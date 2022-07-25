‫ندوة الكتاب المقدس تجتذب القساوسة والقادة الكنسيين من جميع أنحاء العالم

وإذ عقدت تحت شعار “نبوءة العهدين القديم والجديد وتحققها”، تشهد ندوة الكتاب المقدس الجديدة على 66 كتابًا من أسرار الكتاب المقدس عن ملكوت السماوات والعهد الجديد، الرؤيا. وحضر الحدث رئيس كنيسة شينتشونجي لي مان هي كمتحدث رئيسي الذي شرح سفر الرؤيا بأكمله، فصلاً فصلاً.

أكد الرئيس لي أن نبوءة سفر الرؤيا تحققت وباتت حقيقة. وطلب من المستمعين أن يؤكدوا ويصدقوا شهادة الشاهد الذي شاهد اكتمال أحداث الرؤيا. كما تحدث مباشرة إلى القساوسة الذين حضروا الندوة.

وقال الرئيس لي: “القساوسة الذين لديهم أمل في السماوات يجب أن يتخذوا قرارًا على الفور.” “وفقًا للكتاب المقدس، وفقًا لإرادة الله، يجب أن نتلقى الكتاب ونسمع من الشخص الذي شهد هذا العمل في هذا المجال.”

تم إصدار سلسلة من ندوات كنيسة شينتشونجي منذ خريف العام 2021 واجتذبت أكثر من 20 مليون مشاهد على يوتيوب على مستوى العالم. تضمن محتوى الندوة المنهج التمهيدي والمتوسط والمتقدم لمركز الإرسالية بالكنيسة، الذي يعلم الكتاب المقدس من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا مجانًا.

في العام 2019، تخرج 103.764 طالبًا من مركز صهيون للإرسالية المسيحية بعد إكمال دورة اللاهوت الصارمة في أقل من عام واحد. حتى عندما وصلت جائحة كوفيد-19 إلى ذروتها، تخرج من مركز البعثة أكثر من 20000 طالب في عامي 2020 و2021 على التوالي. ومن المقرر تخريج 100،000 طالب آخر في نهاية العام 2022.

استمر النمو السريع لكنيسة شينتشونجي أيضًا على الرغم من الافتراء والاضطهاد من قبل السياسيين والجماعات والطوائف المسيحية الأكثر رسوخًا.

من الواضح أن الاهتمام بتعاليم الكنيسة وقدرتها على شرح الكتاب المقدس بأكمله قد أدى إلى طلبات للحصول على المواد التعليمية للكنيسة في الداخل والخارج. وافق الآلاف من القساوسة عبر قارات متعددة على توقيع مذكرة تفاهم مع كنيسة شينتشونجي، ما فتح الباب للتعاون معهم.

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