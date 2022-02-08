‫نقلة نوعية في الترفيه المنزلي… شركة “هايسنس” تطرح تلفزيونات U9G 4K Mini-LED في الأسواق الأفريقية

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 8 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة هايسنس، وهي شركة رائدة في إنتاج أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية عالية الأداء، عن طرحها تلفزيونات U9G 4K Mini-LED للبيع في الأسواق الأفريقية، وهذه التلفزيونات مزوّدة بتقنية النقاط الكمّية (Quantum Dot) وتقنية تحسين الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفي تعليقه على الخبر؛ قال باتريك هو، مدير التسويق في شركة هايسنس في جنوب أفريقيا: “يسعدنا أن نقدّم لجمهورنا في الأسواق الأفريقية أحد أبرز منتجات الشركة وهو تلفزيون U9G. وهذا الجهاز يُعدّ من أحدث ما توصلت إليه شركة هايسنس من خلال ابتكاراتها التكنولوجية المستمرة وخبراتها الصناعية الرائدة في تصنيع الشاشات، ويتميز بشاشته الذكية فائقة الوضوح؛ التي ستوفر لملايين الأسر الأفريقية تجربة ترفيه ممتعة ومتميزة”.

تلفزيونات U9G مزودة بتقنية الإضاءة الخلفية الفريدة ويوجد بها أكثر من 180 منطقة تعتيم داخلية تعمل على إنتاج درجات اللون الأسود القاتم ومعدّلات تباين عالية باستخدام تقنية ضبط الإضاءة الخلفية لكل ملليمتر. وتحتوي شاشات mini-LED على مناطق تعتيم أصغر بكثير من شاشات LED التقليدية، وهو ما يوفر ضبطًا أدق للصور لتحسين سطوعها وألوانها وتباينها بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم تلفزيونات U9G تقنية هايسنس للنقاط الكمّية (Quantum Dot) لزيادة التدرج اللوني وعرض أكثر من مليار درجة من درجات الألوان بدقة متناهية. وبفضل شاشاتها الرائعة الكبيرة مقاس 75 بوصة 120 هرتز، ودرجة سطوعها البالغة 1000 نت، واستخدامها لتقنية هايسنس للإضاءة الخلفية (Full Array Local Dimming Pro)؛ توفر تلفزيونات U9G صورًا عالية الدقة نابضة بالحياة.

ومع ازدياد إقبال الأفارقة على مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو عبر الانترنت، ستحسّن تلفزيونات U9G كثيرًا من تجربة السينما المنزلية الخاصة بهم بفضل تقنية IMAX Enhanced التي أحدثت نقلة نوعية في قطاع الشاشات؛ والتي تمنح المشاهدين تجربة بصرية وسمعية رائعة تحاكي السينما؛ وهم في منازلهم. وتجمع تقنية IMAX Enhanced بين دقة 4K HDR ذات الجودة المحسّنة رقميًا وتقنيات DTS الصوتية لتزويد المشاهدين بصور ذات ألوان زاهية وتباين عالٍ ووضوح فائق وصوت مذهل؛ كل ذلك دون الحاجة إلى مغادرة المشاهدين لمنازلهم.

كما أنّ تلفزيونات U9G مزودة بتقنية تحسين الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تتعرّف بذكاء على المحتوى الذي يجري عرضه بطريقة فورية لتمنح المشاهدين تجربة مشاهدة رائعة. فباستخدام الذكاء الاصطناعي، يلتقط التلفزيون فورًا جميع إطارات الصور المعروضة وجميع إشارات الفيديو المُستقبَلة، ثم يضبط جودة الصورة ويحسنّها تلقائيًا. وسواء كانت الصور المعروضة صورًا لمناظر طبيعية أو رياضية أو رسومًا متحركة أو صورًا لأشخاص، فإنّ تلفزيونات U9G تعمل على ضبط إعدادات الشاشة لجعل تجربة المشاهدين غنية وجذابة بأقصى درجة ممكنة.

تلفزيونات U9G مزوّدة أيضًا بميزات أخرى من بينها جهاز تحكم صوتي ذكي عن بُعد لتشغيلها بطريقة سريعة وسهلة؛ بالإضافة إلى إمكانية تشغيلها في وضع الألعاب Game Mode Pro؛ لتمكين اللاعبين من الاستمتاع باستجابات فورية باستخدام وضع تقليل زمن الاستجابة تلقائيًا، ومعدّل التحديث المتغيّر (VRR) لتقليل التأخر في عرض الصور، والحد من اهتزازها وتقطعها.

تلفزيونات هايسنس U9G متاحة حاليًا في متاجر Takealot ومتاجر New World في جنوب أفريقيا.