‫نظام تشغيل ColorOS 13 الأسرع انتشاراً في تاريخ أوبو  

– نظام تشغيل ColorOS 13 من أوبو ينتشر بشكل أسرع من أي إصدار آخر

– تضمن أوبو لمستخدميها أربعة تحديثات رئيسية لنظام تشغيل ColorOS وخمس سنوات من التحديثات الأمنية الدورية على مجموعة مختارة من هواتفها الذكية وذلك بدايةً من عام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ —

أعلنت أوبو رسميًا اليوم عن تحقيق نظام تشغيل ColorOS 13 لأسرع انتشار وتحميل من قِبَل المستخدمين مقارنة بكافة الإصدارات السابقة من أنظمة التشغيل الخاصة بها. وكما قامت العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا أيضًا بتعزيز سياسة التحديث الخاصة بنظام تشغيل ColorOS لتضمن أربعة تحديثات رئيسية على نظام أندرويد إلى جانب خمس سنوات من تعزيزات الأمان لمجموعات مختارة من هواتفها في عام 2023.

يعد نظام ColorOS 13 ، أحدث نظام تشغيل من أوبو قائم على نظام أندرويد، تم تصميمه ليضمن البساطة والراحة والدقِة في الاستخدام مع تصميم Aquamorphic الجديد كليًا. ويتضمن نظام التشغيل الجديد سلسلة من الميزات الرائعة مثل خاصية Smart Always-On Display ، التي تتيح للمستخدمين التحكم في التطبيقات والتحقق من المعلومات الإضافية دون إلغاء قفل الشاشة، وخاصية Multi-Screen Connect التي تتيح توصيل هاتف أوبو بالكمبيوتر، بالإضافة إلى ميزة إدارة الشاشة الرئيسية، وذلك لضمان تجربة استخدام سهلة ومتكاملة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وقد جاء إصدار نظام ColorOS 13 في 18 أغسطس 2022، على 33 طرازًا من هواتف أوبو الذكية حول العالم، مما يجعله أسرع وأكبر تحديث في تاريخ ColorOS على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكثر من 50٪ من الهواتف متوافقة مع ColorOS 13 ، حسب ما أشارت إليه البيانات من 18 أغسطس إلى 18 ديسمبر 2022، وذلك مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها لـ ColorOS 12 (من 11 أكتوبر 2021 إلى 11 فبراير 2022). ومن الجدير بالذكر أن الإطلاق العالمي لـ ColorOS 13 كان لديه 3 أضعاف المستخدمين بمقارنة بــ ColorOS 12 خلال نفس الفترة.

هذا وكما أعلنت أوبو عن سياسة تحديث ColorOS الجديدة، والتي تضمن الالتزام بأربعة تحديثات رئيسية لـ ColorOS إلى جانب 5 سنوات من تعزيزات الأمان للمستخدمين حول العالم على طرازات رئيسية مختارة من هواتف أوبو بدايةً من عام 2023، وذلك بهدف تقديم تجربة استخدام أكثر ذكاءً واستقرارًا على المدى البعيد والتزاماً من أوبو بوضع مستخدميها على قامت أوليتها دوماً .

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار . ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا .

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في سلطنة عمان في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو . وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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