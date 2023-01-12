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‫ميزانية 2023 الجديدة – انطلاق Oscal Pad 10

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شنجن، الصين، 11 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — إن OSCAL ، علامة تجارية تقنية مزدهرة، مكرسة للسماح للجميع بالاستمتاع بالأجهزة الذكية ذات الأداء المتطور والتصميم الرائد بتكلفة معقولة. بعد إصدارها لجهاز Pad 8 اللوحي الأول من نوعه، ظهر جهاز Oscal Pad 10 لأول مرة مؤخرًا مع العديد من الترقيات في الترفيه والكفاءة والراحة.

استمتع بمتعة ترفيهية لا مثيل لها:

شاشة 10.1 بوصة ودعم Widevine L1 ومكبرات صوت Smart-K ثنائية الصندوق وبطارية 6580 مللي أمبير في الساعة

يتميز Oscal Pad 10 بشاشة بمقاس 10.1 بوصة مدعومة من Widevine L1 ، مما يجعله جهازًا لوحيًا رائعًا لاستهلاك الوسائط الرقمية. يتميز بكونه نحيف بقياس 8.99 ملم وخفيف بوزن 536 ومتوفر بثلاثة ألوان: الأخضر الناعم، والفضي كضوء القمر، والرمادي الماسي. ستوفر البطارية التي تبلغ سعتها 6580 مللي أمبير في الساعة ما يصل إلى 432 ساعة من وقت الاستعداد لمتطلبات استهلاك المحتوى، كما أن مكبرات الصوت Smart-K Dual Box ستغمر العملاء في أي شيء يشاهدونه أو يستمعون إليه.

كفاءة أعلى للمهام اليومية :

وضع UNISOC T606 والحاسوب الشخصي ولوحة مفاتيح لاسلكية ودعم فأرة الحاسوب وكاميرات 8 ميجابكسل + 13 ميجابكسل

يحتوي Oscal Pad 10 على جميع الميزات المميزة التي توقعناها. سيتم تشغيله بواسطة Octa-core UNISOC T606 ، وهو مزود بذاكرة الوصول العشوائي ( RAM ) بسعة 14 جيجابايت (8 جيجابايت + 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية) وذاكرة قراءة بسعة 128 جيجابايت فقط (يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت)، مما يسمح له بإدارة جميع الأعمال اليومية بسرعة وسلاسة. عند استخدامه للأعمال، يوجد وضع الحاسوب الشخصي الذي يحول البرنامج إلى شيء يشبه الويندووز Windows ويقرنه بلوحة مفاتيح وفأرة لاسلكيين، مما يمنح المستخدمين تجربة عمل عالية الكفاءة.

عندما يتعلق الأمر بالكاميرات، يأتي Oscal Pad10 مزودًا بكاميرا 13 ميجابكسل Sony®IMX319 تسمح للمستخدمين بمسح أي وثيقة ضوئيًا أو التقاط صورة سريعة لمشاركتها مع شخص ما بسهولة. من الناحية الفنية، فإن استخدام كاميرا 8 ميجابكسل Samsung®5K4H7 لالتقاط صور شخصية أو إجراء مكالمات فيديو سيكون أكثر من ممتاز.

تعزيز الراحة لزيادة الإنتاجية: Doke OS _P V3.0

استنادًا إلى أندرويد Android 12 ، يقوم Oscal Pad 10 بتشغيل Doke OS P V3.0 ، والذي يوفر ترقيات التصميم والتطبيق العملي والنعومة. ببساطة، فإنه يوفر Smart Floating Windows للشريط الجانبي الذكي ناقص، وشاشة واحدة، ولوحة التحكم بالإضافة إلى سطح مكتب متعدد الاستخدامات مصمم جيدًا لتجميع التطبيقات وحذف المجلدات وقفل تكوينات سطح المكتب وتغيير الرموز. بخلاف ذلك، فإنه يقدم ثلاثة موضوعات أصيلة وملهمة: الصغر والتناغم والشفق القطبي.

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