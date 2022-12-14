‫نجاح اختبار التشغیل بین  IPLOOK EPC and IMS  ومحطات التشغیل الخاصة بشركة ULAK  

حلول متقدمة ذات قدرات عالیة للشبكة المتنقلة لتلبیة حاجة العملاء متوفرة الان للمشغلین والمؤسسات، بعد أن أكملت بنجاحEPC IPLOOK وIMS اختبار قابلیة التشغیل البیني الذي یندرج تحت معاییر 3GPP مع محطات تشغیل ULAK.

هونغ كونغ, 14 ديسمبر، 2022/PRNewswire/ — هونغ كونغ كشفت شركة IPLOOK Technologies ، وهي شركة رائدة في مجال توفير الشبكات الأساسية للهاتف المحمول، أن شبكاتها الأساسية المتنقلة قد وفرت قابلية التشغيل البيني مع ULAK ، وهي مورد عالمي لمنتجات LTE و .5G وبذلك كانت النتائج إيجابية لاختبارات خدمات البيانات والصوت التي تمت على EPC و IMS من IPLOOK و محطات ULAK 4.5G-LTE .

توفر شبكات البنية الأساسية من IPLOOK أداء محسنا وقدرات مفتوحة المصدر مع جميع الواجهات المتوافقة مع 3GPP لتمكين اتصال شبكة أكثر مرونة. تتيح محطات ULAK التكامل مع النظام البيئي لحلول تكنولوجيا الاتصالات. إن نشر الشبكات الأساسية المتنقلة من IPLOOK ، المدمجة مع محطات ULAK الأساسية، يوفر للمشغلين والمؤسسات بجميع الأحجام حلًا متوافقًا ومستقرًا لنشر شبكات 4G التجارية بشكل فعال من حيث التكلفة والسرعة مع جودة محسنة لخدمات الصوت والبيانات.

وقال عزيز سيفر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في ULAK : “إن صعود المصدر المفتوح ومنهجيات التطوير لابتكار الشبكات تعززه السباقات لتوسيع خدمات الشبكة والبقاء في صدارة المنافسة. وذلك بالتزامن مع إدارة جيدة للميزانيات والموارد المحدودة في سوق الاتصالات”. كما انه أضاف القول: “يسعدنا العمل مع IPLOOK لتطوير الحلول المتوفرة حاليا بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.”

وقال فرانك لي، مدير المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في IPLOOK : “يتيح لنا هذا التعاون مع ULAK تعزيز الأهداف في تزويد عملائنا بمزيد من الخيارات لنشر شبكات الهاتف المحمول التجارية 4G مع خدمات عالية الأداء وذات مرونة كبيرة . نحن نسعى قدما إلى الابتكار والتطوير المتسارع في تعاوننا المستقبلي.”

حول IPLOOK

تأسست IPLOOK في عام 2012، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول شبكات الهاتف المحمول القائمة على السحابة. تقدم الشركة العديد من خدمات الأساسية الخاصة بشبكات المحمول 3G/4G/5G القابلة للتطوير بدرجة كبيرة من قبل فريقنا الهندسي المتخصص في تزويدها لمشغلي شبكات الهاتف المحمول ( MNO )، مشغلي الشبكات الافتراضية المتنقلة MVNO ، موفري خدمات الإنترنت اللاسلكية ( WISP ) والشركات الأخرى التي تعمل في هذا المجال.

اكتشف المزيد على www.iplook.com . تابع IPLOOK على لينكد إن @ IPLOOK Technologies

حول ULAK

تأسست شركة ULAK COMMUNICATIONS Inc . في تركيا للقيام بأنشطة البحث والتطوير والهندسة لأنظمة الاتصالات المتنقلة وذات النطاق العريض التي يستخدمها مشغلو الشبكات التجارية، وتوفير منتجات وتقنيات 5G و LTE للبنى التحتية للاتصالات الشاملة والمستدامة والموثوقة لتلبية احتياجات الاتصالات المتزايدة.

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نحن نتحدث اللغة العربية والانجليزية، للتواصل معنا على البريد الالكتروني: info@iplook.com