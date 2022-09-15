‫”ناشيونال جيوغرافيك التعليمية” تعقد شراكة مع شركة “التعليمية” لتزويد طلاب المدارس الثانوية السعودية بمهارات القوى العاملة من أجل تحقيق النجاح الوظيفي

إن الشراكة مع التعليمية ( Talemia ) -وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- تُمثِّل دعمًا ل “رؤية السعودية 2030” و خطة الإصلاح لوزارة التعليم

بوسطن والرياض، المملكة العربية السعودية، 15 سبتمبر2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم ناشيونال جيوغرافيك التعليمية (NGL) -وهي إحدى شركات مجموعة سينجيچ جروب ( Cengage Group )- عن دخولها في شراكة طويلة الأجل مع شركة “التعليمية”، وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تزويد وزارة التعليم بمواد تعليمية لصالح ما يصل إلي 150,000 طالب في الصفوف 11-12، وإعدادهم من أجل تلبية متطلبات سوق العمل القائم على المعرفة في القرن الحادي والعشرين (21).

تدعو “رؤية السعودية 2030” إلى إصلاح التعليم من أجل إعداد الطلاب لنجاح القوى العاملة في المملكة العربية السعودية وحول العالم. وتغذي شراكة NGL مع “التعليمية” تلك الجهود من خلال تقديم دورات جديدة في مجالات الأعمال، والإدارة، والتسويق، والرعاية الصحية، وكل ذلك يعتمد على منهج NGL الأكثر مبيعًا والمصمم خصيصًا من أجل احتياجات وزارة التعليم السعودية.

وقال ألكسندر برويش، رئيس وحدة سينجيچ سيليكت ( Cengage Select ) والمدير العام لقسم “تعليم اللغة الإنجليزية – English Language Teaching ” في مجموعة سينجيچ، نؤمن بقوة بالتعليم لغرض التوظيف — وهو تمكين الدارسين عن طريق توفير المهارات والكفاءات التي يحتاجون إليها للعثور على فرصة عمل وعَيش حياة مليئة بالاختيارات”. وستؤدي “رؤية السعودية 2030” إلى تمكين الجيل القادم من المهنيين السعوديين من النجاح في سوق العمل في المستقبل. وتُعَد شراكتنا مع “التعليمية” بمثابة طريقة رائعة لإعداد المهنيين الجاهزين للمستقبل من أجل سوق عمل تنافسي بصورة متزايدة”.

ستقوم ناشيونال جيوغرافيك التعليمية، بالشراكة مع “التعليمية” بتوفير محتوى لثماني دورات للمسارات المهنية وهي كالتالي: قرارات الأعمال، ومقدمة في الأعمال، وتمويل الأعمال، ومبادئ الإدارة، والتسويق، وإدارة الحدث، ومبادئ العلوم الصحية، والرعاية الصحية.

وقال الدكتور منصور بن سلامة، الرئيس التنفيذي لشركة “التعليمية”، “تعزز دورات المسارات المهنية مهارات الطالب، وقيمه، وسلوكه، وتجعل كل دارس قادرًا على إفادة المجتمع السعودي والعالم بأسره”.

تُعَد ناشيونال جيوغرافيك التعليمية بمثابة الشريك الحصري لـ “ جمعية ناشيونال جيوغرافيك – National Geographic Society ” للنشر التعليمي. كما تجلب دورات المسارات المهنية السعودية العالم إلى الفصول الدراسية من خلال المحتوى الواقعي، ونماذج القدوة الملهمة، والتصوير الفوتوغرافي المؤثر.

وقد بدأ طلاب الصفوف 11-12 في المملكة العربية السعودية باستخدام دورات المسارات المهنية من ناشيونال جيوغرافيك التعليمية بدءًا من 28 أغسطس. وسيتم تعميم المنهج الدراسي الكامل لاثني عشر مساراُ من دورات المسارات المهنية على مدار الأعوام الدراسية 2022-2023 و2023-2024.

حول ناشيونال جيوغرافيك التعليمية

تُعَد ناشيونال جيوغرافيك التعليمية -وهي شركة تابعة لمجموعة سينجيچ جروب- بمثابة ناشر تعليمي رائد في قطاعات تدريس اللغة الإنجليزية والتعليم الثانوي في جميع أنحاء العالم. ونحن نؤمن في ناشيونال جيوغرافيك التعليمية بأن الدارس الذي يشارك بنشاط وحماسة سيكون ناجحًا، ولهذا نصمم موادنا الدراسية بنهج سرد القصص التفاعلي، والذي يُعَد بمثابة طريقة رائعة للغاية لاستدعاء هذه الروابط. لمعرفة المزيد، تَفضَّل بزيارة: eltngl.com.

حول سينجيچ جروب

مع أكثر من 100 عام من خدمة الدارسين، تُعَد سينجيچ جروب بمثابة شركة تكنولوجيا التعليم العالمية التي تُمكِّن الطلاب من الاختيار. وبغض النظر عن كيف، وأين، ومتى، ولماذا يريد شخص ما أن يتعلم، تدعم مجموعتنا من شركات التعليم جميع الطلاب، من المدرسة الإعدادية وحتى الدراسات العليا وكذلك تعليم المهارات، بمحتوى وتكنولوجيا ذوي جودة عالية. وبصورة جماعية، تساعد وحدات الأعمال الثلاثة لدينا – Cengage Academic ، و Cengage Work ، Cengage Select – ملايين الطلاب كل عام في أكثر من 125 دولة على تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية وعَيش حياة مليئة بالاختيارات. تَفضَّل بزيارتنا على www.cengagegroup.com أو يمكنك زيارة صفحتنا لينكد إن وتويتر.

حول “التعليمية”

تأسست “التعليمية” -وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي- في عام 2012، وهي تُقدِّم حلولًا تعليمية شاملة للمعلمين والدارسين، مما يضمن أن جميع المواطنين قد تم إعدادهم وتجهيزهم للنجاح في معترك الحياة والعمل. “التعليمية” هي الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم السعودية. نحن ن دعم الوزارة في تطوير نظام تعليمي يساعد الدارسين على تحقيق أعلى مستويات المعرفة العالمية من خلال مشاريع وبرامج تتماشى مع “رؤية السعودية 2030”. تَفضَّل بزيارتنا على https://www.talemia.sa/en/ أو يمكنك زيارة صفحتنا على لينكد إن وتويتر.

للتواصل الإعلامي:

إميلي فيذرستون، سينجيچ جروب

617.620.8314، Emily.featherston@cengage.com

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