‫نادين شكر رئيسة تنفيذية لشركة Securrency الرائدة في مجال الابتكار في التكنولوجيا المالية

شكر ستقود المرحلة التالية من النموّ مع تسريع Securrency تسويق تكنولوجيا الأصول الرقمية القائمة على الامتثال للمؤسسات المالية الدولية

واشنطن، 5 يناير 2023 / PRNewswire / – أعلنت اليوم شركة Securrency الرائدة في مجال تطوير التكنولوجيا المالية والتنظيمية القائمة على البلوك تشين عن انضمام نادين شكر إلى الشركة بمنصب الرئيسة التنفيذية اعتبارًا من 9 يناير 2023.

وتتمتّع السيدة شكر بخبرة لافتة في مجال الخدمات المالية والتكنولوجيا والأسواق وستستخدمها، إلى جانب تكنولوجيا Securrency الرائدة، لنشر الحلول المبتكرة في الأسواق على نطاق دوليّ. وتُعتبر السيدة شكر من أقوى النساء في المجال الماليّ ، ومن أبرز داعمي استخدام التكنولوجيا لإحداث نقلة نوعيّة في الخدمات المالية. كما تتفرّد بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال إدارة الثروات العالمية والأصول، وشغلت مؤخرًا منصب نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة State Street Digital ، حيث تولّت بناء وقيادة الفريق الذي يساعد State Street والمستثمرين المؤسسيين والمنظّمين في عمليّة انتقال البنك إلى الاقتصاد الرقمي الحديث. كذلك، قادت السيدة شكر شركة State Street Global Markets ، حيث أشرفت على منصة التداول والمنتجات والعمليات فيها، مما ساهم في توفير حلول ناجحة للعملاء. وقبل عملها في State Street ، تولّت منصب رئيسة العمليات الدولية في قسم إدارة الثروات والأصول العالمية في Manulife وقادت فرق خدمات الأصول العالمية في BNY Mellon .

و إضافة إلى دورها القياديّ في State Street Digital ، شغلت السيدة شكر منصب عضو في مجلس إدارة Securrency منذ عام 2021. ويأتي تعيينها كرئيسة تنفيذية للشركة ليؤكّد على الأهمية المتزايدة لامتثال ترميز الأصول، وقابلية التشغيل البينيّ، والتمويل اللامركزي المؤسّسي بالنسبة إلى مستقبل التمويل العالمي.

وسيتيح تعيين السيدة شكر لمؤسّس Securrency ، دان دوني، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة والمهندس المسؤول منذ إنشائها، التركيز على الابتكار وتطبيق التكنولوجيا وتسويقها من خلال مواصلة عمله كالرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة. ويُعتبر السيد دوني أحد أبرز قادة الفكر في مجال التمويل اللامركزي والبلوك تشين. وسيساهم تركيزه على هذا المجال في تسريع نموّ حصة Securrency في السوق من البنية التحتية للخدمات المالية المدعومة بالبلوك تشين.

و قالت نادين شكر، الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة Securrency : “بلغ قطاع الخدمات المالية مرحلة مفصليّة مع ترميز أصول العالم الحقيقي المنظّمة وأتمتة العمليات المالية القديمة باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين الفعّالة. لقد قام فريق Securrency بعمل مميّز من خلال تطوير أكثر التقنيات المتاحة في السوق فعالية. وبصفتي الرئيسة التنفيذية الجديدة، تتمثّل أولويّتي في العمل على تسريع التسويق التجاري لأساس ذكاء الأصول الرقمية وقابلية التشغيل البينيّ لصالح كبرى المؤسسات المالية والمنظومة الدولية. إنّ دان دوني صاحب رؤية واعدة ومبتكر حقيقي في هذا القطاع، وأتطلّع شخصيًا للعمل معه عن كثب ومع باقي الفريق لإنشاء أسواق الأصول الرقمية العالمية المستقبلية.”

من جهته، قال دان دوني، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Securrency : “نادين من القادة الاستثنائيين وقد حظيت Securrency بفرصة الاستفادة من خبرتها الواسعة في القطاع المالي كعضو في مجلس الإدارة والآن كرئيسة تنفيذية جديدة. فهي على اطلاع على كامل عمليات سوق رأس المال وتشاركني شغفي بالابتكار حيث يحرص كلانا على تعزيز كفاءة الأسواق المالية وتسهيل الوصول إليها. و تتمتّع نادين بنظرة ثاقبة تدرك نت خلالها الإصلاحات المطلوبة وكذلك أهمية تكنولوجيتنا، وأتطلّع للعمل معها مع تركيزنا على تطوير حلول تجمع بين التمويل التقليدي واللامركزي.”

من جانبه، قال جوناثان سًتاينبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة WisdomTree : “يعتمد مستقبل القطاع المالي على التطوير الرقمي القائم على الامتثال والتنظيم، ولطالما دعمت نادين مسيرة التطوّر هذه. فمن خلال عملي معها كعميل ورائد في القطاع، لفتتني خبرتها الواسعة في دمج التكنولوجيا التنظيمية والأصول الرقمية وقناعتها الراسخة بأنّ تكنولوجيا Securrency ستمهّد الطريق للتمويل اللامركزيّ المؤسسي. ولا بدّ لي في هذه المناسبة من تهنئة نادين ودان وفريق عمل Securrency بأكمله على هذه الخطوة الجريئة التي اتخذتها الشركة.”

نبذة عن Securrency

Securrency شركة تكنولوجيا مالية وتنظيمية تستخدم تقنية البلوك تشين المؤثّرة لتوفير بنية تحتية للأصول الرقمية لإنشاء أسواق وتحفيز السيولة العالمية. وتقود Securrency التغيير في قطاع الخدمات المالية من خلال إطار عمل Compliance Aware Token® الحاصل على براءة اختراع والقابل للتشغيل البينيّ بالكامل والذي يربط بين المنصات المالية التقليدية وشبكات الجيل التالي من البلوك تشين. ومن بين العملاء والمستثمرين الإستراتيجيين للشركة: WisdomTree (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز WT)، وState Street (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز STT)، أبوظبي كاتاليست بارتنرز، و“دسربت أي دي”، منصّة المشاريع التابعة لـ “القابضة” (ADQ). لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع http://securrency.com ومتابعتنا على لينكدإن وتويتر.

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