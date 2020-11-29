نجوم العلوم التابع لمؤسسة قطر يدعو المرشحين الراغبين للاشتراك في الموسم الثالث عشر

يشجع البرنامج التلفزيوني لمؤسسة قطر المب تكرين العرب على تطوير حلول للتحديات العالمية

الدوحة، قطر، 29 نوفمبر 2020: يفتح برنامج نجوم العلومباب تقديم الطلبات عبر الانترنت للاشتراك في الموسم الثالث عشر، للمبتكرين العرب الطموحين حتى غاية 31 ديسمبر. سيتم اختيار بعض من المتقدمين فيما بعد ومنحهم فرصة طرح أفكارهم المبتكرة أمام لجنة من خبراء المجتمع العلمي.

ولمشاهدة بيانات المالتى ميديا الصحفية تفضل بالضغط على الرابط الالكترونى التالى:

https://www.multivu.com/players/uk/8821951-qf-stars-of-science-invites-innovators-to-apply-for-season-13/

ندعو المبتكرين العرب الشباب أصحاب الأفكار والحلول المصممة لمواجهة التحديات العالمية – مثل جائحة (كوفيد-19) للتقديم والحصول على فرصة تحويل أفكارهم إلى ابتكارات حية وملموسة.

على مدى أكثر من عقد، كان تأثير البرنامج بيّنًا من خلال مساهمته في توليد ثقافة ريادة الأعمال الحيوية بين الشباب في الدول العربية، وهو ما ينعكس من خلال النجاحات التي حققها العديد من خريجيه.

لقد مكّن برنامج نجوم العلوم حتى الآن أكثر من 147 مبتكراً من 18 دولة عربية، وغرس فيهم قيم التعاون والتميز العلمي خلال فترة وجودهم في البرنامج. وأصبح مجتمع خريجي برنامج محركاً للتغيير من أجل تحفيز التقدم الاجتماعي وخلق ثقافة الابتكار في جميع أنحاء العالم العربي وخارجه.

لا يوفر برنامج نجوم العلوم التمويل والمساعدة الفنية فحسب، بل يعطي المتسابقين أيضًا الأدوات اللازمة لتطوير أفكارهم ومشاريعهم. علاوة على ذلك، سيصبح المشاركون في الموسم الثالث عشر من البرنامج جزءًا من شبكة واسعة من الخريجين المبتكرين الذين يعتبرون التعاون والتعزيز والقدوة أساسها الرئيسي.

للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كيفية تقديم الطلبات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.starsofscience.com/ar.

نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

“نجوم العلوم” هو البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إطار تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي. يهدف إلى تمكين المبتكرين العرب من تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس، وأساليب حياتهم، وتساعدهم أيضًا في الحفاظ على البيئة.

ويقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعاً، بعرض الحلول التي توصلوا إليها، ومدى فعالياتها بدعم من فريق مؤلف من الخبراء يضمّ المهندسين ومطوري المنتجات، في سباق مع الوقت.

وتقوم لجنة من الخبراء بتقييم وإقصاء المشاريع في كل أسبوع ضمن عدة جولات من إثبات الفكرة ونمذجة المنتج وإختباره ليبقى في نهاية المطاف أربعة مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على حصة من جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي( تنطبق الشروط والأحكام). ويتم تحديد الفائزين بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995، بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءًا من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

للاطلاع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.qf.org.qa

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكترونيpressoffice@qf.org.qa

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