرات الذكاء الاصطناعي المبتكرة من أجل الاتصال الفعال وسهولة الوصول إلى البيانات، مما يوفر مزيدًا من السرعة لإمكانيات تطوير المنتجات والعمليات الذكية.

ومن جانبه قال تارانه دراياتي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرميكيولاس: «يسعدنا أن نتعاون مع ميامي الدولية القابضة لتقديم حل مقاصة حديث لبورصة مينيابوليس للحبوب يقوم على منتجنا». وأضاف «تتيح لنا خبرتنا التقنية وتجربتنا في مجال الأعمال إنشاء منصة مقاصة مخصصة لميامي الدولية القابضة تقوم بإدارة متطلبات الأسواق الإلكترونية، الآن وفي المستقبل. ونتطلع إلى التعاون مع ميامي الدولية القابضة في إنشاء نظام مقاصة يوفر القوة والمرونة بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات لعملائها».

نُبذة عن شركة مياكس ( MIAX )

تمتلك الشركة القابضة الأم مياكس، Miami International Holdings، كلاً من بورصة ميامي الدولية لتداول لأوراق المالية، (MIAX®)، ومياكس بيرل (MIAX Pearl®)، ومياكس بيرل (MIAX Emerald®)، وبورصة مينيابوليس للحبوب ‎(MGEX)، وبورصة برمودا (BSX).

وتُعد MIAX، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي تستفيد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الشركة من أجل توفير تداول للخيارات المدرجة في الولايات المتحدة لشركاتها الأعضاء. وتعمل MIAX كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية علىSPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا فيSPDR® S&P 500® ETF (SPY). وتسهل MIAX Pearl، بالإضافة إلى الخيارات، تداول للأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities ™.

وتُعد بورصة مينيابوليس للحبوب بورصة مسجلة في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات للعقود الآجلة للأوراق المالية المسجلة بالإشعار في لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويُعد مؤشر بورصة مينيابوليس للحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قمح الربيع الأحمر الصلب والعقود الآجلة لـ SPIKES، والعقود الآجلة على العقارات التجارية لـ BRIXX، والعقود الآجلة لـ TAX. وتُعد بورصة مبنيابوليس لتجارة الحبوب أيضًا سوق للعقود الآجلة المعيّنة (DCM) ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا للعقود الآجلة المعيّنة ومنظمة مقاصة للمشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

وتُعد بورصة برمودا سوق أوراق مالية دولية رائدة تنظمها هيئة النقد في برمودا (BMA) وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات أسواق رأس المال مثل الأسهم، وقضايا الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، والضمانات المشتقة، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. كما أنها عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، كما أن بورصة برمودا معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، وبرمودا.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com.

لمعرفة المزيد عن بورصة مينيابوليس للحبوب يرجى زيارة www.mgex.com.

لمعرفة المزيد عن بورصة برمودا يرجى زيارة www.bsx.com.

نبذة عن فيرميكيولاس ( Vermiculus )

توفر شركة فيرميكيولاس (Vermiculus Financial Technology AB) حلولاً متطورة للتداول والمقاصة والإيداع المركزي للأوراق المالية للمتعاملين في السوق على مستوى أنحاء العالم. وتُعد حلول فيرميكيولاس هي الأولى التي تجمع بين أحدث التطورات في هندسة الخدمات المصغرة الديناميكية مع خبرة واسعة في مجال تبادل المعلومات ومتطلبات الأعمال.

وتعمل حلول فيرميكيولاس على تحسين المتانة والجودة والمرونة بشكل جذري من خلال الاستفادة من الخدمات المصغرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويمكنها تحقيق أداء بيئي فائق وقابلية مرنة للتوسع وفعالية من حيث التكلفة من خلال نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) والنشر القائم على السحابة.

بدأت الشركة عملها في عام 2020 على أيدي مجموعة من الخبراء في هذا المجال يحدوهم الأمل لإحداث ثورة في تكنولوجيا البورصات وغرف المقاصة ومراكز إيداع الأوراق المالية. ويقع مقر شركة فيرميكيولاس في ستوكهولم بالسويد، وتتألف من خبراء في المجال مختارين بعناية ومدرَّبين لتقديم حلول تناسب المهام بالغة الأهمية. وبفضل ما اكتسبه فريق العمل من معرفة وخبرة متراكمة على مدار عقود من الزمن، سبق للفريق أن أنجز الفريق أكثر من 75 مشروعًا لأكبر البورصات في العالم وغرف المقاصة ومراكز إيداع الأوراق المالية.

لمزيد من المعلومات حول فيرميكيولاس وعروض منتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة www.vermiculus.se أو تواصل معنا من خلال info@vermiculus.se

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، “للشركة”)، ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يُتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والرموز) المشار إليها بواسطة الشركة أو فيرميكيولاس ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة فيرميكيولاس للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية وسواء الشركة أو فيرميكيولاس. أي إشارات من قِبَل الشركة فيرميكيولاس إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل:

آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات

(609) 955-2091

anybo@miami-holdings.com

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