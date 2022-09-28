‫نجم التيك توك  خابي لام سفيراً للعلامة التجارية لمجموعة QNB خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA  قطر 2022 ™

– “خابي لام”، الأكثر متابعة عالمياً عبر تطبيق تيك توك، يصبح سفيراً للعلامة التجارية للبنك طوال فترة البطولة.

– الشراكة ت ستند إلى دور مجموعة QNB باعتبارها داعماً رسمياًل كأس العالم FIFA قطر 2022 في الشرق الأوسط و افريقيا والبنك القطري الرسمي للبطولة .

– تدشين أول إعلان تلفزيوني يقدمه “خابي” على الإطلاق، والمقرر عرضه للمرة الأولى في حفل التوقيع الرسمي في 27 سبتمبر.

– المتحدث الرسمي باسم QNB : تم اختيار “خابي لام” باعتباره مثالاً لقوة الإرادة والعزيمة التي تتميز بها قطر. لقد حقق طموحاته بفضل امتلاكه المثابرة والعزم والخيال الكبير، مما يجعله يشبه قطر في الكثير.

تعليق على الصورة: التيكتوكر الشهير “خابي لام”، وهو حالياً الأكثر متابعة عالمياً عبر تطبيق تيك توك خلال حفل التوقيع الرسمي مع السيد علي راشد المهندي – المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB ، والسيدة هبة علي التميمي – مدير عام الاتصالات بمجموعة. سوف يكون “لام” هو سفير العلامة التجارية الرسمية للبنك خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 . وتشمل الشراكة مركز مجموعة QNB بصفتها الداعم الرسمي للشرق الأوسط وأفريقيا والبنك القطري الرسمي للبطولة.

الدوحة قطر, 27 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/ —

أعلن QNB ، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن الشراكة مع نجم التيك توك الشهير “خابي لام”، يصبح من خلالها سفير للعلامة التجارية لبمجموعة QNB ، البنك الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 . وستستند هذه الشراكة إلى دور مجموعة QNB كداعم رسمي للبطولة في الشرق الأوسط وأفريقيا والبنك القطري الرسمي لها.

وبموجب هذا الدور، سوف يطلق “لام”، وهو الشخص الأكثر متابعة عالمياً عبر تطبيق تيك توك بـ 150 مليون متابع، أول إعلان تلفزيوني له على الإطلاق مع مجموعة QNB ، والذي يدور حول فكرة “الحلم الكبير” ، وهي فكرة تدعم فلسفة مجموعة QNB خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 المرتقبة. وقد تم عرض الإعلان التلفزيوني للمرة الأولى خلال حفل توقيع رسمي أقيم اليوم 27 سبتمبر 2022.

وتعليقًا على الشراكة، قالت السيدة هبة علي التميمي، مدير عام الاتصالات في مجموعة QNB : ” يعكس اختيار خابي لام كسفير للعلامة التجارية، طموح قطر اللامحدود باستضافة البطولة الأكبر في العالم، بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 . يشترك خابي وقطر في نجاحهما في تحقيق أحلامهما وتحقيق أهدافهما. نحتفل معاً بعالم ي يصبح تحقيق المستحيل فيه ممكناً. تستعد قطر لاستقبال الملايين من عشاق كرة القدم خلال أقل من شهرين من الآن، وهو ما يشعرنا بالفخر لما حققناه كبنك داعم للبطولة العالمية”.

في حين صرّح خابي لام، قائلاً:” يسعدني أن أكون سفير QNB خلال كأس العالم FIFA قطر 2022 . أعتقد أننا متشابهان إلى حد كبير، كلانا حدد أحلامه وكلانا حقق المستحيل. أتطلع إلى استكشاف البطولة من خلال QNB وصنع ذكريات لا تُنسى “.

يذكر أن مجموعة QNB قد تم تصنيفها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبصفتها الداعم الرئيسي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في المنطقة، سوف تحصل المجموعة علىحقوق مختلفة في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى عرض علامتها التجارية في المدن المستضيفة. وتمتلك المجموعة شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي والفروع، وستكون المزود الوحيد لأجهزة الصراف الآلي المتنقلة عبر الملاعب الثمانية المقرر استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها والشركات التابعة والزميلة في أكثر من 30 دولة عبر ثلاث قارات، حيث تقدم مجموعة شاملة ومتطورة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل لدى المجموعة أكثر من 27 ألف موظف يقدمون خدمات المجموعة من خلال 1000 موقع، مع شبكة صراف آلي تضم 4700 جهاز.

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