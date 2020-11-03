ناشيونال بيزنس ديلي: تشنغدو بجنوب غرب الصين تعتزم إزاحة الستار عن منتجات جديدة في التصنيع الذكي

تشنغدو، الصين، 2 نوفمبر 2020/PRNewswire/ — تعتزم مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين عقد حدثًا خاصًا للتصنيع الذكي في 2 نوفمبر، حيث تسرع المدينة في عملية التحول الرقمي في قطاع الصناعة التحويلية.

ويسعى الحدث، باعتباره جزءًا من مشروع Chengdu New Economy Double Thousand لعام 2020، التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء (IoT) في تطوير التصنيع.

سيتم الكشف عن 100 منتج جديد و 100 مشهد جديد تركز على هذه المجالات، مما يوضح الفرص المتاحة في تشنغدو إلى جانب إتاحة منصة لشركات الاقتصاد المحلية الجديدة.

ويُتوقع أن يُحدِث كلا من إنترنت الأشياء والاستشعار الذكي تغييرًا في طرق إنتاجنا ونمط حياتنا. ستعرض شركة هيكفيشن للتكنولوجيا الرقمية (Hikvision Digital Technology)، التي تقع بمدينة تشنغدو، في هذا الحدث كيفية تطبيق إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، المدعومة بتقنية الفيديو الخاصة بها، في مشاهد مختلفة، بما في ذلك القيادة الذاتية والتعرف على الوجوه والانطلاق بطائرة بدون طيار والري بالتنقيط التلقائي. ستعرض Chengdu Ada Space Cloud منصة إدارتها الشاملة لتطبيقات بيانات الأقمار الصناعية.

تمثل تقنيات مثل 5G وإنترنت الأشياء عناصر أساسية لا غنى عنها في التحول الرقمي في قطاع التصنيع. كما ستعرض شركة سيمنز (Siemens) في هذا الحدث كيفية بنائها مصانع رقمية، وستكشف شركة تونغوي (Tongwei) المحلية عن مصنعها المتصل الذكي للبطاريات الشمسية.

كما سيشارك المتحدث الرئيسي لي يى تشونغ، الوزير السابق بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الاتحاد الصيني للاقتصاد الصناعي، خبرته حول استراتيجيات تعزيز التصنيع الرقمي والذكي.

تعتمد مدينة تشنغدو في هذا الصدد نهجًا مبتكرًا يتمثل في بناء نظامًا بيئيًا للابتكار في تقنية الإنترنت الصناعية. تعتبر منصة الخدمة العامة للإنترنت الصناعي في تشنغدو، والتي تجمع بين موارد الإنترنت الصناعية المتميزة من الحكومة والشركات والمعاهد البحثية، أحدث ثمرة لهذا النهج وسيتم إطلاقها رسميًا في هذا الحدث.

علاوة على ذلك، ستطلق في هذا الحدث منصة سيتشوان السحابية للتصميم الصناعي (Sichuan Industrial Design Cloud Platform)، سعيًا لسد فجوة المعلومات بين الشركات على طول سلسلة الصناعة، منصة خدمات لتحديد المشكلات وحلها في الإنترنت الصناعي من أجل تعزيز التنمية المنسقة.

وينظِّم هذا الحدث مكتب بلدية تشنغدو للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات ولجنة التنمية الاقتصادية الجديدة في تشنغدو، وتستضيفه منطقة تشنغدو للتنمية الصناعية ذات التقنية العالية في تشنغدو، وتنفذه صحيفة ناشيونال بيزنس ديلي.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1324757/Tongwei_intelligent_factory_File_photo_Xie_Zhenyu__NBD.jpg