نظام بايدو الصيني يبشر بعقد ذهبي

ووهان، الصين، 28 سبتمبر/أيلول 2020 /PRNewswire/ — تقرير صحفي من haiwainet.cn:

في 23 سبتمبر/أيلول، استضافت مدينة ووهان، التي قاومت بنجاح فيروس كوفيد-19، مؤتمر تطبيقات نظام بايدو الصيني (BDS). حضر المؤتمر 700 خبير ومسؤول ورائد أعمال، بالإضافة إلى ممثلي الشركات من بيدستار نافيجيشن “BDStar Navigation”، وأماب “Amap”، وأليستار “Allystar”، ويونيسترونج “Unistrong” ووهان إكسون “Wuhan Exsun“. اتفق المندوبون على أن صناعة نظام بايدو الصيني PNT (تحديد المواقع والملاحة والتوقيت) قد بدأت للتو وتبشر بعقد ذهبي من النمو السريع.

وفي هذا الشأن، صرح Zhou Xianwang “جو سيانوانغ”، عمدة ووهان، إن ووهان، وهي مدينة مهمة لبناء نظام بايدو وللتطور الصناعي في الصين، تعمل على تسريع ابتكار صناعة بايدو والترويج للتطبيقات وتطوير المشاريع بمواهب وخدمات من الدرجة الأولى، وتسعى جاهدة لجعل ووهان هضبة جديدة لابتكار وتطوير صناعة بايدو.

ومن جهته، قال Yu Xiancheng “يو شيانتشنغ”، رئيس الجمعية الصينية لنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية والخدمات القائمة على الموقع “GNSS and LBS Association of China”، إن صناعة بايدو في الصين وصلت إلى حوالي 58.8 مليار دولار وإنه قد تشكلت البيئة الصناعية. إن نظام بايدو الصيني هو الدرجة الأولى من بايدو وبايدو العالمي أيضًا. ستصبح خدمات التطبيق وخدمات الزمكان لتقنية بايدو أكثر شيوعًا في الصين والعالم، مما يبشر بعقد ذهبي من فرص التطور.

يُذكر أن الصين هي الدولة الثالثة في العالم التي لديها نظام تحديد المواقع والملاحة والتوقيت بشكل مستقل. في الوقت الحاضر، تم تصدير منتجات بايدو الصينية الأساسية إلى أكثر من 120 دولة ومنطقة، وتم تطبيق تأكيد ملكية الأراضي المعتمدة على بايدو، والزراعة الدقيقة، والبناء الرقمي والموانئ الذكية، وما إلى ذلك بنجاح في مناطق أسيان وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية وغرب آسيا وأفريقيا.